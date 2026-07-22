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જંતર મંતર પર હંગામા બાદ મોટો નિર્ણય: હિંસાને પગલે CRPFની 20 ટુકડી તૈનાત થશે, આજે વિપક્ષનો 'કાળો' વિરોધ

જંતર મંતર પર હિંસા બાદ દિલ્હીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ કડક કરાઈ છે. સ્થિતિ પર કાબૂ મેળવવા માટે CRPFની 20 ટુકડીઓ તૈનાત કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. પ્રશાસને મંજૂરી વગર ડ્રોન ઉડાવવા ઉપર પર એફઆઈઆર નોંધવાની ચેતવણી આપી છે. જાણો સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં થયેલા ફેરફાર અને પ્રશાસનની નવી ગાઈડલાઈન વિશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 22, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:58 AM IST
જંતર મંતર પર હંગામા બાદ મોટો નિર્ણય: હિંસાને પગલે CRPFની 20 ટુકડી તૈનાત થશે, આજે વિપક્ષનો 'કાળો' વિરોધ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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જંતર મંતર પર હંગામા બાદ મોટો નિર્ણય: હિંસાને પગલે CRPFની 20 ટુકડી તૈનાત થશે, આજે વિપ
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