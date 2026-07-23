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CJPએ ફૂંક્યું આંદોલનનું રણશિંગુ, જંતર-મંતર બાદ હવે દેશભરમાં પ્રદર્શનની કરી જાહેરાત; જાણો

Cockroach Janata Party: જંતર-મંતર પર ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થી આંદોલન વચ્ચે અભિજીત દીપકેની CJPએ હુંકાર ભરી છે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને આખા દેશમાં આંદોલન કરવા માટે કહ્યું છે. આ આંદોલન કાલે એટલે કે શુક્રવારે બોલાવવામાં આવ્યું છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટી શુક્રવારે દેશભરમાં પ્રદર્શન કરશે. પાર્ટી તરફથી કહેવામાં આવ્યું છે કે, આ પ્રદર્શન દેશના તમામ રાજ્યો અને તેમના જિલ્લાઓમાં થશે. CJPએ આ માટે લોકોને ખાસ અપીલ કરવાનું શરૂ કર્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 23, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:15 PM IST
CJPએ ફૂંક્યું આંદોલનનું રણશિંગુ, જંતર-મંતર બાદ હવે દેશભરમાં પ્રદર્શનની કરી જાહેરાત; જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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