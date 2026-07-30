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'પેલેટ ગન ચલાવવાના શું નિયમ છે?' સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર પાસે માંગ્યો જવાબ

દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે પેલેટ ગનના ઉપયોગ અંગે કડક વલણ અપનાવતા કેન્દ્ર સરકાર પાસે જવાબ માંગ્યો છે. અરજીમાં શું માંગણી કરાઈ છે અને કોર્ટે કયા સવાલ ઉઠાવ્યા તથા પેલેટ ગનના ઉપયોગ સંદર્ભે વર્તમાન નિયમો શું છે?

Written ByViral Raval
Published: Jul 30, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:13 PM IST
'પેલેટ ગન ચલાવવાના શું નિયમ છે?' સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર પાસે માંગ્યો જવાબ
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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