Jan 01, 2026, 11:39 PM IST

નવા વર્ષ પર આ કંપનીએ આપી મોટી ભેટ, CNGના ભાવમાં કર્યો ઘટાડો, PNG ગ્રેસ પણ થયો સસ્તો

CNG Price: પબ્લિક સેક્ટરની કંપની ગેલ ગેસ લિમિટેડ (Gail Gas Limited) એ ગુરુવારે ઘરેલું રસોઈ ગેસ (PNG) અને CNGના ભાવમાં અનુક્રમે રૂપિયા 1 પ્રતિ સ્ટાન્ડર્ડ ક્યુબિક મીટર અને રૂપિયા 1 પ્રતિ કિલોનો ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી છે. નવા વર્ષ નિમિત્તે કંપનીએ પોતાના ગ્રાહકોને આ મોટી ભેટ આપી છે. નોંધનીય છે કે, ગેસના ભાવમાં આ ઘટાડો પાઇપલાઇન ટેરિફમાં તાજેતરમાં કરવામાં આવેલા ફેરફારો બાદ લેવામાં આવ્યો છે.

IGL પહેલા જ કરી ચૂક્યું છે ઘટાડો
આના એક દિવસ પહેલા જ દેશની સૌથી મોટી સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કંપની ઈન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ લિમિટેડ (IGL)એ દિલ્હી અને NCRમાં ઘરેલું PNGના ભાવમાં રૂપિયા 0.70 પ્રતિ ક્યુબિક મીટરનો ઘટાડો કર્યો હતો. આ પહેલા 'થિંક ગેસ' (Think Gas)એ પણ CNGમાં રૂપિયા 2.50 પ્રતિ કિલો અને PNGમાં રૂપિયા 5 પ્રતિ ક્યુબિક મીટર સુધીના ઘટાડાની જાહેરાત કરી હતી.

1 જાન્યુઆરીથી નવા ભાવ લાગુ
ગેલ ઇન્ડિયા લિમિટેડની પેટા કંપની ગેલ ગેસ લિમિટેડએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, ગેસના નવા ભાવ ગુરુવારથી ઉત્તર પ્રદેશ, કર્ણાટક, મધ્ય પ્રદેશ, હરિયાણા, ઉત્તરાખંડ, ઝારખંડ, છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન અને ઓડિશામાં લાગુ થઈ ગયા છે.

કંપનીએ શું કહ્યું?
કંપનીના એક અધિકારીએ કહ્યું કે, પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય અને રેગ્યુલેટર PNGRB સતત એવા નીતિગત પગલાં ભરી રહ્યા છે, જે CNG અને ઘરેલું PNG બજારના વિકાસ માટે અનુકૂળ અને આર્થિક રીતે ટકાઉ વાતાવરણ તૈયાર કરી રહ્યા છે. PNGRBએ 16 ડિસેમ્બરે નેચરલ ગેસ પાઇપલાઇન માટે નવા ટેરિફ સ્ટ્રક્ચરની જાહેરાત કરી હતી. 1 જાન્યુઆરીથી આ સુધારેલું માળખું અમલમાં આવતા ગેસનું પરિવહન સસ્તું અને સરળ બનશે.

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

