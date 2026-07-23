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હિંસા આચરનારા તોફાની તત્વોને વીણી-વીણીને પકડશે દિલ્હી પોલીસ, જાણો શું છે માસ્ટર પ્લાન

CJP Protest Violence: દિલ્હીમાં 20મી જુલાઈએ થયેલા સીજેપીના વિરોધ પ્રદર્શનમાં ખુબ હિંસા થઈ. દિલ્હી પોલીસ આ હિંસાની તપાસ માટે AI ઈનેબલ્ડ કેમેરા અને મોબાઈલ મેપિંગનો ઉપયોગ કરી રહી છે. કઈ રીતે પોલીસ પર હુમલા, હિંસાનું ષડયંત્ર રચાયું? જાણો વિગતવાર માહિતી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 23, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:57 AM IST
હિંસા આચરનારા તોફાની તત્વોને વીણી-વીણીને પકડશે દિલ્હી પોલીસ, જાણો શું છે માસ્ટર પ્લાન

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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