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CJPનું મોટું એલાન: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા વગર પ્રદર્શન નહીં રોકાય, નડ્ડા સાથેની બેઠક પણ ફેલ!

CJP Protest Update: કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તા આશુતોષ રાંકાએ જાહેરાત કરી છે કે સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળ અને જંતર મંતર પર પાર્ટીનો વિરોધ ચાલુ છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે જેપી નડ્ડા સાથેની ચાર કલાકની બેઠક અનિર્ણિત રહી. રાંકાએ જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી આંદોલન અને વિરોધ ચાલુ રહેશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 21, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:05 AM IST
CJPનું મોટું એલાન: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા વગર પ્રદર્શન નહીં રોકાય, નડ્ડા સાથેની બેઠક પણ ફેલ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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