પિરિયડ્સ લીવ પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય; શું નોકરિયાત મહિલાઓ અને ભણતી વિદ્યાર્થિનીઓને રજા મળશે?

પિરિયડ્સ લીવ પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય; શું નોકરિયાત મહિલાઓ અને ભણતી વિદ્યાર્થિનીઓને રજા મળશે?

menstrual leave denied supreme court big decission: સુપ્રીમ કોર્ટે કામકાજ કરતી મહિલાઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓ માટે પિરિયડ્સ લીવ (માસિક ધર્મની રજા) ને ફરજિયાત બનાવવાની માંગ કરતી અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો છે. અદાલતે જણાવ્યું હતું કે આવો કાયદો બનાવવાથી મહિલાઓની કારકિર્દી પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 13, 2026, 12:00 PM IST
  • પિરિયડ્સ લીવ પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
  • ‘મહિલાઓને કોઈ કામ પર નહીં રાખે...’ 
  • પિરિયડ્સ લીવ પર CJIની મોટી ટિપ્પણી, 
  • ફરજિયાત રજાનો આદેશ આપવાનો SCનો ઇનકાર

પિરિયડ્સ લીવ પર સુપ્રીમ કોર્ટનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય; શું નોકરિયાત મહિલાઓ અને ભણતી વિદ્યાર્થિનીઓને રજા મળશે?

menstrual leave denied supreme court big decission: સુપ્રીમ કોર્ટે કામ કરતી મહિલાઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ માટે ફરજિયાત માસિક રજાનો આદેશ આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે. પીરિયડ્સ દરમિયાન મહિલાઓ માટે ફરજિયાત રજા માટે નિયમ બનાવવાની માંગ કરતી અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કરીને આ મામલો ફગાવી દેવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે કહ્યું કે આ મામલો સરકારની નીતિ સાથે સંબંધિત છે. સુનાવણી દરમિયાન, ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતે કહ્યું કે આવી અરજીઓ ઘણીવાર એવું વાતાવરણ બનાવે છે કે જાણે મહિલાઓ નબળી હોય અને માસિક ધર્મને કારણે તેમની સાથે કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું હોય.

કોર્ટના ચુકાદાની મુખ્ય વાતો

  • - કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે દેશભરમાં ફરજિયાત મેન્સ્ટ્રુઅલ લીવ (માસિક રજા) લાગુ કરવી એ અદાલતનું કાર્ય નથી.
  • - ન્યાયાલયે કેન્દ્ર સરકારને આ મુદ્દે રાજ્યો અને સંબંધિત પક્ષો સાથે ચર્ચા કરીને નીતિ બનાવવા પર વિચાર કરવા જણાવ્યું છે.
  • - કોર્ટે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી કે જો આ રજા ફરજિયાત કરવામાં આવશે, તો કંપનીઓ મહિલાઓને નોકરીએ રાખવાનું ટાળી શકે છે.

ફરજિયાત માસિક રજા પર સુપ્રીમ કોર્ટનું વલણ
કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે અરજદારોએ તેમની માંગણી કેન્દ્રીય મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય સમક્ષ રજૂ કરી છે. તેથી, સરકારે આ બાબતે તમામ હિસ્સેદારો સાથે ચર્ચા કરવી જોઈએ અને નીતિ ઘડવાનો વિચાર કરવો જોઈએ. કોર્ટે આ મુદ્દે સીધો આદેશ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જસ્ટિસ બાગચીએ જણાવ્યું હતું કે કંપનીની જવાબદારી પણ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. સુનાવણી દરમિયાન, બેન્ચનો ભાગ રહેલા જસ્ટિસ બાગચીએ જણાવ્યું હતું કે અધિકારોની માંગણી કરવી યોગ્ય છે, પરંતુ જે કંપનીએ મહિલા કર્મચારીઓને વધારાની પેઇડ રજા આપવી પડશે તેનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે કોઈપણ નિયમ ફક્ત કર્મચારીઓને જ નહીં પરંતુ સંસ્થાઓ અને કંપનીઓને પણ અસર કરે છે. તેથી, આવા નિર્ણયો વિચારપૂર્વક લેવા જોઈએ.

અરજીમાં શું કહેવામાં આવ્યું હતું?
અરજદારે કેરળ અને ખાનગી કંપનીઓનું ઉદાહરણ આપ્યું. અરજદારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ એમ.આર. શમશાદે જણાવ્યું હતું કે કેરળની શાળાઓમાં આવી છૂટ આપવામાં આવી રહી છે, અને કેટલીક ખાનગી કંપનીઓ પણ માસિક સ્રાવ દરમિયાન સ્વેચ્છાએ રજા આપી રહી છે. તેમણે કોર્ટને કહ્યું કે જેમ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન રજાની જોગવાઈ છે, તેવી જ રીતે માસિક સ્રાવ દરમિયાન રજા માટે પણ નિયમ સ્થાપિત કરવો જોઈએ, અને બધા રાજ્યોને આવું કરવા માટે નિર્દેશિત કરવા જોઈએ. કાયદો ઘડવાથી મહિલાઓની કારકિર્દી પર અસર પડી શકે છે.

પિરિયડ્સ લીવ: ભારતની વર્તમાન સ્થિતિ
CJI એ અવલોકન કર્યું કે જો સંસ્થાઓ સ્વેચ્છાએ રજા આપે છે તો તે સારી બાબત છે, પરંતુ તેને કાયદો બનાવી દેવાથી વિપરીત અસર થઈ શકે છે. જો આ ફરજિયાત બનશે, તો કેટલાક માલિકો મહિલાઓને નોકરી આપવાનું ટાળશે અથવા તેમને જવાબદાર પદ પર રાખતા અચકાશે. આનાથી મહિલાઓની કારકિર્દી પ્રભાવિત થઈ શકે છે અને તેમને ઘર સુધી સીમિત રાખવાની વિચારધારાને વેગ મળી શકે છે."

હાલમાં ભારતમાં પિરિયડ્સ લીવ અંગે કોઈ રાષ્ટ્રીય કાયદો નથી. માત્ર કેટલીક સંસ્થાઓ અને રાજ્યો પોતાની રીતે આ બાબતે નીતિઓ ધરાવે છે.

