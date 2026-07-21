/CJPનું મોટું એલાન: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા વગર પ્રદર્શન નહીં રોકાય, નડ્ડા સાથેની બેઠક પણ ફેલ!

CJP Protest Update: કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તા સૌરભ દાસ અને આશુતોષ રાંકાએ સોમવારે કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા સમક્ષ પોતાની માંગણીઓ રજૂ કરી હતી. મોડી સાંજ સુધી સરકારે બેઠકમાંથી કોઈ નિષ્કર્ષ જાહેર કર્યો ન હતો. હવે, સીજેપીના પ્રવક્તા આશુતોષ રાંકાએ જેપી નડ્ડા સાથેની બેઠકને નકામી ગણાવી છે અને જાહેરાત કરી છે કે શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી કોકરોચ જનતા પાર્ટીનો વિરોધ ચાલુ રહેશે.
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તા આશુતોષ રાંકાએ મીડિયા સાથે વાત કરતા કહ્યું કે, સોનમ વાંગચુકની ભૂખ હડતાળ ચાલુ છે, જેમ કે જંતર મંતર પર અમારો વિરોધ ચાલુ છે. જેપી નડ્ડા સાથેની અમારી આજે મુલાકાત નકામી હતી, ચાર કલાક વેડફાયા. હવે સરકારે અહીં આવીને વાત કરવી પડશે. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન રાજીનામું ન આપે ત્યાં સુધી અમારું વિરોધ ચાલુ રહેશે.
CJP પ્રતિનિધિમંડળે જેપી નડ્ડાને આ માંગણીઓ કરી હતી
સોમવારે જેપી નડ્ડાને મળ્યા બાદ, રંકાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, નડ્ડાએ પાર્ટી નેતૃત્વ સાથે અમારી માંગણીઓ પર ચર્ચા કરવા માટે થોડો સમય માંગ્યો છે. અમારી માંગણીઓમાં સોનમ વાંગચુકની તાત્કાલિક મુક્તિ, ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું અને આત્મહત્યા કરનારા તમામ NEET ઉમેદવારોના પરિવારોને 1 કરોડ રૂપિયાનું વળતર શામેલ છે.
વાંગચુકનો ઉપવાસ ચાલુ છે
કાર્યકર સોનમ વાંગચુકે હોસ્પિટલમાંથી એક સંદેશ જાહેર કરીને કહ્યું હતું કે, યુવા નેતાઓને સાંસદોને મળવાની મંજૂરી ન મળે અથવા સાંસદો હોસ્પિટલમાં મારી મુલાકાત ન લે ત્યાં સુધી મારો ઉપવાસ ચાલુ રહેશે.
સંસદ તરફ કૂચ કરી રહ્યા હતા વિરોધીઓ
સોમવારે દિલ્હીમાં તણાવ ફેલાયો હતો કારણ કે સીજેપી અને તેમના સમર્થકોએ "સાંસદ ચલો" વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લીધો હતો. વિરોધીઓએ NEET-UG પેપર લીક કેસમાં સરકાર પાસેથી જવાબદારીની માંગ કરી હતી. જેમ જેમ તેઓ સંસદ ભવન તરફ આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, તેમ તેમ કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે તૈનાત પોલીસ કર્મચારીઓનો સામનો થયો હતો.
NEET-UG પેપર લીક કેસ અને CBSE ધોરણ 12 બોર્ડ પરીક્ષાઓ સહિત અન્ય પરીક્ષા સંબંધિત ગેરરીતિઓ અંગે કેન્દ્રીય શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી માટે આ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.