/હિંસા આચરનારા તોફાની તત્વોને વીણી-વીણીને પકડશે દિલ્હી પોલીસ, જાણો શું છે માસ્ટર પ્લાન

દિલ્હી પોલીસે સીજેપીના વિરોધ માર્ચ દરમિયાન થયેલી હિંસામાં કથિત રીતે સામેલ લોકોની ઓળખ માટે પોતાના AI ઈનેબલ્ડ કેમેરાના નેટવર્કથી ફૂટેજનો ઉપયોગ કરી રહી છે. તપાસકર્તાઓનું કહેવું પોલીસકર્મીઓ અને ડ્યૂટી પર તૈનાત કર્મચારીઓ પર હુમલા માટે જવાબદાર અનેક લોકોની ઓળખ થઈ ચૂકી છે. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યાં મુજબ આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ પર આધારિત સર્વિલાન્સ સિસ્ટમ, નવી દિલ્હીમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરાઓના મોટા નેટવર્કથી મળેલા ફૂટેજનું બારીકાઈથી વિશ્લેષણ થઈ રહ્યું છે.
ઝી મીડિયાને એક સૂત્રએ જણાવ્યું કે "આ એઆઈ કેમેરા પોલીસને એવા લોકોની ઓળખ કરવામાં મદદ કરશે જે પોલીસની સાથે ઘર્ષણ, સરકારી ગાડીઓને નુકસાન પહોંચાડવા અને પોલીસકર્મીઓ પર હુમલામાં સામેલ હતા. પોલીસ ડેટાબેસનો ઉપયોગ કરીને તેમના અપરાધિક રેકોર્ડની તપાસ કરશે અને પછી તેમને ધરપકડ કરવામાં આવશે."
પ્રદર્શનને ઉગ્ર બનાવવાનું ષડયંત્ર
સૂત્રોએ જણાવ્યું કે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિાયન જે લોકોએ કોઈ પણ પ્રકારની હિંસામાં ભાગ નહતો લીધો તેમાંથી કેટલાક લોકોએ પોલીસને મહત્વની જાણકારીઓ અને વીડિયો ફૂટેજ આપ્યા છે. સૂત્રો મુજબ આ લોકો પાસેથી કેટલીક એવી જાણકારીઓ અને પુરાવા મળ્યા છે જેનાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે હિંસા ફેલાવનારા લોકો પ્રદર્શનને ઉગ્ર બનાવવા અને સુરક્ષા દળોને નિશાન બનાવવાના હેતુથી જ યોજનાબદ્ધ રીતે ભેગા થયા હતા. જે લોકો પાસેથી એવી જાણકારીઓ મળી છે તેમને પૂરેપૂરો ભરોસો અપાવવામાં આવ્યો છે કે તેમની ઓળખ સંપૂર્ણ રીતે ગુપ્ત રખાશે.
સૂત્રો પાસેથી મળેલી જાણકારી મુજબ ઈન્ટેલિજન્સ એજન્સીઓના રિપોર્ટથી જાણવા મળ્યું છે કે યુવા સંગઠન કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના નેતૃત્વમાં થયેલું આ વિરોધ પ્રદર્શન ઘણું સુનિયોજિત હતું અને તેને કેટલાક નેતાઓ અને રાજકીય પક્ષોનું સમર્થન પણ મળેલું હતું.
શું આ વિદ્યાર્થી આંદોલન નહતું?
સૂત્રો પાસેથી મળેલી જાણકારી મુજબ સરકારી અને ગુપ્તચર મૂલ્યાંકનથી મળેલી જાણકારીઓમાં કેટલીક મુખ્ય વાતો સ્પષ્ટ થઈ ગઈ છે. એજન્સીઓનું કહેવું છે કે આ આંદોલન એક ખુબ જ વ્યવસ્થિત ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ટકેલું હતું. જેમાં ટેલિગ્રામ નેટવર્ક, વોટ્સએપ ચેનલ, અને QR કોડ રજિસ્ટ્રેશનનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો હતો. ઈન્ટેલિજન્સ સૂત્રોનું માનવું છે કે આ વિરોધ પ્રદર્શન ફક્ત વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન નહતું પરંતુ તેની પાછળ એક મજબૂત રાજનીતિક તંત્રનું સમર્થન કામ કરતું હતું.
શું થોડા દિવસ પહેલા થઈ ગયું હતું પ્લાનિંગ?
સૂત્રો મુજબ અહીં કેટલીક રાજકીય પાર્ટીઓ દ્વારા કેટલાક એવા લોકોને પ્લાન્ટ કરાયા જે હિંસક ઘટનાઓને અંજામ આપવામાં ઉસ્તાદ છે. જેના આખા પ્લાનિંગથી થોડા દિવસ પહેલા દિલ્હી તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં આ લોકો અલગ અલગ જૂથમાં ભેગા થયા હતા. તેમણે પ્રદર્શન દરમિયાન ચારેબાજુથી હિંસક ઘટનાઓને અંજામ આપીને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને બગાડવાની કોશિશ કરી હતી.
શું નેપાળ જેવી અરાજકતા સર્જવા માંગતા હતા?
સૂત્રોનું એવું પણ કહેવું છે કે આ લોકો પરસ્પર જોડાયેલા રહેવા માટે કેટલાક ખાસ સોશિયલ મીડિયા એપ્સનો ઉપયોગ કરતા હતા. હિંસાને અંજામ આપવા માટે તેમણે એવા મોબાઈલનો ઉપયોગ કર્યો જે કાં તો ચોરીના હતા અથવા તો પછી જેમના સિમ કાર્ડ અને હેન્ડસેટ કોઈ અન્ય વ્યક્તિના નામ પર રજિસ્ટર્ડ હતા. તેમનો મુખ્ય હેતુ હિંસા દરમિયાન સુરક્ષા દળોને ગુચવીને સંસદમાં ઘૂસવું અને નેપાળ જેવી અરાજક સ્થિતિ પેદા કરવાનું હતું.
હાલ પોલીસ એવા તમામ મોબાઈલ નંબરોનું મેપિંગ કરી રહી છે જે ઘટના દરમિયાન ત્યાં હાજર હતા. આ સાથે જ અલગ અલગ ટાઈમ ઝોનમાં સંસદ અને પ્રોટેસ્ટ સાઈટની આસપાસ સક્રિય રહેલા અન્ય નંબરોની પણ તપાસ થઈ રહી છે. એજન્સીઓના જણાવ્યાં મુજબ આ કોઈ સ્વાભાવિક (ઓર્ગેનિક) પ્રદર્શન હતું. પરંતુ તેની પાછળ મોટું ષડયંત્ર રચાયેલું હતું જેનો જલદી ખુલાસો થશે.