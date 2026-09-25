/ક્યારે અને ક્યાં શરૂ થશે કોકરોચોનું હવે પછીનું આંદોલન? અભિજીત દીપકેએ જણાવ્યો પ્લાન

કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ વળી પાછી આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. સીજેપીએ મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશકુમારને 48 કલાકનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું હતું. સીજેપીએ એવી ચેતવણી ઉચ્ચારી છે કે જો જ્ઞાનેશકુમાર રાજીનામું નહીં આપે તો દેશભરમાં પ્રદર્શન શરૂ કરાશે.
સીજેપીના અભિજીત દીપકેએ માઈક્રો બ્લોગિંગ વેબસાઈટ એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને કહ્યું કે જો જ્ઞાનેશકુમાર કાલ સુધીમાં રાજીનામું નહીં આપે તો સીજેપી 2 ઓક્ટોબરથી મુંબઈમાં પોતાનું દેશવ્યાપી પ્રદર્શન શરૂ કરશે અને તેને દેશના અલગ અલગ શહેરો સુધી લઈ જશે. વધુમાં લખ્યું કે આ ગાંધી જયંતીએ આવો લોકતંત્રને બચાવવાનો સંકલ્પ લઈએ.
If Gyanesh Kumar does not resign by tomorrow, CJP will begin its nationwide protest from Mumbai on 2 October, and take it to cities across India.
This Gandhi Jayanti let’s pledge to save democracy.
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 25, 2026
અત્રે જણાવવાનું કે સીજેપીએ ગુરુવારે નવી દિલ્હી ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશકુમારના રાજીનામાની માંગણી કરી હતી. કહ્યું હતું કે જો તેઓ 48 કલાકમાં રાજીનામું નહીં ધરે તો દેશભરમાં પ્રદર્શન શરૂ કરાશે. સીજેપીએ આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ રોકવાની પણ માંગણી કરેલી છે.
દેશભરમાં પ્રદર્શનની ચીમકી
અત્રે જણાવવાનું કે આ માંગણીઓ ધ ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસ અખબારના એક તપાસ રિપોર્ટ બાદ સામે આવી છે જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ચૂંટણી કમિશનર સુખબીર સિંહ સંધુ અને વિવેક જોશીએ ચૂંટણી પંચની અંદર લેવાયેલા નિર્ણયો અને કરાયેલી કાર્યવાહીઓ પર ઓછામાં ઓછી 14 વાર આપત્તિ નોંધાવી હતી. ચૂંટણી પંચે કહ્યું કે અલગ અલગ અભિપ્રાયો, લેખિત ટિપ્પણીઓ અને આંતરિક તપાસ તથા સંતુલિત વિચાર વિમર્શનો સામાન્ય ભાગ હોય છે. પંચે કહ્યું કે છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન લેવાયેલા નિર્ણયો જેમાં SIR પણ સામેલ છે તે સર્વસંમતિથી લેવાયા હતા.