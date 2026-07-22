જંતર મંતર પર હંગામા બાદ મોટો નિર્ણય: હિંસાને પગલે CRPFની 20 ટુકડી તૈનાત થશે, આજે વિપક્ષનો 'કાળો' વિરોધ

દિલ્હીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. CJPના પ્રસ્તાવિત પ્રદર્શનો, વિવિધ રાજકીય પક્ષોના વિરોધ કાર્યક્રમો અને સંસદના વર્તમાન સત્રને જોતા ગૃહ મંત્રાલયે કેન્દ્રીય રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF)ની 20 વધુ ટુકડીઓ દિલ્હી મોકલવાનો આદેશ કર્યો છે જ્યારે હાઈ સિક્યુરિટીવાળા વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે ડ્રોન ઉડાવવા મામલે દિલ્હી પોલીસે સંસદ માર્ગ પોલીસમથકમાં એફઆઈઆર નોંધી છે.
સૂત્રો મુજબ આ નિર્ણય મંગળવારે મોડી રાતે લેવાયો. ત્યારબાદ પશ્ચિમ બંગાળમાં તૈનાત CRPFની ટુકડીઓ તાબડતોબ દિલ્હી રવાના કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ છે. જવાનોને હવાઈમાર્ગે રાજધાની લાવવામાં આવી રહ્યા છે. જેથી કરીને તેમને જેમ બને તેમ જલદી સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં તૈનાત કરવામાં આવી શકે.
#BreakingNews : CJP के प्रदर्शन पर बड़ी खबर, CRPF की 20 कंपनियों की तैनाती होगी, बंगाल से 20 कंपनियां बुलाई गई#CJP #CRPF #Protest | @AnjeetLive @shikha_thakur7 pic.twitter.com/C8GF9ggy1w
— Zee News (@ZeeNews) July 22, 2026
કાયદો વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા પર ભાર
સુરક્ષા અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આવનારા દિવસોમાં રાજધાનીમાં અનેક સંગઠનો અને રાજકીય પક્ષોના પ્રદર્શન પ્રસ્તાવિત છે. આ સાથે જ સંસદનું સત્ર પણ ચાલુ છે. આવામાં કોઈ પણ અપ્રિય સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે સુરક્ષા દળોની વધુ હાજરી જરૂરી મનાઈ છે. આ કારણસર ગૃહ મંત્રાલયે પહેલેથી જ કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. જેથી કરીને પ્રદર્શન, રેલીઓ અને અન્ય જાહેર ગતિવિધિઓ દરમિયાન કાયદો વ્યવસ્થા સંપૂર્ણ કાબૂમાં રહે.
દિલ્હીમાં CJP પ્રદર્શન દરમિયાન ભારે હિંસા: પોલીસ પર હુમલો અને વાહનોમાં તોડફોડ બાદ 10 FIR દાખલ#DelhiProtest #CJPProtest #DelhiPolice #breakingnews #news pic.twitter.com/MkYqPPPBBs
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 22, 2026
કોલકતાથી દિલ્હી પહોંચી રહી છે CRPF ટુકડીઓ
સુરક્ષા પ્રતિષઠાન સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ CRPFની કુલ 20 ટુકડીઓને કોલકતાથી વિશેષ વ્યવસ્થા હઠળ એરલિફ્ટ કરાઈ રહી છે. આ જવાનોને દિલ્હી પહોંચ્યા બાદ અલગ અલગ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં, પ્રમુખ સરકારી પરિસરો અને જરૂરિયાતવાળા વિસ્તારોમાં તૈનાત કરાશે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે વધારાના ફોર્સની તૈનાતી સુરક્ષાકારણોસર લેવાયેલું પગલું છે જેથી કરીને કોઈ પણ પ્રકારના સુરક્ષા પડકારને તરત અને પ્રભાવી ઢબે સામનો કરી શકાય.
હાઈ સિક્યુરિટી વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર ડ્રોન ઉડાવતા FIR
પ્રોટેસ્ટ દરમિયાન નવી દિલ્હી વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર રીતે ડ્રોન ઉડાવવામાં આવી રહ્યા હતા. દિલ્હી પોલીસે દિલ્હીના સંસદ માર્ગ પોલીસ મથકમાં BNSની કલમ 223 હેઠળ અને સરકારી આદેશની અવમાનનાના મામલે પણ એફઆઈઆર નોંધાઈ છે. આ ડ્રોન એવા સમયે ઉડાડવામાં આવ્યું જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ પ્રોટેસ્ટ કરતા હતા. સુરક્ષાના દ્રષ્ટિકોણથી હાઈ સિક્યુરિટી એરિયામાં ડ્રોન ઉડાવવા પર રોક છે.
