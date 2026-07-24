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સરકારે માની 3 મુખ્ય માંગ, ભૂખ હડતાળ તોડ્યા બાદ સોનમ વાંગચુકનો બીજો વીડિયો વાયરલ

Sonam Wangchuk: સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકે 26 દિવસ બાદ પોતાની ભૂખ હડતાળ તોડી. તેમણે કહ્યું કે સરકાર અને વિવિધ રાજકીય પક્ષોના સાંસદો તરફથી મળેલા લેખિત આશ્વાસન બાદ તેમણે આ નિર્ણય લીધો. સરકારે સંસદમાં પરીક્ષા સુધાર પર ચર્ચા, શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓ પર કેદ નહીં નોંધવા અને નીટ પેપરલીકને પગલે આત્મહત્યા કરનારા પીડિત પરિવારનો વળતર પર સકારાત્મક ભરોસો આપ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 24, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:43 AM IST
સરકારે માની 3 મુખ્ય માંગ, ભૂખ હડતાળ તોડ્યા બાદ સોનમ વાંગચુકનો બીજો વીડિયો વાયરલ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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