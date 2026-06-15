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કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીતને પડ્યા લાફા, જયપુરમાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન બબાલ

Abhijit Deepke Slapped : કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકે સોમવારે જયપુરના શહીદ સ્મારક ખાતે NEET પેપર લીક, શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને બેરોજગારી જેવા મુદ્દાઓ સામેના વિરોધમાં ભાગ લેવા પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન અભિજીતને લાફો મારવામાં આવ્યો હતો.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 15, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:55 PM IST
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીતને પડ્યા લાફા, જયપુરમાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન બબાલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીતને પડ્યા લાફા,જયપુરમાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન બબાલ
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