'પેલેટ ગન ચલાવવાના શું નિયમ છે?' સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર પાસે માંગ્યો જવાબ

હાલમાં જ જંતર મંતર અને અન્ય સ્થાનો પર પ્રદર્શન કરતા વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ પોલીસ દ્વારા કથિત રીતે પેલેટ ગનના ઉપયોગ મામલે ગુરુવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી થઈ. આ દરમિયાન કોર્ટે સંકેત આપ્યો કે આ મુદ્દાનું સમાધાન ફક્ત પૂર્ણ પ્રતિબંધ નહીં પરંતુ તેના ઉપયોગ માટે સ્પષ્ટ દિશા નિર્દેશ નક્કી કરવા પણ હોઈ શકે છે.
સુનાવણી દરમિયાન ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI)એ અરજીકર્તાને કહ્યું કે જો ચિંતા પેલટગનના ઉપયોગને લઈને હોય તો કોર્ટ પાસેથી તેના પર સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધિત કરવાની માંગણી કરવાની જગ્યાએ તેના ઉપયોગ માટે એક સ્પષ્ટ અને કડક પ્રોટોકોલ બનાવવાની માંગણી થઈ શકે છે. કોર્ટની ટિપ્પણીથી એવો સંકેત મળ્યો છે કે કાયદો વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા અને નાગરિકોના અધિકારો વચ્ચે સંતુલન જાળવવાની જરૂર છે.
સરકારનો શું છે પક્ષ
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું કે, શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરવું એ દરેક નાગરિકનો બંધારણીય હક છે અને તેના પર સરકારનો કોઈ વિવાદ નથી. જો કે તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે પોલીસની કાર્યવાહી ઘટનાની પરિસ્થિતિઓ પર નિર્ભર કરે છે. તેમણે કોર્ટને કહ્યું કે અનેક વખત ઘટનાસ્થળ પર સ્થિતિ ઝડપથી બદલાય છે અને આવા સમયમાં પોલીસે તત્કાળ નિર્ણય લેવા પડે છે. આથી કોઈ પણ કાર્યવાહીની સમીક્ષા તે સમયની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં રાખીને થવી જોઈએ.
અરજીમાં સંશોધનની મળી મંજૂરી
સુનાવણી દરમિયાન અરજીકર્તાએ પોતાની અરજીમાં સંશોધનની મંજૂરી માંગી. સુપ્રીમ કોર્ટે આ ભલામણને સ્વીકારીને સંશોધિત અરજી દાખલ કરવાની મંજૂરી આપી.
ઘાયલોની સારવાર
આ મામલે સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારને એમ પણ કહ્યું કે જે લોકોને આ ઘટનામાં ઈજા થઈ તેમને યોગ્ય અને સમયસર તબીબી સારવાર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે ઘાયલોની સારવારમાં કોઈ પણ પ્રકારની બેદરકારી ન વર્તાવી જોઈએ.
આગળની સુનાવણી પર નજર
હવે સંશોધિત અરજી દાખલ થયા બાદ આ કેસમાં આગળ સુનાવણી થશે. આ દરમિયાન કોર્ટ પેલેટ ગનના ઉપયોગને લઈને સંભવિત દિશાનિર્દેશ, પોલીસની જવાબદારી અને પ્રદર્શનકારીઓની સુરક્ષા જેવા મુદ્દા પર વિસ્તારથી વિચાર કરી શકે છે.