વિપક્ષનું પ્રોટેસ્ટ 2
બીજી બાજુ કોંગ્રેસ, સમાજવાદી પાર્ટી, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સહિત અનેક વિપક્ષી દળોના નેતાઓએ બુધવારે સંસદ ભવનના મકર દ્વારા કાળા કપડાં પહેરીને કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ પ્રદર્શન કર્યું. આ પ્રદર્શન નીટ પેપરમાં ધાંધણી વિરુદ્ધ વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનો અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં ચાલી રહેલી અશાંતિને પહોંચ વળવાની સરકારની રીત વિરુદ્ધ આયોજત કરાયું છે. આ દરમિયાન નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, અને અન્ય સાંસદોને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા અટકાયતમાં લેવા અને જંતર મંતર પર સીજેપી કાર્યકરો તથા વિદ્યાર્થીઓ પર થયેલી પોલીસ કાર્યવાહીના વિરોધમાં વિપક્ષી દળોએ એક સાથે આવીને પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
#WATCH | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "What happened with us is irrelevant. You (the media) tell me if what happened with students is right or wrong? Students have genuine demands and are asking for their rights. The Education budget is Rs 1.4 lakh crores, but you are… pic.twitter.com/anOJg05JJH
— ANI (@ANI) July 22, 2026
વારંવાર થાય છે પેપરલીક- પ્રિયંકા ગાંધી
સંસદ ભવન પરિસરમાં આયોજિત કોંગ્રેસના આ પ્રદર્શનમાં સામેલ થયેલા પ્રિયંકા ગાંધીએ કહ્યું કે અમારી સાથે જે થયું તે મહત્વનું નથી. તમે (મીડિયા) મને જણાવો કે વિદ્યાર્થીઓ સાથે જે થયું તે સાચું કે ખોટું? વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ સાચી છે અને તેઓ પોતાના હકની વાત કરે છે. શિક્ષણનું બજેટ 1.4 લાખ કરોડ છે. પરંતુ તમે અંબાણી અને અદાણીનું 16 લાખ કરોડ રૂપિયાનું દેવું માફ કરો છો. વિદ્યાર્થીઓનો સંઘર્ષ સાચો છે અને તેઓ બદલાવ ઈચ્છે છે. વારંવાર પેપરલીક થાય છે. શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં કશું અલોકતાંત્રિક નથી, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ અને સંસદમાં જે થઈ રહ્યું છે તે અલોકતાંત્રિક છે.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi interacts with and meets Opposition MPs on the Parliament premises. pic.twitter.com/Z2U66HXCvu
— ANI (@ANI) July 22, 2026
150થી વધુ પેપરલીક
આરજેડી સાંસદ સંજય યાદવે કેન્દ્ર સરકાર પર હુમલો કરતા કહ્યું કે આ સરકાર દરમિયાન દેશભરમાં 150થી વધુ પેપર લીક થઈ ચૂક્યા ચે. કોઈ પણ પરીક્ષા પારદર્શકતાથી આયોજિત કરાઈ નથી. તેમણે કહ્યું કે 50 વર્ષમાં બેરોજગારી પોતાના ઉચ્ચતમ સ્તરે છે અને પોતાની માંગણીઓ લઈને રસ્તાઓ પર ઉતરેલા યુવાઓ સરકાર પર અત્યાચાર કરી રહી છે.
#WATCH | Delhi: On Congress protest outside LKM, Congress MP Gurjeet Singh Aujla says, "We are definitely protesting until the Education Minister resigns; the protest will continue. Both inside and outside the House. Lakhs of students have been beaten, and hundreds of students… pic.twitter.com/1Ey8dmwGBJ
— ANI (@ANI) July 22, 2026
કોંગ્રેસનું દેશભરમાં પ્રદર્શન
મંગળવારે રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, અને અન્ય નેતાઓને અટકમાં લેવાયાના વિરોધમાં કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ દેશભરમાં પ્રદર્શન કર્યા. તિરુવનંતપુરમ, ગુવાહાટી, જબલપુર, અને ભુવનેશ્વરમાં વિરોધ પ્રદર્શન થયા. કોંગ્રેસ કાર્યકરોએ કેન્દ્ર સરકાર પર લોકતાંત્રિક ઢબે થઈ રહેલા વિરોધ પ્રદર્શનોને દબાવવાનો આરોપ લગાવતા ખુબ નારેબાજી કરી.