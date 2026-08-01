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PM મોદીને આપી હતી ગાળો, હવે હાથ જોડીને માંગી માફી, કહ્યું- પ્લીઝ માફ કરી દો

કોકરોચ જનતા પાર્ટી દ્વારા થયેલા વિરોધ પ્રદર્શનમાં ઊંડીને આંખે વળગી હોય તો તે હતી યુવાઓની અત્યંત અભદ્ર ટિપ્પણીઓ અને ગાળાગાળી. આવી જ એક વાયરલ થયેલી નોઈડાની છોકરીનો હવે માફી માંગતો વીડિયો સામે આવ્યો છે. જાણો તેણે શું કહ્યું?

Written ByViral Raval
Published: Aug 01, 2026, 02:58 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:58 PM IST
PM મોદીને આપી હતી ગાળો, હવે હાથ જોડીને માંગી માફી, કહ્યું- પ્લીઝ માફ કરી દો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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