/CJP ની સંસદ માર્ચમાં RAF જવાનોએ ચલાવી હતી પેલેટ ગન, થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો

દિલ્હીમાં 20 જુલાઈએ CJP ના વિરોધ પ્રદર્શનમાં છાત્રો પર પેલેટ ગનથી ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. તેનો ખુલાસો વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન થયેલી હિંસા અને પોલીસ-RAF ની કાર્યવાહીની તપાસમાં થયો છે. ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના રિપોર્ટ અનુસાર કનોટ પ્લેસમાં રેપિડ એક્શન ફોર્સ (RAF) ના જવાનોએ છાત્રો પર પેલેટ ગનથી ફાયરિંગ કર્યું, જેમાં કેટલીક ગોળીઓ પ્રદર્શનકારીઓને વાગી હતી. CRPF એ આ મામલાને ધ્યાને લીધો છે અને RAF ની કાર્યવાહી પર વિસ્તૃત રિપોર્ટ તૈયાર કરવાની જાહેરાત કરી છે.
હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે 3 લોકો
ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસના રિપોર્ટ અનુસાર પેલેટ ગનથી થયેલા ફાયરિંગમાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલા ત્રણ લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં ગુરૂગ્રામમાં કામ કરનાર 25 વર્ષીય ઇરશાદ શેખ, દિલ્હી યુનિવર્સિટીનો વિદ્યાર્થી સાહિલ લોચાબ અને આઉટલુક પત્રિકાનો 28 વર્ષીય પત્રકાર સામેલ છે. પ્રદર્શનકારીઓએ જ્યારે RAF જવાનો પર હુમલો કર્યો અને પથ્થરમારો કર્યો તો જવાનોએ જવાહી કાર્યવાગી કરતા પેલેટ ગનની ગોળીઓ ચલાવી હતી. આ કાર્યવાહી પર CRPF ના ડિરેક્ટર જનરલ જ્ઞાનેન્દ્ર પ્રતાપ સિંહનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે.
ઈન્ટરનલ અસેસમેન્ટ CRPFની SOP નો હિસ્સો
CRPF ના ડિરેક્ટર જનરલ જ્ઞાનેન્દ્ર પ્રતાપ સિંહે જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ પર RAF ની કાર્યવાહીની સત્તાવાર તપાસ કરવામાં આવશે અને તેના આધાર પર રિપોર્ટ જારી કરવામાં આવશે. કોઈપણ આંદોલન હોય જો તેમાં પોલીસ-RAF-CRPF દ્વારા દમન કરવામાં આવે છે તો તેના સમાપ્ત થયા બાદ CRPF પોતાની કાર્યવાહીનું આંતરિક મૂલ્યાંકન કરે છે. પોસ્ટ ઈવેન્ટ મૂલ્યાંકન કરવું સીઆરપીએફની એસઓપીમાં સામેલ છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું વિરોધ પ્રદર્શન સમાપ્ત થઈ ગયું છે અને હવે CRPF છાત્રો પર RAF ની કાર્યવાહીની આંતરિક સમીક્ષા કરશે.
સમીક્ષાનો ઉદ્દેશ્ય SOP ના ઉલ્લંઘનની તપાસ
CRPF ના ડિરેક્ટર જનરલ અનુસાર આરએએફની કાર્યવાહીની સમીક્ષા કરવાનો ઉદ્દેશ્ય તે જોવાનો છે કે સંસદ માર્ચ દરમિયાન ભીડને કાબૂ કરવા માટે માનક પ્રક્રિયા (SOP) નું પાલન કરવામાં આવ્યું કે નહીં? SOP ના પાલનમાં ક્યાં અને કેમ ચૂક થઈ? પ્રદર્શન દરમિયાન શું પરિસ્થિતિ હતી અને ભીડનો વ્યવહાર કેવો હતો? RAFની તૈનાતીની પાછળ શું રણનીતિ હતી? શું RAF એ સ્થાનિક પોલીસ અને તંત્રની સાથે કો-ઓર્ડિનેટ કર્યું કે નહીં? ફીલ્ડ કમાન્ડરોનો રિપોર્ટ અને ઓપરેશનલ ફીડબેક પણ લેવામાં આવશે, જેથી ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની કાર્યવાહી માટે બોધપાઠ લઈ શકાય અને જરૂરી સુધાર કરી શકાય.