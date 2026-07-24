Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /સરકાર વિદ્યાર્થીઓને દુશ્મન સમજી રહી છે, સોનિયા ગાંધીનો આક્ષેપ; રાહુલે કહ્યું- ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આપવું પડશે રાજીનામું

'સરકાર વિદ્યાર્થીઓને દુશ્મન સમજી રહી છે', સોનિયા ગાંધીનો આક્ષેપ; રાહુલે કહ્યું- ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આપવું પડશે રાજીનામું

સોનિયા ગાંધીએ વિદ્યાર્થી આંદોલનોને લઈને મોદી સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર વિદ્યાર્થીઓને દેશના દુશ્મન ગણે છે પરંતુ તેઓ આપણા બાળકો છે, ગુનેહગારો નહીં. જાણો તેમણે શું કહ્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 24, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:03 PM IST
'સરકાર વિદ્યાર્થીઓને દુશ્મન સમજી રહી છે', સોનિયા ગાંધીનો આક્ષેપ; રાહુલે કહ્યું- ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આપવું પડશે રાજીનામું
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ઉત્તર ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ: ભાભરમાં છાતીસમા પાણી, કડીમાં 7 ઈં
Gujarat Monsoon 20261 hr ago
2
Brain Cancer Symptoms1 hr ago
3
gold1 hr ago
4
Guru Chandra Rashi Privartan Yog1 hr ago
5
Abhijeet Dipke1 hr ago