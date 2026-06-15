/કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીતને પડ્યા લાફા, જયપુરમાં વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન બબાલ

Abhijit Deepke Slapped : કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના સ્થાપક અભિજીત દીપકેને જયપુરમાં લાફા મારવામાં આવ્યા હતા. અભિજીત NEET પેપર લીક, શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને બેરોજગારી જેવા મુદ્દાઓ પર વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા માટે શહેરમાં પહોંચ્યા હતા. ભીડ વચ્ચે એક યુવકે અચાનક અભિજીતને લાફા માર્યા હતા.
એક યુવકે અચાનક અભિજીતને માર્યા લાફા
આ ઘટનાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. ત્રણ વ્યક્તિઓ એકસાથે અભિજીત પાસે પહોંચ્યા હતા. તેમાંથી એકે આગળ આવીને તેને સટાસટ લાફા ઝીંકી દીધા હતા. પોલીસે તાત્કાલિક હુમલાખોરની અટકાયત કરી અને તેને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા હતા.
#AbhijeetDipke SLAPPED in #Jaipur! 🚨
High drama unfolded at Shahid Smarak even before the #CockroachJantaParty protest could begin. The moment Dipke arrived, intense scuffles broke out, and a youth breached security to slap him. Police have swiftly detained the attacker. pic.twitter.com/l4UEjSH6cR
— Smriti Sharmaa (@SmritiSharma_) June 15, 2026
ઘટનાના વીડિયોમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે અભિજીત સ્ટેજ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, જ્યારે તે તેના સમર્થકોના ખભા પર બેઠો હતો. આ દરમિયાન તેને કોઈએ લાફા ઝીંકી દીધા હતા. જે બાદ તેની આસપાસના સમર્થકોએ હુમલાખોરને પકડી લીધો અને ભીડે તેને માર માર્યો. જે બાદ પોલીસ તેની અટકાયત કરીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ હતી.
શહીદ સ્મારક ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના અભિજીત દીપકે આજે જયપુરના શહીદ સ્મારક ખાતે વિરોધ પ્રદર્શનમાં ભાગ લેવા પહોંચ્યા હતા. પૂર્વનિર્ધારિત કાર્યક્રમ અનુસાર, પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકે મોડી રાત્રે જયપુર પહોંચ્યા હતા. દિલ્હીમાં એક વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન અભિજીતે દેશભરમાં પ્રદર્શન કરવાની યોજનાની જાહેરાત કરી હતી. રવિવારે પાર્ટીના કાર્યકરોએ શરૂઆતમાં પ્રદર્શન માટે પરવાનગી ન આપવા બદલ જયપુર પોલીસનો વિરોધ કર્યો હતો. જોકે, પોલીસે બાદમાં કાર્યક્રમ માટે શરતી પરવાનગી આપી હતી.