/ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાને દાન ચોરી કેસમાં ક્લીનચીટ, SITએ ફક્ત 8 લોકોને ઠેરવ્યા દોષિત, જાણો

SIT Report On Donation Theft Case: SITએ શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરના ભૂતપૂર્વ મહામંત્રી ચંપત રાય અને ટ્રસ્ટના સભ્ય અનિલ મિશ્રાને રામ મંદિર પ્રસાદ ચોરી કેસમાં ક્લીનચીટ આપી દીધી છે અને તેમનું નામ આરોપી તરીકે સમાવેશ કર્યા નથી.
ઉત્તર પ્રદેશના ગૃહ વિભાગ દ્વારા રામ મંદિર પ્રસાદ ચોરી કેસની તપાસ માટે SITની રચના કરવામાં આવી હતી. SITએ પોતાનો તપાસ રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે. આ રિપોર્ટમાં શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરના ભૂતપૂર્વ મહામંત્રી ચંપત રાય અને ટ્રસ્ટના સભ્ય અનિલ મિશ્રાના નામ આરોપી તરીકે દર્શાવ્યા નથી.
આઠ વ્યક્તિઓના નામ આરોપી
SIT રિપોર્ટમાં ચોરીમાં સંડોવાયેલા ફક્ત આઠ વ્યક્તિઓના નામ આરોપી તરીકે કરવામાં આવ્યો છે. આ રિપોર્ટમાં અવિનાશ શુક્લા, અનુકલ્પ મિશ્રા, લવકુશ મિશ્રા, મનીષ કુમાર યાદવ, કરુણેશ પાંડે, રામશંકર મિશ્રા, સુભાષ શ્રીવાસ્તવ અને રામશંકર યાદવ ઉર્ફે ટીનુના નામનો આરોપી તરીકે ગણાવ્યા છે.
ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું
કેસની તપાસ શરૂ થયા બાદ ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. રાજીનામું આપ્યા પછી, ચંપત રાયે અયોધ્યામાં ચાર મહિના લાંબું ચાતુર્માસ ધ્યાન શરૂ કરવાનું નક્કી કર્યું છે. તેઓ 21 નવેમ્બર સુધી અયોધ્યામાં રહેશે, રામ મંત્રનો જાપ કરશે અને રામચરિતમાનસનો પાઠ કરશે. તેઓ દરરોજ લગભગ 6 કલાક મૌન ધ્યાન કરવામાં વિતાવે છે. તેઓ 7 જૂનથી રામકોટમાં તીર્થ ક્ષેત્ર ભવનમાં એકાંતમાં છે.
પદ માટે ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ
આ દરમિયાન, અયોધ્યામાં રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારીના પદ માટે પસંદગી પ્રક્રિયા તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. પદ માટે ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ત્રણ નામોની અંતિમ પેનલ હવે નક્કી કરવામાં આવી છે. સૂત્રો અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશના બે જાણીતા અધિકારીઓ આ પદ માટે રેસમાં આગળ છે. સૂત્રો એ પણ સૂચવે છે કે યોગેશ્વર રામ મિશ્રા અને રાજેશ પાંડે સૌથી વધુ ચર્ચિત નામો છે.
દેશભરમાંથી 5,585 અરજીઓ મળી
રામ મંદિરના CEO પદ માટે પસંદગી પ્રક્રિયા લાંબી અને કઠોર રહી છે. શરૂઆતમાં, દેશભરમાંથી 5,585 અરજીઓ મળી હતી. આમાંથી 3,877 ઉમેદવારોએ તેમનો વિગતવાર બાયોડેટા (CV) આપ્યો હતો.