/Video: માસૂમ વિદ્યાર્થીઓની ભીડમાં પથ્થરો અને બોટલો સાથે કોણ ઘૂસ્યું? અચાનક થાય છે પોલીસ પર હુમલો

દેશની રાજધાની દિલ્હીના જંતર મંતર વિસ્તારમાં ચાલી રહેલા કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)નું પ્રદર્શન અત્યંત સંવેદનશીલ બની ગયું છે. દિલ્હી પોલીસના સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ આ આંદોલનને હવે બહારના અસામાજિક તત્વોએ સંપૂર્ણ રીતે હાઈજેક કર્યું છે. માસૂમ વિદ્યાર્થીઓની આડમાં છૂપાયેલા આ ઉપદ્રવીઓ પોલીસ અને સુરક્ષાદળોને ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે. જેના કારણે દિલ્હીની શાંતિ વ્યવસ્થા પર જોખમ મંડરાઈ રહ્યું છે.
ચોંકાવનારો ખુલાસો
દિલ્હીના જંતર મંતર પર ચાલી રહેલા સીજેપી પ્રોટેસ્ટ અંગે ખુબ જ ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. દિલ્હી પોલીસ સૂત્રોનું માનીએ તો હવે આ માત્ર વિદ્યાર્થીઓનું શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન નથી રહ્યું. આ સમગ્ર આંદોલનને બહારના અસામાજિક તત્વોએ પોતાના હાથમાં લઈ લીધુ છે. તેઓ પ્રદર્શનકારીઓની ભીડમાં છૂપાઈને માહોલ બગાડવાનું કામ કરી રહ્યા છે. તેમના નિશાના પર સીધી રીતે સુરક્ષામાં તૈનાત સુરક્ષાકર્મીઓ છે.
અચાનક પથ્થરમારો અને વર્દીવાળા પર હુમલા
ઝી ન્યૂઝને સૂત્રોએ જણાવ્યું કે પ્રદર્શનની આડમાં ઘૂસેલા આ અસામાજિક તત્વો અચાનક હુમલો કરે છે. આ લોકો પોતાની સાથે અણીયાળા પથ્થરો અને કાંચની બોટલો છૂપાવીને લાવે છે. અચાનક સુરક્ષાદળો પર પથ્થરમારો શરૂ થઈ જાય છે. ત્યારબાદ સમગ્ર ભીડને ઉક્સાવીને આક્રમક બનાવી દેવાય છે. આ અચાનક થયેલા હુમલાથી ઘટનાસ્થળે અફરાતફરી મચી જાય છે અને પોલીસકર્મીઓ માટે સ્થિતિ સંભાળવી મુશ્કેલ બને છે.
जनपथ पेट्रोल पंप का CCTV फुटेज आया सामने. दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है. pic.twitter.com/o89LoZMg99
— alkesh kushwaha (@alkesh_kushwaha) July 23, 2026
જનપથ પેટ્રોલ પંપનું સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યું
આ હિંસા સાથે જોડાયેલો એકદમ ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ ફૂટેજ 20 જુલાઈનું છે. જનપથ સ્થિતિ એક પેટ્રોલપંપનું હોવાનું કહેવાય છે. સીસીટીવીમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે પ્રદર્શનકારીઓની ભીડમાં ઘૂસીને આ ઉપદ્રવીઓએ પેટ્રોલપંપને પણ ન છોડ્યો અને ત્યાં જઈને પથ્થરમારો કર્યો. વીડિયોમાં ડ્યૂટી પર તૈનાત પોલીસકર્મીઓ પોતાનો જીવ બચાવીને ભાગતા નજરે ચડી રહ્યા છે. આ ફૂટેજ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે હુમલાખોરો કેટલા બેખૌફ થઈ ગયા હતા.
આરએમએલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા, સીપી, જવાનોના હાલ જાણ્યા
20 જુલાઈના રોજ જંતર મંતર પર થયેલી બબાલ દરમિયાન અનેક પોલીસકર્મીઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા. ત્યારબાદ 22 જુલાઈએ મધરાતે સ્પેશિયલ CP (L&O Zone-I) દેવેશચંદ્ર શ્રીવાસ્તવ પોતે ડોક્ટર આરએમએલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા. તેમણે હોસ્પિટલમાં દાખલ ઘાયલ પોલીસકર્મીઓની મુલાકાત કરી અને તેમના સ્વાસ્થ્યના હાલ જાણ્યા. અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું કે કાયદા વ્યવસ્થા સાથે રમત કરનારા પર કડક કાર્યવાહી થશે.
પેરામિલેટ્રી ફોર્સની તૈનાતી
વધતા તણાવ અને ઉગ્ર થઈ રહેલી સ્થિતિને જોતા દિલ્હી પોલીસે સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરી છે. વધારાની પેરામિલેટ્રી ફોર્સને દિલ્હીમાં તૈનાત કરી છે. આ દળોએ દિલ્હી પોલીસને રિપોર્ટ કરી દીધુ છે અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ વધારી દેવાયું છે. પોલીસ હવે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે ઉપદ્રવીઓની ઓળખ કરવામાં લાગી છે જેથી કરીને હિંસામાં સામેલ અસામાજિક તત્વોની જલદી ધરપકડ થઈ શકે.