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Explainer: વિદ્યાર્થીઓની સંસદ કૂચમાં હત્યાના 101 આરોપી, 62 રેપિસ્ટ, 19 કિડનેપર્સ કેવી રીતે પહોંચ્યા?

દિલ્હીના જંતર મંતર વિસ્તારમાં થયેલા વિદ્યાર્થી આંદોલનમાં 20મી જુલાઈએ હિંસા થઈ. દિલ્હી પોલીસનું કહેવું છે કે વીડિયો, સીસીટીવી ફૂટેજ, મોબાઈલ ડેટા અને ટેક્નિકલ પુરાવાના આધારે આરોપીઓની ઓળખ થઈ રહી છે. જે લોકોની હિંસામાં ભૂમિકા સામે આવશે તેમના વિરુદ્ધ બીએનએસ અને જાહેર સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવા સંબંધિત કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી થશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 29, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:47 AM IST
Explainer: વિદ્યાર્થીઓની સંસદ કૂચમાં હત્યાના 101 આરોપી, 62 રેપિસ્ટ, 19 કિડનેપર્સ કેવી રીતે પહોંચ્યા?
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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