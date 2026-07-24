/સરકારે માની 3 મુખ્ય માંગ, ભૂખ હડતાળ તોડ્યા બાદ સોનમ વાંગચુકનો બીજો વીડિયો વાયરલ

સોનમ વાંગચુકે 26 દિવસની ભૂખ હડતાળ બાદ મધરાતે પોતાના ઉપવાસ તોડ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે સરકાર તરફથી લેખિતમાં આશ્વાસન મળ્યા બાદ તેમણે આ નિર્ણય લીધો. રાતે લગભગ સાડા અગિયાર વાગે કેન્દ્રીય મંત્રી જે પી નડ્ડા અને જિતેન્દ્ર સિંહ તેમને મળવા માટે પહોંચ્યા. આ ઉપરાંત લદાખની એપેક્સ બોડીના મોટા નેતા પણ હાજર રહ્યા.
અગાઉ અલગ અલગ રાજકીય પક્ષોના લગભગ 65 સાંસદો તેમને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા. આ સાંસદોએ સહી કરીને વાંગચુકને ભૂખ હડતાળ ખતમ કરવાની અપીલ કરી. આ સાથે જ ભરોસો જતાવ્યો કે સંસદમાં નીટ પેપર લીક અને પરીક્ષા પ્રણાલીના મુદ્દે ચર્ચા થશે. સરકાર તરફથી આવેલા મંત્રીઓએ પણ આ આશ્વાસન આપ્યું હતું.
વાંગચુકે જણાવ્યું કે છેલ્લા બે દિવસથી સરકાર સાથે આ વાતને લઈને વાતચીત ચાલુ હતી. તેમની માંગણી હતી કે તેમને આશ્વાસન લેખિતમાં જોઈએ છે. જેના કારણે નિર્ણય લેવામાં બે દિવસનો વધુ સમય ગયો અને તેમણે બે દિવસ વધુ ભૂખ હડતાળ પર બેસવું પડ્યું. તેમણે કહ્યું કે જરૂર પડશે તો તેઓ વધુ દિવસો બેસવા માટે પણ તૈયાર હતા. આખરે આજે સરકારે લેખિતમાં આશ્વાસન આપ્યું.
સરકારે લેખિતમાં શું કહી વાત
સરકારે લેખિત આશ્વાસનમાં ત્રણ મોટી વાત કરી.
END OF HUNGER... BEGINNING OF ACCOUNTABILITY...!
Sonam Wangchuk ends his fast after 26 days upon getting assurance from the government and members of parliament of all political parties that the issue of accountability in the failing examination system will be discussed on the… pic.twitter.com/0C9YX5VlsL
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 24, 2026
વાંગચુકે લદાખની એપેક્સ બોડીના તમામ એ નેતાઓનો પણ આભાર માન્યો જેઓ દિલ્હી આવ્યા. તેમણે તેમને મળવા પહોંચેલા સાંસદોનો પણ આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું કે 26 દિવસ બાદ તેમને પહેલીવાર કઈક ખાવા મળ્યું છે અને આ સ્વાદ ખુબ સારો લાગી રહ્યો છે. પરંતુ ભૂખનો પોતાનો કોઈ સ્વાદ હોતો નથી.