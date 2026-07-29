/Explainer: વિદ્યાર્થીઓની સંસદ કૂચમાં હત્યાના 101 આરોપી, 62 રેપિસ્ટ, 19 કિડનેપર્સ કેવી રીતે પહોંચ્યા?

નીટ પેપર લીક અને એજ્યુકેશન સિસ્ટમને લઈને દિલ્હીના જંતર મંતર પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)નું વિદ્યાર્થી આંદોલન હવે પૂરું થઈ ચૂક્યું છે. શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રદાને શનિવારે 25 જુલાઈ 2026ના રોજ રાજીનામું આપી દીધુ અને સરકારે માંગણીઓ પણ સ્વીકારી લીધી. આ દરમિયાન 20 જુલાઈના રોજ સીજેપીના નેતૃત્વમાં થયેલી વિદ્યાર્થીઓની સંસદ માર્ચ દરમિયાન ભડકેલી હિંસાની તપાસ પણ નિર્ણાયક મોડ પર પહોંચી છે. દિલ્હી પોલીસે પ્રદર્શન દરમિયાન થયેલી હિંસા, પથ્થરમારા, સરકારી સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવા અને પોલીસકર્મીઓ પર હુમલાના આરોપીઓની ઓળખ માટે મોટા પાયે કેમ્પેઈન ચલાવ્યું છે. આ દરમિયાન એવી જાણકારીઓ મળી છે કે જે વિદ્યાર્થી આંદોલન પર મોટા સવાલ ઊભા કરે છે. દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ 20 જુલાઈના રોજ વિદ્યાર્થીઓની સંસદ માર્ચમાં 101 હત્યાના આરોપીઓ, 62 બળાત્કારીઓ, 19 કિડનેપર્સ પણ હાજર હતા. આ બધા ગુનેહગારો વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે કેવી રીતે પહોંચ્યા એ મોટો સવાલ છે.
10 એફઆઈઆર, હજારો કલાકનું ફૂટેજ
દિલ્હી પોલીસે અત્યાર સુધી આ મામલે 10 એફઆઈઆર દાખલ કરેલી છે. તપાસ એજન્સીઓ સંસદ માર્ગ, જંતર મંતર, ઈન્ડિયા ગેટ અને આસપાસ લાગેલા હજારો સીસીટીવી કેમેરાઓની તપાસ કરી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ વીડિયો, મીડિયા ફૂટેજ અને સામાન્ય લોકોના રેકોર્ડ કરાયેલા વીડિયો પણ પુરાવા તરીકે ભેગા કરાઈ રહ્યા છે. પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ જે લોકોએ પોલીસ પર હુમલા કર્યા, બેરિકેડ તોડ્યા, સરકારી ગાડીઓને નુકસાન પહોંચાડ્યું કે હિંસા ભડકાવી, તેમની અલગ અલગ ઓળખ કરીને કાર્યવાહી થશે.
હજારો પ્રદર્શનકારીઓનો ક્રાઈમ રેકોર્ડ કેવી રીતે થયો વેરિફાય?
AI કેમેરાઓથી થઈ રહી છે ઓળખ
કઈ રીતે કામ કરે છે Facial Recognition System (FRS)
989 લોકોનો અપરાધિક રેકોર્ડ મેચ થયો
ન્યૂઝ એજન્સી PTIના રિપોર્ટ મુજબ પોલીસે દાવો કર્યો છે કે સંસદ માર્ચ દરમિયાન હિંસામાં સામેલ 989 લોકોનો પહેલેથી જ અપરાધિક રેકોર્ડ મળી આવ્યો છે. જેમાં...
2500થી વધુ શંકાસ્પદોની ઓળખ
એક અન્ય પોલીસ કાર્યવાહીમાં જંતર મંતર વિસ્તારમાં લાગેલા ફેસ રેક્ગાઈઝેશન કેમેરાની મદદથી 2500થી વધુ એવા લોકોની ઓળખ થઈ છે જેમનો અપરાધિક રેકોર્ડ પહેલેથી જ છે. જોકે પોલીસે સ્પષ્ટ કર્યું કે કોઈ વ્યક્તિનો અપરાધિક રેકોર્ડ હોવો એ હિંસામાં સામેલ હોવાનો પુરાવો નથી. દરેક કેસની અલગ અલગ તપાસ થઈ રહી છે.
પોલીસકર્મીઓ ઉપર પણ હુમલા
દિલ્હી પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ પ્રદર્શન દરમિયાન અનેક પોલીસકર્મીઓ ઘાયલ થયા. ACP જયપ્રકાશે જણાવ્યું કે ડ્યૂટી દરમિયાન તેના માથા પર પથ્થર લાગ્યો, જેનાથી તેઓ ઘાયલ થયા હતા. પોલીસનો દાવો છે કે અનેક જવાનોને પથ્થરમારા અને ધક્કામુક્કીમાં ઈજા થઈ.
સીજેપીનો પણ ગંભીર આરોપ
બીજી બાજુ કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ પોલીસની કાર્યવાહીને વધુ પડતી બળપ્રયોગવાળી ગણાવી. સંગઠને આરોપ લગાવ્યો કે પ્રદર્શનકારીઓ પર લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો અને અનેક લોકો સાથે મારપીટ થઈ. સીજેપીએએ એક સ્પેશિયલ વેબસાઈટ પણ શરૂ કરી છે જ્યાં લોકો પોલીસ કાર્યવાહી સંલગ્ન ફોટા અને વીડિયો અપલોડ કરી શકે છે. સંગઠનનું કહેવું છે કે આ પુરાવાના આધારે દોષિત પોલીસકર્મીઓ વિરુદ્ધ કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ પહોંચ્યો
મામલો હવે સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચી ગયો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યા છે કે પ્રદર્શનકારીઓ વિરુદ્ધ હાલ કોઈ કઠોર કાર્યવાહી કરવામાં ન આવે. સગીરોને છોડી મૂકવામાં આવે અને પ્રદર્શન સંલગ્ન સીસીટીવી ફૂટેજ અને અન્ય ડિજિટલ ફૂટેજ સુરક્ષિત રાખવામાં આવે.