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કોકરોચ જનતા પાર્ટીની નજર શું હવે ગુજરાત પર? અભિજીત દીપકેએ શું કહ્યું તે ખાસ જાણો

નીટ પ્રોટેસ્ટ બાદ કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું હવે સ્કૂલ ઠીક કરો અભિયાન પણ ચર્ચામાં છે. ત્યારે હવે એવો કઈક સંકેત મળી રહ્યો છે કે અભિજીત દીપકેની નજર પીએમ મોદી અને અમિત શાહના ગૃહ રાજ્ય ગુજરાત પર છે. સીજેપી શું હવે ગુજરાતની શાળાઓનું ઓડિટ કરશે? જાણો  કેમ ઉઠ્યો છે આ સવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 15, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:37 PM IST
કોકરોચ જનતા પાર્ટીની નજર શું હવે ગુજરાત પર? અભિજીત દીપકેએ શું કહ્યું તે ખાસ જાણો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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