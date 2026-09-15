/કોકરોચ જનતા પાર્ટીની નજર શું હવે ગુજરાત પર? અભિજીત દીપકેએ શું કહ્યું તે ખાસ જાણો

નીટ પ્રોટેસ્ટ અને ત્યારબાદ પડેલા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાથી ચર્ચામાં આવેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટીની નજર હવે ગુજરાત પર છે કે શું? આમ આદમી પાર્ટી શાસિત પંજાબ અને કોંગ્રેસની સરકારવાળા કર્ણાટક, ઝારખંડમાં સીજેપીની ટીમો મોકલવા માટે મજબૂર થયેલા અભિજીત દીપકેના નિશાના પર હવે ગુજરાત આવવાનું છે? આવું એટલા માટે ચર્ચાઈ રહ્યું છે કારણ કે સીજેપીના સંસ્થાપક અને રાષ્ટ્રીય સંયોજક અભિજીત દીપકેએ એક સવાલ ઉઠાવતા આવો જ કઈક સંકેત આપ્યો છે.
શું કહ્યું દીપકેએ
અભિજીત દીપકેએ કહ્યું કે જે રાજ્યો અંગે તેમના પર સવાલ ઉઠી રહ્યા હતા તેઓ ત્યાં ગયા. પરંતુ તેમને નવાઈ એ વાત પર છે કે કોઈ પણ તેમને ગુજરાત જવાનું કહેતું નથી. દીપકેએ કહ્યું કે, "તમે પંજાબ કેમ જતા નથી? તો અમે ગયા. તમે ઝારખંડ કેમ નથી જતા? તો અમે ગયા. તમે કર્ણાટક કેમ જતા નથી? તો અમે ગયા". "અમને નવાઈ એ વાતની છે કે કોઈ પણ હજુ સુધી ગુજરાત વિશે નથી પૂછતું." એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે દીપકે કદાચ પોતે કે પોતાની ટીમને ગુજરાત મોકલીને ત્યાંની શાળાઓનું ઓડિટ કરાવી શકે છે.
“Why don’t you go to Punjab?” We did.
“Why don’t you go to Jharkhand?” We did.
“Why don’t you go to Karnataka?” We did.
Strange that nobody’s asking about Gujarat yet. 👀
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 15, 2026
અત્રે જણાવવાનું કે દીપકે અને તેમની ટીમોએ આ અગાઉ મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, યુપી, પશ્ચિમ બંગાળ અને દિલ્હી જેવા રાજ્યોમાં સ્કૂલ ઠીક કરો અભિયાન ચલાવ્યું જ્યાં ભાજપની સરકારો છે. ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર પંજાબ અને જ્યા વિપક્ષી પાર્ટીઓનું શાસન છે ત્યાં ન જવાને લઈને ખુબ હંગામો પણ જોવા મળ્યો. તો ત્યારબાદ ત્રણ રાજ્યોની શાળાઓમાં પણ તેમની ટીમો ગઈ. જો કે પંજાબના વીડિયો અને શાળા ઓડિટને લઈને એવા પણ સવાલ ઉઠ્યા કે આપ સરકારના એક મોડલ સ્કૂલને દેખાડીને તેના વખાણ કરાયા.
સીજેપી પર સવાલ ઉઠ્યા કે તેઓ ભાજપ શાસિત રાજ્યોની તૂટેલી ફૂટેલી શાળાઓને દેખાડે છે પરંતુ પંજાબમાં નવી બનેલી એક શાળાને દેખાડીને તેના વખાણ કર્યા. સોશિયલ મીડિયા પર અનેક લોકોએ તેને આમ આદમી પાર્ટી સરકારની જાહેરાત અને પીઆર ગણાવીને સીજેપીને ઘેરી. નોંધનીય છે કે સીજેપીના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકે અને અનેક મોટા નેતાઓ પહેલા આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયેલા હતા.
યુપીમાં પણ મુહિમ કરી તેજ
આ બધા વચ્ચે કોકરોચ જનતા પાર્ટી યુપીમાં સ્કૂલ ઠીક કરો અભિયાન તેજ કરવામાં લાગી છે. સીજેપીના સહ સંયોજ સૌરભ દાસે મંગળવારે નોઈડાની એક શાળાના શૌચાલયની સ્થિતિ દેખાડીને રાજ્ય સરકાર પર નિશાન સાધ્યું. થોડીવાર બાદ સોશિયલ મીડિયામાં એવો પણ દાવો કર્યો કે તેમના ઓડિટ બાદ ગૌતમ બુદ્ધ નગરની તમામ શાળાઓને બંધ કરી દેવાઈ છે. જ્યારે આશુતોષ રાંકાએ પણ યુપીમાં સીજેપીની તેજ થયેલી ગતિવિધિઓ પર ઈશારો કરતા કહ્યું કે "યોગીજી, જો આ કરવું હોય તો યુપીની બધી શાળાઓ બંધ કરવી પડશે. કોકરોચ યુપીમાં ઘૂસી ચૂક્યા છે."