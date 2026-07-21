/CJPએ કરી દીધી વધુ એક ‘માર્ચ’ની જાહેરાત, પોલીસને આપ્યું 8 વાગ્યા સુધીનું અલ્ટીમેટમ

CJP Protest: 'સંસદ ચલો' માર્ચ બાદ હવે કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ વધુ એક મોટી જાહેરાત કરી દીધી છે. CJPનો દાવો છે કે, સોમવારે થયેલા વિરોધ પ્રદર્શન બાદ દિલ્હી પોલીસે અસંખ્ય પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરી છે અને તેમના વકીલોને પણ તેમને મળવા દેવામાં આવી રહ્યા નથી. આવી સ્થિતિમાં હવે CJPએ જાહેરાત કરી છે કે, જો રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી આ લોકોને છોડવામાં નહીં આવે અથવા વકીલોને મળવા દેવામાં નહીં આવે, તો તેઓ હવે પોલીસ હેડક્વાર્ટર સુધી માર્ચ કરશે અને ત્યાં શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન કરશે.
CJPના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરભ દાસે કહ્યું કે, "અમે પોલીસને ચેતવણી આપીએ છીએ કે જો રાત્રે 8 વાગ્યા સુધી આ લોકોને મુક્ત કરવામાં નહીં આવે અથવા તેમના વકીલોને મળવા દેવામાં નહીં આવે, તો અમે બધા પોલીસ હેડક્વાર્ટર જઈશું અને ત્યાં ધરણાં કરીશું."
જંતર-મંતર પર ધરણા આપી રહ્યા છે પ્રદર્શનકારીઓ
સોમવારે થયેલી માર્ચ બાદ પ્રદર્શનકારીઓ ફરી એકવાર જંતર-મંતર પર એકઠા થઈ ગયા છે. CJPએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે, જ્યાં સુધી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું લેવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી તેઓ પ્રદર્શન સમાપ્ત નહીં કરે. આ પહેલાં માર્ચ દરમિયાન સંસદ તરફ જવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા ઘણાં પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને પછી દિલ્હીના અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. હવે CJPનો દાવો છે કે, પોલીસ ન તો આ લોકોને છોડી રહી છે અને ન તો તેમના વકીલોને મળવા દેવામાં આવી રહ્યા છે.
આ પહેલાં આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલે પણ એક હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે, જે પણ માતા-પિતા પોતાના બાળકો સાથે સંપર્ક નથી કરી શકતા અથવા તેમને બહાર કાઢવા માટે લીગલ (કાયદાકીય) મદદની જરૂર છે, તેઓ આ નંબરો પર સંપર્ક કરી શકે છે. આ પછી તેઓ પોલીસ સ્ટેશન પણ પહોંચ્યા હતા અને દાવો કર્યો હતો કે, તેમણે 70-80 વિદ્યાર્થીઓને બહાર કાઢવામાં મદદ કરી છે.
પોલીસે શું કહ્યું?
પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મંગળવારે દિલ્હી પોલીસે 20 જુલાઈના રોજ CJP અને ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા આયોજિત 'સંસદ ચલો' માર્ચ દરમિયાન હિંસા, તોડફોડ અને અન્ય ઘટનાઓ અંગે ચાર FIR નોંધી છે અને અન્ય બે FIR નોંધવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, નવી દિલ્હી વિસ્તારમાં CJPનું પ્રદર્શન હિંસક બન્યા બાદ ઘણા વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સહિત 118થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા હતા અને લગભગ 70 પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. વિદ્યાર્થી સંગઠનોના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રદર્શનમાં સામેલ સેંકડો પ્રદર્શનકારીઓ ઘાયલ થયા હતા, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ હતા. પ્રદર્શનકારીઓ સાથે જોડાયેલા વકીલોના જણાવ્યા અનુસાર, અટકાયતમાં લેવાયેલા 38 લોકોને પહેલા બુરારી પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને બાદમાં સાંજે છત્રસાલ સ્ટેડિયમમાં શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા.
વકીલોનો શું છે આરોપ?
વકીલોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, તેમને સ્ટેડિયમમાં અટકાયતમાં રાખવામાં આવેલા લોકોને મળવાની કે પોલીસ અધિકારીઓ સાથે વાત કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી ન હતી, જેના કારણે તે જાણવું મુશ્કેલ બન્યું છે કે, કોઈ FIR નોંધવામાં આવી છે કે નહીં, ઔપચારિક ધરપકડ કરવામાં આવી છે કે આરોપો મૂકવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે, તેઓ અટકાયત કરાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા અને તેમના પરિવારો સાથે સંપર્ક કરાવવાના પ્રયાસો ચાલુ રાખી રહ્યા છે.
CJP દ્વારા બોલાવવામાં આવેલા આ પ્રદર્શનમાં હજારો લોકો જોડાયા હતા, જેમાં વિદ્યાર્થી સંગઠન AISA, KYS અને SFIના સભ્યો તથા અન્ય લોકો સામેલ હતા. પ્રદર્શનકારીઓ NEET-UG પેપર લીક અને નવી લાગુ કરવામાં આવેલી ડિજિટલ ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ (OSM) સિસ્ટમને કારણે ધોરણ 12ના પરિણામોમાં મોટા પાયે થયેલી વિસંગતતાઓને લઈને શિક્ષણ સુધારાની માંગ કરી રહ્યા છે.