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ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાને દાન ચોરી કેસમાં ક્લીનચીટ, SITએ ફક્ત 8 લોકોને ઠેરવ્યા દોષિત, જાણો

SIT Report On Donation Theft Case: રામ મંદિર દાન ચોરી કેસમાં સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT)એ પોતાનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો છે. રિપોર્ટમાં રામ મંદિરના ભૂતપૂર્વ મહામંત્રી ચંપત રાય અને ટ્રસ્ટના સભ્ય અનિલ મિશ્રાના નામ આરોપી તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 18, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:00 PM IST
ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રાને દાન ચોરી કેસમાં ક્લીનચીટ, SITએ ફક્ત 8 લોકોને ઠેરવ્યા દોષિત, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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