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ક્યારે અને ક્યાં શરૂ થશે કોકરોચોનું હવે પછીનું આંદોલન? અભિજીત દીપકેએ જણાવ્યો પ્લાન

CJP Protest 2.0: કોકરોચ જનતા પાર્ટી વળી પાછી આંદોલન કરવાના મૂડમાં આવી ગઈ છે. આ વખતે તેણે હવે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારના રાજીનામાની માંગણી કરી નાખી છે. આ માટે 48 કલાકનું અલ્ટીમેટમ પણ આપેલું છે. જાણો આંદોલન ક્યારથી શરૂ થશે અને ક્યાં થશે?

Written ByViral Raval
Published: Sep 25, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 12:46 PM IST
ક્યારે અને ક્યાં શરૂ થશે કોકરોચોનું હવે પછીનું આંદોલન? અભિજીત દીપકેએ જણાવ્યો પ્લાન
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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