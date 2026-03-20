'CM મને ધમકાવે છે મારે ઘરે જવું છે પણ મને ધમકીઓ મળી રહી છે', સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચી મહિલા રાજકારણી

Supreme Court: મહિલા તરફથી કોર્ટમાં વકીલે કહ્યું કે મને ધમકીઓ મળી રહી છે અને હું કર્ણાટકમાં પ્રવેશ કરી શકતી નથી. મારી સુરક્ષા સાથે ચેડાં કરાઈ રહ્યાં છે. એટલે હું દિલ્હીમાં રહેવા માટે મજબૂર બની છે મને વારંવાર ધમકીઓ મળી રહી છે. એક નેતા સુપ્રીમમાં પહોંચતાં કોર્ટ પણ ચોંકી ગઈ છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 20, 2026, 02:22 PM IST

Supreme Court: કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા સામે ફરિયાદ લઈને સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચેલી મહિલાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. શુક્રવારે થયેલી સુનાવણીમાં કોર્ટે સીધી ચિમકી આપી છે કે તમારી અંદરો અંદરની લડાઈમાં કોર્ટને વચ્ચે ના સામેલ કરો. આ સાથે કોર્ટે કહ્યું કે આ કેસને લઈને પહેલાં હાઈકોર્ટમાં જાઓ, મહિલા તરફથી માગ કરાઈ હતી કે તેને સુરક્ષા આપવામાં આવે. એને આરોપ લગાવ્યો હતો કે તે કર્ણાટકથી બહાર રહેવા મજબૂર બની છે. 

મહિલાએ સુપ્રીમને શું કહ્યું
બાર એન્ડ બેન્ચના એક રિપોર્ટ અનુસાર મહિલા તરફથી વકીલ કોર્ટમાં પહોંચ્યા હતા. તેમણે કોર્ટને કહ્યું હતું કે મને ધમકીઓ મળી રહી છે અને મારી અસીલ કર્ણાટકથી બહાર રહી રહી છે. એમની સંપત્તી પર કબજો કરવાની કોશિષ કરાઈ રહી છે. મહિલા વતી વકીલે કહ્યું હતું કે તેઓ ઘરે જવા માગે છે. એને ફરિયાદો પણ કરી છે અને પોતાના પક્ષમાં કોર્ટનો આદેશ પણ છે છતાં તેમને ધમકીઓ મળી રહી છે. મારા ઘર પર પથ્થરમારો થયો છે. ગુંડાઓ આવ્યા હતા અને એમને તોડફોડ કરી હતી. આ લોકો મારી સંપત્તી પડાવી લેવા માગે છે. 

કોર્ટે શું કહ્યું એ પણ જાણો
કોર્ટે કહ્યું કે કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી તમારી પાછળ માણસોને દિલ્હી મોકલી રહ્યાં છે. કોર્ટે કહ્યું કે તમે પણ રાજનેતા છો તમે તમારી આંતરિક લડાઈઓને કોર્ટમાં લઈને ન આવશો. આ પર વકીલે જવાબ આપ્યો હતો કે તેઓ રાજકારણ સાથે જોડાયેલા નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે મહિલાને પહેલાં

હાઈકોર્ટ જવાનું કહ્યું હતું. આ સમયે વકીલે માગ કરી હતી કે મારી સુરક્ષા માટે આદેશો થાય પણ કોર્ટે બીજી સુનાવણી માટે આદેશ કરી દીધો હતો.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

supreme courtKarnataka CMSiddaramaiahસુપ્રીમ કોર્ટકર્ણાટકના મુખ્યમંત્રીસિદ્ધારમૈયા

