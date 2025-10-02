Prev
Pandit Chhannulal Mishra Death News: વિખ્યાત શાસ્ત્રીય ગાયક પંડિત છન્નૂલાલ મિશ્રાનું જૈફ વયે નિધન થયું છે. પીએમ મોદી સાથે તેમનું શું કનેક્શન હતું તે પણ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 02, 2025, 09:22 AM IST

Pandit Chhannulal Mishra Death: પંડિત છન્નૂલાલ મિશ્રાનું 91 વર્ષની વયે નિધન, PM મોદી સાથે હતું ખાસ કનેક્શન

Pandit Chhannulal Mishra Death: ફેમસ શાસ્ત્રીય ગાયક પંડિત છન્નૂલાલ મિશ્રનું નિધન થયું છે. તેમને પદ્મ પુરસ્કારથી પણ સન્માનિત કરાયેલા છે. તેમણે ગુરુવારે સવારે 4.15 વાગે મિર્ઝાપુરમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા. લાંબા સમયથી તેમની તબિયત ખરાબ હતી. થોડા દિવસ પહેલા જ તેમને બીએચયુમાં દાખલ કરાયા હતા. પરંતુ તબિયતમાં સુધારા બાદ તેમને ડિસ્ચાર્જ કરી દેવાયા હતા. 

પુત્રી નમ્રતાએ પિતાના નિધનની જાણકારી આપતા કહ્યું કે તેઓ મિર્ઝાપુરમાં ઘરે જ હતા. ગુરુવારે મિર્ઝાપુરથી 11 વાગ્યા સુધીમાં પંડિત છન્નૂલાલ મિશ્રાનો પાર્થિવ દેડ વારાણસી લાવવામાં આવશે. જેથી કરીને લોકો તેમના અંતિમ દર્શન કરી શકે. ત્યારબાદ સાંજે 7 વાગે બનારસમાં જ તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરાશે. 

આઈસીયુમાં દાખલ હતા
રિપોર્ટ્સ મુજબ સપ્ટેમ્બરમાં પંડિત છન્નૂલાલ મિશ્રાને છાતી સંબંધિત પરેશાની હતી જેના કારણે મિર્ઝાપુરથી વારાણસીના બનારસ હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલય (બીએચયુ)ના સર સુંદર લાલ હોસ્પિટલના આઈસીયુમાં દાખલ કરાયા હતા. તેમને માઈનોર એટેક આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેમને બીએચયુના આઈસીયુમાં દાખલ કરાયા હતા. તપાસમાં તેમના ચેસ્ટમાં ઈન્ફેક્શન અને લોહીની કમી નીકળી હતી. 

મિર્ઝાપુર હોસ્પિટલમાં હતા દાખલ
રિપોર્ટ્સમાં એમ પણ કહેવાયું હતું કે પંડિત છન્નૂલાલ મિશ્રાની હીમોગ્લોબીનની કમી અને ત્વચા સંબંધિત સમસ્યાઓની સારવાર ચાલતી હતી. માતા વિંધ્યવાસિની મેડિકલ કોલેજના આચાર્ય ડો. સંજીવકુમારના નેતૃત્વમાં વિશેષજ્ઞ ડોક્ટર્સની એક ટીમ મિશ્રાના સ્વાસ્થ્યની દેખભાળ કરી રહી હતી. લોહી અને મૂત્રની તપાસમાં તેમનું હિમોગ્લોબીન ઓછું હતું. તેમને બીએચયુમાંથી રજા મળ્યા બાદ પરિવાર મિર્ઝાપુર પાછા લઈ ગયા હતા. 

પીએમ મોદી સાથે ખાસ કનેક્શન
અત્રે જણાવવાનું કે પંડિત છન્નૂલાલ મિશ્રાનું પીએમ મોદી સાથે ખાસ કનેક્શન હતું. તેઓ ચૂંટણી માટે પીએમ મોદીના પ્રસ્તાવક રહી ચૂક્યા છે. લોકસભા ચૂંટણી 2014માં તેમણે જ્યારે કાશીમાંથી ચૂંટણી લડી તો છન્નૂલાલ મિશ્રા તેમના પ્રસ્તાવક બન્યા હતા. 2010માં પંડિત છન્નૂલાલને યુપીએ સરકારે પદ્મભૂષણ સન્માન આપ્યું હતું જ્યારે 2020માં તેમને પદ્મવિભૂષણથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. તેઓ તબલા વાદક પંડિત અનોખેલાલ મિશ્રાના જમાઈ હતા અને તેમના પુત્ર રામકુમાર મિશ્રા પણ પ્રસિદ્ધ તબલાવાદક છે. બોલીવુડમાં પણ તેમનું યોગદાન ઉલ્લેખનીય રહ્યું. અનેક ફિલ્મોમાં તેમણે સંગીતથી યોગદાન આપ્યું છે. 

