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CJPએ કરી દીધી વધુ એક ‘માર્ચ’ની જાહેરાત, પોલીસને આપ્યું 8 વાગ્યા સુધીનું અલ્ટીમેટમ

CJP Protest: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ સોમવારે સંસદ સુધી માર્ચ કરી હતી, જ્યારબાદ કેટલાય પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. હવે આ લોકોને બહાર કાઢવા માટે વધુ એક જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 21, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:38 PM IST
CJPએ કરી દીધી વધુ એક ‘માર્ચ’ની જાહેરાત, પોલીસને આપ્યું 8 વાગ્યા સુધીનું અલ્ટીમેટમ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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