કોકરોચ જનતા પાર્ટી તો બનાવી લીધી પણ 'કોકરોચ' ચૂંટણી ચિહ્ન મળવું મુશ્કેલ, જાણો ચૂંટણી પંચના નિયમો

Cockroach Janata Party: કોકરોચ જનતા પાર્ટી સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી ચર્ચા આવી ગઈ છે. ચૂંટણી લડવા માટે પાર્ટીએ પહેલા ચૂંટણી પંચમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે. સૌથી મોટો પડકાર તેના ચૂંટણી ચિહ્નને લઈને છે, કારણ કે ECIના નિયમો નવા પશુ-આધારિત પ્રતીકની પરવાનગી આપતા નથી.
Cockroach Janata Party: "કોકરોચ જનતા પાર્ટી" એટલે કે CJP નામની એક પાર્ટી માત્ર 5 દિવસ પહેલા જ ઓનલાઇન બનાવવામાં આવી છે. તેને અભિજીત દિપકે નામના એક વ્યક્તિએ બનાવી છે, જે અમેરિકાના બોસ્ટન શહેરથી તેને ચલાવી રહ્યા છે. આ પાર્ટી પોતાના રમુજી અને સરકાર-વિરોધી અંદાજને કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થઈ ગઈ.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેણે BJPને પાછળ છોડી દીધી, જે દુનિયાની સૌથી મોટી પાર્ટી છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના બે સાંસદો પણ તેમાં જોડાઈ ગયા છે. જો કે, આ બધું સોશિયલ મીડિયા પર જ થયું છે. CJPનું X એકાઉન્ટ ભારતમાં ગુરુવારે બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું.
હવે સવાલ એ ઊભો થયો છે કે, જો આ પાર્ટી ક્યારેય સાચે જ ચૂંટણી લડવા ઈચ્છે, તો શું તેને કોકરોચનું ચૂંટણી ચિહ્ન મળશે? અને શું તેને મોબાઈલ ફોનનું ચિહ્ન મળશે, જેની તેણે માંગણી કરી છે?
ચૂંટણી ચિહ્નના નિયમો
આ સમજવા માટે ભારતમાં ચૂંટણી ચિહ્નના નિયમો જાણવા પડશે. ભારતમાં ચૂંટણી ચિહ્ન ભારતીય ચૂંટણી પંચ (ECI) નક્કી કરે છે. ચિહ્ન બે પ્રકારના હોય છે. એક હોય છે "આરક્ષિત પ્રતીક" જે મોટી અને માન્યતા પ્રાપ્ત પાર્ટીઓને મળે છે, જેમ કે BJPનું કમળ અને AAPની સાવરણી (ઝાડુ).
બીજા હોય છે "મુક્ત પ્રતીક" જે નવી અને નાની પાર્ટીઓ તથા અપક્ષ ઉમેદવારોને આપવામાં આવે છે. આની એક લાંબી યાદી છે જેમાં 100થી વધુ ચિહ્નો છે, જેમ કે તાળું-ચાવી, એર કંડિશનર, લેપટોપ, ચેસ બોર્ડ, CCTV કેમેરા, નેઇલ કટર વગેરે.
CJP એ પહેલા ECIમાં પાર્ટી તરીકે રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું પડશે, જે લોકપ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમ, 1951 ની સેક્શન (કલમ) 29A હેઠળ થાય છે. ત્યાર પછી જ તે ચૂંટણી ચિહ્ન માંગી શકે છે.
કોકરોચ ચિહ્ન કેમ મુશ્કેલ છે?
હવે વાત કોકરોચની કરીએ. એક રજિસ્ટર્ડ પાર્ટી ECI સમક્ષ પોતાની પસંદગીના 3 નવા ચિહ્નોનો પ્રસ્તાવ પણ મૂકી શકે છે. પરંતુ 1968ના ચૂંટણી ચિહ્ન આદેશમાં એક સ્પષ્ટ નિયમ છે કે, નવું ચિહ્ન કોઈ પક્ષી કે પ્રાણી જેવું ન હોવું જોઈએ. કોકરોચ એક જીવ/પ્રાણી છે, તેથી આ નિયમ CJPના રસ્તામાં આવે છે. જો કે, એ જોવું પણ રસપ્રદ રહેશે કે, ECIએ નક્કી કરશે કે તે વંદાને "પ્રાણી"ની શ્રેણીમાં રાખે છે કે નહીં. આ આખા મામલામાં આ જ સૌથી મોટો વળાંક છે.
આ નિયમ પાછળનું કારણ
આ નિયમ 1991 થી લાગુ છે. તે સમયે પશુ અધિકાર કાર્યકર્તાઓએ ફરિયાદ કરી હતી કે, ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન અસલી પ્રાણીઓને ફેરવવામાં આવે છે અને તેમના પર અત્યાચાર થાય છે. 2012માં ECIએ પાર્ટીઓને કહ્યું પણ હતું કે, ચૂંટણી પ્રચારમાં પ્રાણીઓનો ઉપયોગ ન કરવો. એટલા માટે જ નવા પ્રાણીઓવાળા ચિહ્નો આપવાનું બંધ કરી દેવામાં આવ્યું. પરંતુ જે જૂની પાર્ટીઓ પહેલેથી જ આવા ચિહ્નો લઈને બેઠી છે જેમ કે BSPનો હાથી અને ફોરવર્ડ બ્લોકનો સિંહ, તેમને છૂટ મળેલી છે.
મોબાઈલ ફોનના ચિહ્ન પર પણ સસ્પેન્સ
મોબાઈલ ફોન અંગે પણ CJPને ઝટકો લાગી શકે છે. CJPએ કહ્યું છે કે, તેનું ચૂંટણી ચિહ્ન મોબાઈલ ફોન હશે. પરંતુ ECIની મુક્ત પ્રતીકોની યાદીમાં મોબાઈલ ફોન છે જ નહીં. યાદીમાં લેન્ડલાઇન ફોન અને મોબાઈલ ચાર્જર ચોક્કસ છે, પરંતુ મોબાઈલ ફોનનું નામ નથી.
કુલ મળીને CJP અત્યારે માત્ર સોશિયલ મીડિયા પર ચમકી રહી છે. ચૂંટણીની દુનિયામાં આવવું એટલું સરળ નહીં હોય અને કોકરોચનું ચિહ્ન મેળવવું તો તેનાથી પણ વધુ મુશ્કેલ છે.