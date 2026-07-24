'સરકાર વિદ્યાર્થીઓને દુશ્મન સમજી રહી છે', સોનિયા ગાંધીનો આક્ષેપ; રાહુલે કહ્યું- ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને આપવું પડશે રાજીનામું

નીટ પરીક્ષા વિવાદ અને શિક્ષણ વ્યવસ્થાને લઈને દેશભરમાં ચાલી રહેલા વિદ્યાર્થી આંદોલન વચ્ચે કોંગ્રેસ સંસદીય દળના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધીએ કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સરકારે શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સાથે એવો વ્યવહાર કર્યો કે જાણે તેઓ દેશનું ભવિષ્ય નહીં પરંતુ દુશ્મન હોય. તેમનું કહેવું છે કે વિદ્યાર્થીઓની માંગણી ફક્ત જવાબદારી નક્કી કરવા અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધારો કરવાની હતી પરંતુ તેની જગ્યાએ તેમના પર બળપ્રયોગ કરાયો.
એક રાષ્ટ્રીય અખબારમાં પ્રકાશિત પોતાના લેખમાં સોનિયા ગાંધીએ 20 જુલાઈના રોજ દિલ્હીમાં થયેલા વિદ્યાર્થી માર્ચનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે તે દિવસે પોલીસ અને કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળોએ પ્રદર્શનકારીઓ પર લાઠીચાર્જ અને ટીયરગેસના સેલ છોડ્યા. તેમના જણાવ્યાં મુજબ આ કાર્યવાહીમાં અનેક વિદ્યાર્થીઓ ઘાયલ થયા અને કેટલાક એવા યુવાઓને પણ છોડવામાં ન આવ્યા જે પ્રદર્શન પૂરું થયા બાદ પોતાના ઘરે પાછા ફરી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે લોકશાહી દેશમાં વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ સાંભળવાની જગ્યાએ તેમને દબાવવાની કોશિશ થઈ, જે ખુબ ચિંતાજનક છે.
આ આપણા બાળકો છે, ગુનેહગારો નહીં
સોનિયા ગાંધીએ સરકારને અપીલ કરી કે વિદ્યાર્થીઓ વિરુદ્ધ પોલીસ કાર્યવાહી તરત રોકવામાં આવે અને તેમની સાથે વાતચીતનો રસ્તો અપનાવવામાં આવે. તેમણે કહ્યું કે આ દેશના દીકરા દીકરીઓ છે, જેમની ચિંતાઓને સમજવી એ સરકારની જવાબદારી છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ વિદ્યાર્થીઓની માંગણી કોઈ રાજકીય એજન્ડાનો ભાગ નહીં પરંતુ પરીક્ષા પદ્ધતિમાં પારદર્શકતા અને શિક્ષણ સુધાર સાથે જોડાયેલી છે.
“The Narendra Modi government has responded to the students’ courage with cowardice and wanton cruelty, treating them not as inheritors of the future but as enemies of the nation.
The Modi government has not just degraded India’s education landscape but has also made a habit of… pic.twitter.com/dE42K1f90b
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 24, 2026
શિક્ષણ બજેટ અને સરકારી સ્કૂલો અંગે પણ સવાલ ઉઠાવ્યા
પોતાના લેખમાં સોનિયા ગાંધીએ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં સરકારી રોકાણ વિશે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે દાવો કર્યો કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં સ્કૂલ શિક્ષણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણના બજેટમાં કાપ મૂકાયો છે. આ સાથે જ મોટી સંખ્યામાં સરકારી શાળાઓ બંધ થઈ જ્યારે ખાનગી શાળાઓની સંખ્યા વધી છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે યુજીસી તરફથી યુનિવર્સિટીઓને મળનારી આર્થિક મદદ ઘટવાના કારણે અનેક સંસ્થાનોએ વધારવી પડી જેની સીધી અસર વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારો પર પડી છે.
