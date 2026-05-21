/ફરી X પર ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ની વાપસી, એકાઉન્ટ બેન થયા બાદ હવે શું રાખ્યું છે નામ; આ અંદાજમાં કર્યો કટાક્ષ

Cockroach is Back: કોકરોચ જનતા પાર્ટી ફરીથી X પર પરત ફરી છે. જો કે, તેણે પોતાનું નામ બદલી નાખ્યું છે, પરંતુ DPમાં 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' જ લખેલું છે. આ વખતે એકાઉન્ટનું નામ ‘કોકરોચ ઇઝ બેક’ રાખવામાં આવ્યું છે. પોતાને કોકરોચ જનતા પાર્ટીના ફાઉન્ડર ગણાવતા અભિજીત દીપકેએ પોતે આ અંગે પોસ્ટ કરી છે. તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે, ‘હવે ફોલો કરો’. હાલમાં આ એકાઉન્ટ પરથી બે પોસ્ટ કરવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, કોકરોચ જનતા પાર્ટીના એકાઉન્ટ પર X દ્વારા પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ એકાઉન્ટ પર મોટી સંખ્યામાં ફોલોઅર્સ જોડાઈ ગયા હતા.
પોસ્ટમાં શું લખ્યું છે
X પર ફરીથી એકાઉન્ટ બનાવતાની સાથે જ કોકરોચ પાર્ટીએ કટાક્ષ કરવાનું પણ શરૂ કરી દીધું છે. પહેલી પોસ્ટમાં ‘કોકરોચ ઇઝ બેક’નો ફોટો મૂકીને લખવામાં આવ્યું છે- "તમે શું વિચાર્યું હતું, અમારાથી છુટકારો મેળવી લેશો?" ત્યાં જ બીજી પોસ્ટમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના એકાઉન્ટના સ્ક્રીનશોટનો ફોટો મૂકવામાં આવ્યો છે. આ ફોટોમાં બન્ને પક્ષોના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સના આંકડાની માહિતી આપવામાં આવી છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, કોકરોચ જનતા પાર્ટીની ઝડપથી વધતી લોકપ્રિયતા અને ફેન ફોલોઇંગના કારણે આ એકાઉન્ટને બંધ કરાવવામાં આવ્યું છે.
કોણે શરૂ કરી છે આ પાર્ટી
નોંધનીય છે કે, પુણેના રહેવાસી અભિજીત દીપકે નામના વ્યક્તિએ ઓનલાઇન આ પાર્ટી શરૂ કરી છે. આ પાર્ટી પોતાની વેબસાઇટ પર પોતાને ‘યુવાનોની, યુવાનો દ્વારા, યુવાનો માટેની પાર્ટી’ ગણાવે છે અને તેનો નારો ‘બિનસાંપ્રદાયિક, સમાજવાદી, લોકશાહી, આળસુ’ છે. પાર્ટીની ઓનલાઇન પોસ્ટમાં રમુજી અંદાજમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, આના સભ્ય બનવા માટે વ્યક્તિનું 'બેરોજગાર, ચોવીસ કલાક ઓનલાઇન રહેનારું, પ્રોફેશનલ રીતે ભડાશ કાઢનારું અને આળસુ' હોવું જરૂરી છે. કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકેએ પુણેથી જર્નાલિઝમમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું છે અને ત્યારબાદ તેઓ બોસ્ટન યુનિવર્સિટીમાંથી પબ્લિક રિલેશન્સમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરવા અમેરિકા ગયા.
કયા મુદ્દા ઉઠાવ્યા
ઉલ્લેખનીય છે કે, હાસ્ય-વ્યંગ્યની વચ્ચે કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ યુવાનોની બેરોજગારી, પરીક્ષાના પેપર લીક વિવાદ, સિસ્ટમની પારદર્શિતા અને રાજકીય પ્રતિનિધિત્વ જેવા ગંભીર મુદ્દાઓ પણ ઉઠાવ્યા હતા. પાર્ટીએ એમ પણ કહ્યું છે કે, તે ટૂંક જ સમયમાં એક Gen Z વર્ચ્યુઅલ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરશે, જ્યાં યુવાનો નીતિઓ અને શાસન પર ચર્ચા કરશે. આ ઉપરાંત ઓનલાઇન જાહેર કોકરોચ જનતા પાર્ટીના મેનિફેસ્ટોમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI) માટે નિવૃત્તિ પછી મળતા તમામ રાજકીય પદો પર પ્રતિબંધ, મહિલાઓ માટે 50% અનામત, મીડિયાની સ્વતંત્રતા અને પક્ષપલટો કરનારા રાજનેતાઓ પર 20 વર્ષના પ્રતિબંધની માંગ કરવામાં આવી છે.
સોશિયલ મીડિયા પર શું છે અભિપ્રાય
કોકરોચ જનતા પાર્ટીને લઈને સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ વહેંચાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. કેટલાક સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે તેને માત્ર ‘મીમ પોલિટિક્સ’ (Meme Politics) ગણાવી છે. જ્યારે અન્ય લોકોનું કહેવું છે કે, આ પહેલીવાર છે જ્યારે કોઈ પ્લેટફોર્મ યુવાનો સાથે તેમની જ ભાષામાં તેમની તાત્કાલિક ચિંતાઓ વિશે સીધી વાત કરી રહ્યું છે. એક યુઝરે લખ્યું કે, "આ દેશની પહેલી એવી પાર્ટી છે જે ઓછામાં ઓછું યુવાનોની પીડાને સમજે છે." અન્ય એક સોશિયલ મીડિયા યુઝરે ટિપ્પણી કરી કે, "હવે રાજનીતિ રેડિટ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ જેવું થઈ ગયું છે." તેમ છતાં ઘણા સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે કોકરોચ જનતા પાર્ટીને ‘ભારતમાં જેન ઝી રાજનીતિનો નવો ચહેરો’ ગણાવી રહ્યા છે.