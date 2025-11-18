Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

બિહારમાં નવી સરકારની રચના પહેલા BJP-JDU વચ્ચે ખેંચતાણ, એક પદ અને વિભાગ પર નથી બની રહી સહમતિ!

Bihar New Government Formation: બિહારમાં નવી સરકારની રચના પહેલા NDA ગઠબંધનના બંને મોટી પાર્ટીઓ વચ્ચે સહમતિ બની રહી નથી. જી હા...BJP અને JDU બંને ઘણા પદો અને વિભાગો પર પોતપોતાની દાવેદારી કરી રહ્યા છે. જેના કારણે બંને પક્ષોના ધારાસભ્ય દળની બેઠક હજી સુધી થઈ શકી નથી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:04 PM IST

બિહારમાં નવી સરકારની રચના પહેલા BJP-JDU વચ્ચે ખેંચતાણ, એક પદ અને વિભાગ પર નથી બની રહી સહમતિ!

Bihar New Government Formation: બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો પછી નવી સરકારના ગઠનની તૈયારી ચાલી રહી છે, પરંતુ હજી સુધી JDU અને BJP ધારાસભ્ય દળની બેઠક થઈ શકી નથી. 2 વાર બેઠક ટળ્યા પછી હવે તે 19 નવેમ્બરના રોજ યોજાશે. રાજકારણ સાથે જોડાયેલા સૂત્રો અનુસાર, આ વિલંબનું કારણ વિધાનસભા અધ્યક્ષ અને ગૃહ મંત્રાલયને લઈને બંને પક્ષો વચ્ચેની ખેંચતાણ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી ઈચ્છે છે કે વિધાનસભા અધ્યક્ષનું પદ તેની પાસે જ રહે, જેવું 2020માં થયું હતું. JDU આ વખતે આ પદ પર પોતાનો દાવો કરી રહ્યું છે, એમ કહીને કે વિધાન પરિષદમાં સભાપતિ પહેલેથી જ BJPના છે.

2 દિવસથી ટળી રહી છે ધારાસભ્ય દળની બેઠક
ભારતીય જનતા પાર્ટી ગૃહ મંત્રાલય પણ પોતાના હિસ્સામાં ઈચ્છે છે, જ્યારે JDU તેનો વિરોધ કરી રહી છે. પરિણામો પછી સંજય ઝા અને લલન સિંહ દિલ્હીમાં એક વખત વાતચીત કરી ચૂક્યા છે, પરંતુ બંને પક્ષો વચ્ચે ઘણા પદો, મંત્રીઓ અને વિભાગોને લઈને સહમતિ બની રહી નથી. જેના કારણે મામલો ગૂંચવાયો છે. સોમવારે JDU અને BJP બંનેની ધારાસભ્ય દળની બેઠક થવાની હતી, જે ટળી ગઈ છે. મંગળવારે પણ ધારાસભ્ય દળની બેઠક થવાની જાહેરાત થઈ હતી, પરંતુ પદો અને વિભાગોની વહેંચણી પર સહમતિ ન થવાના કારણે બેઠક આગળ વધવાનું નામ લઈ રહી નથી. બંને પક્ષો આ વિવાદ પર મીડિયામાં કંઈપણ કહેવાથી બચી રહ્યા છે.

નીતિશ કુમાર આવતીકાલે આપશે પદ પરથી રાજીનામું
ઉલ્લેખનીય છે કે બિહારની વર્તમાન સરકારની છેલ્લી કેબિનેટ મીટિંગ થઈ ચૂકી છે અને નીતિશ કુમાર રાજ્યપાલ આરિફ મોહમ્મદ ખાનને કેબિનેટ મીટિંગના નિર્ણયો વિશે જણાવી ચૂક્યા છે. નીતિશ કુમાર આવતીકાલે 19 નવેમ્બરના રોજ મીટિંગ કરશે અને કાલે જ 17મી વિધાનસભા ભંગ થઈ જશે, જેના પછી 20 નવેમ્બરના રોજ બિહારની નવી સરકારનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ થશે. હાલમાં NDA ગઠબંધનમાં નવી સરકારના મંત્રીઓ અને વિભાગોની વહેંચણી પર સહમતિ બનાવવામાં આવી રહી છે. હાઈકમાન્ડની ઈચ્છા આ વખતે ગઠબંધનમાં સામેલ તમામ પક્ષોને સરકારમાં પ્રતિનિધિત્વ આપવાની છે.

14 નવેમ્બરના રોજ આવ્યા હતા ચૂંટણી પરિણામો
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો 14 નવેમ્બર 2025ના રોજ આવ્યા હતા, જેમાં NDA ગઠબંધનને 202 બેઠકો મળી. BJP 89 બેઠકો જીતી અને JDU એ 84 બેઠકો જીતી. ચૂંટણી પરિણામ પહેલા 6 અને 11 નવેમ્બરના રોજ 2 તબક્કામાં ચૂંટણી મતદાન થયું હતું, જેમાં આ વખતે બમ્પર વોટિંગ થયું હતું. વળી, બિહારમાં ગઠબંધનની નવી સરકારના મુખ્યમંત્રી પણ નીતિશ કુમાર જ હોઈ શકે છે. જોકે હજી સુધી ઓફિશિયલ જાહેરાત થઈ નથી, પરંતુ BJP પ્રદેશ અધ્યક્ષ દિલીપ જાયસવાલ કહી ચૂક્યા છે કે નીતિશ કુમાર જ 10મી વખત મુખ્યમંત્રી બનશે અને તેઓ જ સૌથી પહેલા દાવેદાર છે.