NTAની વ્યવસ્થા ઉપર પણ સવાલ
સોનિયા ગાંધીએ NTAની કાર્યપ્રણાલી ઉપર પણ સવાલ ઉઠાવ્યા. તેમનું કહેવું છે કે પહેલા યુનિવર્સિટી અને રાજ્યો પોતાની જરૂરીયાત પ્રમાણે પરીક્ષાઓ યોજતા હતા. પરંતુ હવે મોટાભાગની પરીક્ષાઓ એક કેન્દ્રીયકૃત વ્યવસ્થા હેઠળ યોજાય છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે NTA સંસાધનો અને કર્મચારીઓની કમી સામે ઝઝૂમી રહી છે તથા પરીક્ષા સચાલન માટે ખાનગી એજન્સીઓ પર નિર્ભર છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે છેલ્લા 12 વર્ષોમાં દેશભરમાં 152 કથિત પેપર લીકના મામલા સામે આવ્યા છે. જેમાંથી અનેક NTA સંલગ્ન પરીક્ષાઓ સંબંધિત જણાવવામાં આવ્યા.
રાહુલ ગાંધી પ્રધાનના રાજીનામાં પર અડગ
બીજી બાજુ લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ ન્યૂઝ એજન્સી એએનઆઈ સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે, રિજિજુજીએ કહ્યું કે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે આ મુદ્દે અમે અમારા સાંસદોને કહીએ કે ચર્ચા થવી જોઈએ. આ એક નોર્મલ પ્રોટોકોલ છે કે જ્યારે કોઈ વાત કરવામાં આવે ત્યારે આપણે તેનો જવાબ આપવો જ પડે છે. તો અમને કહેવાયું કે તેમણે ચર્ચા કરવી છે અને જ્યારે મે તેમના સવાલનો વજાબ આપવા માંગ્યો તો તેમણે અમારી પાસેથી માઈક છીનવી લીધુ. મને તક ન આપી પરંતુ હું ક્લિયર કહેવા માંગુ છુ કે વિપક્ષની માંગણી છે કે તેઓ વિદ્યાર્થીઓની માંગણી સ્વીકારે. વિદ્યાર્થીઓની બસ ત્રણ માંગણી છે વાતચીત માટે. પહેલી ભ્રષ્ટ શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને પદ પરથી હટાવવામાં આવે. બીજી જે લોકોએ વિદ્યાર્થીઓને માર્યા તેમના પર કાર્યવાહી થાય અને ત્રીજી પ્રધાનમંત્રી પોોતે વિદ્યાર્થીઓ પાસે માફી માંગે.
બેરોજગારી અને વધતી ફી ચિંતા
કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે ઉચ્ચ શિક્ષણનો વધતો ખર્ચો અને યુવાઓમાં બેરોજગારીની સમસ્યાએ વિદ્યાર્થીઓની ચિંતા વધારી છે. તેમના જણાવ્યાં મુજબ અભ્યાસ પૂરો કર્યા બાદ ગુણવત્તાપૂર્ણ નોકરીઓની કમી અને મર્યાદિત તકોના કારણે યુવાઓમાં નિરાશા વધી રહી છે. તેમણે દાવો કર્યો કે સ્નાતક યુવાઓ વચ્ચે બેરોજગારીનો દર છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં લગભગ 40 ટકાની આસપાસ રહ્યો છે. જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ પર વધારાનું માનસિક અને આર્થિક દબાણ વધ્યું છે.
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ અને નિયુક્તિઓ ઉપર પણ સવાલ
સોનિયા ગાંધીએ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 અંગે પણ સરકારની ટીકા કરી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે તેને પૂરતી સંસદીય ચર્ચા વગર લાગૂ કરાઈ. આ સાથે જ તેણે કુલપતિઓ અને શિક્ષકોની નિયુક્તિઓમાં પણ રાજનીતિક હસ્તક્ષેપનો આરોપ લગાવ્યો. તેમણે એવું પણ કહ્યું કે NTAને સંસદ પ્રત્યે જવાબદાર બનાવવાની દિશામાં પુરતા પગલાં લેવાયા નથી અને શિક્ષણ સંબંધિત સંસદીય સમિતિની અનેક ભલામણો પણ અવગણવામાં આવી.
સોનિયા ગાંધીએ પોતાના લેખમાં કહ્યું કે વર્તમાન વિદ્યાર્થી આંદોલન શિક્ષણ વ્યવસ્થાની સમસ્યાઓ, પરીક્ષા પદ્ધતિ પર ઉઠતા સવાલો અને યુવાઓની વધતી નિરાશાનું પરિણામ છે. તેમનું કહેવું છે કે સરકારે બળ પ્રયોગ કરવાની જગ્યાએ સંવાદનો રસ્તો અપનાવવો જોઈએ. કારણ કે દેશના યુવાઓના ભવિષ્યની રક્ષા કરવી એ દરેક સરકારની નૈતિક અને બંધારણીય જવાબદારી છે.