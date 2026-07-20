/સરકાર અને પ્રદર્શનકારીઓ વચ્ચે વાતચીત શરૂ! જેપી નડ્ડાને મળ્યા CJPના નેતાઓ, માંગણીઓ અંગે આંતરિક ચર્ચાનું આશ્વાસન

દિલ્હીના જંતરમંતર પર છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માગ સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલી CJP ના પ્રતિનિધિ સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રાંકાએ કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા સાથે મુલાકાત કરી છે. જેપી નડ્ડા સાથે મુલાકાત બાદ CJPના સૌરભ દાવે કહ્યુ કે મંત્રીએ અમને વિશ્વાસ અપાવ્યો છે કે આ મામલા પર યોગ્ય સ્તરે વાતચીત કરશે. પરંતુ હજુ કોઈ સ્પષ્ટ વચન આપવામાં આવ્યું નથી. શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારી ત્યાં સુધી શાંતિથી બેસવાના નથી, જ્યાં સુધી તેની માંગ પુરી થશે નહીં.
CJP ના સૌરભ દાસે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર લખ્યું 'આશુતોષ રાંકા અને હું બપોરે 12 કલાકથી કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાના નિવાસ્થાને છીએ. અમે અમારી માંગ તેમની સાથે રાખી છે, જેમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું તત્કાલ રાજીામું અને તેમને પદ પરથી હટાવવા સામેલ છે.'
🚨#ImportantAnnouncement: @AshutoshRanka and I have been at J.P. Nadda’s residence since 12 noon. The demands have been conveyed, including immediate resignation/sacking of Dharmendra Pradhan.
The Minister assured us he will discuss this at the appropriate level. However, no… pic.twitter.com/vzLluczbkV
— Saurav Das (@SauravDassss) July 20, 2026
માંગ પૂર્ણ થવા સુધી શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન
તેમણે આગળ જણાવ્યું કે, કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ અમને વિશ્વાસ અપાવ્યો છે કે તેઓ આ મામલા પર યોગ્ય સ્તરે વાતચીત કરશે. પરંતુ હજુ ખાતરીપૂર્વક વચન આપવામાં આવ્યું નથી. જ્યાં સુધી અમારી માંગ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં, ત્યાં સુધી શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારી બેસી જશે નહીં.
RAFએે લાઠી ચાર્જ કર્યો પણ યુવક ન હટ્યો, દિલ્લીના જંતર-મંતર પર પહોંચ્યા હજારો 'કોક્રોચ'! #CJP #cjp_पार्टी #CJPProtest #BreakingNews #News #LIVE #Delhi #viralvideo pic.twitter.com/RHep6tl5qF
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 20, 2026
સોનમ વાંગચુકે ખતમ કરી ભૂખ હડતાળ
કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા અને કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે વાતચીત બાદ સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે પોતાની ભૂખ હડતાળ ખતમ કરી દીધી છે. વાંગચુક 28 જૂનથી દિલ્હીમાં જંતર-મંતર પર ભૂખ હડતાળ પર બેઠા હતા. તેમની સાથે અન્ય લોકો પણ હતા, જેમાં AISA ના ત્રણ સભ્ય સામેલ છે. કોકરોજ જનતા પાર્ટીએ જણાવ્યું કે સરકાર તરફથી વાતચીત માટે પહેલ કરાયા બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
બંદૂક સાથે CISFના જવાનો તૈનાત, દિલ્લીમાં 'કોક્રોચ'ના પ્રદર્શનથી સંસદના ગેટ પર તાત્કાલિક ગોઠવાઈ સુરક્ષા#DelhiParliament #CJPProtest #DelhiPolice #JantarMantarProtest #NEETPaperLeak #viralvideo #viral #SHORT pic.twitter.com/XqozpEFMiH
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 20, 2026
જેપી નડ્ડાએ પ્રદર્શનકારીઓને ધરણા સમાપ્ત કરવાની અપીલ કરી
કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાએ કોકરોચ જનતા પાર્ટીના પ્રતિનિધિઓ સાથે થયેલી પોતાની મુલાકાત પર કહ્યુ 'આજે સવારે પ્રથમવાર પ્રદર્શનકારીઓ તરફથી સરકારની સાથે વાતચીત કરવાનો પ્રસ્તાવ આવ્યો અને સવારે 11.50 કલાકથી અમારી વાતચીત જારી છે. શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણમાં મુલાકાત થઈ. તેમના ડેલીગેશનની સાથે વિસ્તારથી પહેલા મૌખિક ચર્ચા થઈ અને તેના દ્વારા લગભગ 4 કલાકે મને લેખિત અરજી આપવામાં આવી. મેં બધા પ્રદર્શનકારીઓને વિનંતી કરી છે કે તે પોતાના ધરણા સમાપ્ત કરે અને સામાન્ય સ્થિતિ બહાલ કરવામાં તંત્રની મદદ કરે.'
કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ રાખી ત્રણ શરતો
સીજેપી તરફથી ત્રણ માંગ કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડાની સામે રાખવામાં આવી છે. તેમાં ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું, આત્મહત્યા કરનાર વિદ્યાર્થીઓના પરિવારજનોને વળતર અને સોનમ વાંગચુકને તત્કાલ છોડવામાં આવે. સીજેપી પ્રવક્તા સૌરભ દાવ તરફથી કહેવામાં આવ્યું કે મંત્રીએ અમને વિશ્વાસ અપાવ્યો કે આ મુદ્દે યોગ્ય જગ્યાએ વાતચીત થશે. પરંતુ હજુ કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવી નથી.