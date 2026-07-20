Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /સરકાર અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે વાતચીત શરૂ! જેપી નડ્ડાને મળ્યા CJPના નેતાઓ, માંગણીઓ અંગે આંતરિક ચર્ચાનું આશ્વાસન

સરકાર અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે વાતચીત શરૂ! જેપી નડ્ડાને મળ્યા CJPના નેતાઓ, માંગણીઓ અંગે આંતરિક ચર્ચાનું આશ્વાસન

CJP Saurav Das Meets JP Nadda: કોકરોજ જનતા પાર્ટીના પ્રદર્શન વચ્ચે સીજેપીના સૌરભ દાસ અને આશુતોષ રાંકાએ કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા સાથે મુલાકાત કરી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 20, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:04 PM IST
સરકાર અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે વાતચીત શરૂ! જેપી નડ્ડાને મળ્યા CJPના નેતાઓ, માંગણીઓ અંગે આંતરિક ચર્ચાનું આશ્વાસન

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સરકાર અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે વાતચીત શરૂ! જેપી નડ્ડાને મળ્યા CJPના નેતાઓ
Cockroach Janta Party Protest36 min ago
2
Ethanol46 min ago
3
Dr Subhash Chandra51 min ago
4
Shubman Gill1 hr ago
5
Prostate Cancer Early Signs1 hr ago