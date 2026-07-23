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Video: માસૂમ વિદ્યાર્થીઓની ભીડમાં પથ્થરો અને બોટલો સાથે કોણ ઘૂસ્યું? અચાનક થાય છે પોલીસ પર હુમલો

પેપરલીક સામે માસૂમ વિદ્યાર્થીઓના બળાપાનો કોણ ફાયદો ઉઠાવી રહ્યું છે? આ સવાલ થઈ ર હ્યો છે કારણ કે પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી રહી છે. એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આ પ્રોટેસ્ટને હવે ઉપદ્રવીઓએ હાઈજેક કર્યું છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 23, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:29 PM IST
Video: માસૂમ વિદ્યાર્થીઓની ભીડમાં પથ્થરો અને બોટલો સાથે કોણ ઘૂસ્યું? અચાનક થાય છે પોલીસ પર હુમલો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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