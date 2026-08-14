/કોકરોચ જનતા પાર્ટી આવતીકાલથી શરૂ કરવા જઈ રહી છે આ અભિયાન, અભિજીત દીપકેના ગામથી થશે શરૂઆત

Cockroach Janata Party: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર આવતીકાલથી મહારાષ્ટ્રના હિંગોલી જિલ્લામાં પાર્ટીના સંસ્થાપક અભિજીત દીપકેના ગામથી 'સ્કૂલ ઠીક કરો' અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ અભિયાનનો ઉદ્દેશ્ય ગામની સરકારી શાળાઓમાં પાયાની સુવિધાઓમાં સુધારા સાથે જવાબદારી નક્કી કરવાનો છે. આ અંગે શુક્રવારે જાહેર કરાયેલ એક પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, આ અભિયાનની શરૂઆત સવારે સાડા સાત વાગ્યે સંતુક પિંપરી ગામથી થશે.
દિલ્હીથી પરત ફર્યા બાદ પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં દીપકેએ જણાવ્યું કે, "હું મારા ગામથી 'સ્કૂલ ઠીક કરો' અભિયાનની શરૂઆત કરીશ અને ત્યાંના સરપંચને સ્થાનિક સરકારી શાળાનું સમારકામ કરવા તથા એ સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી કરીશ કે શાળામાં બેન્ચ અને પીવાના પાણી જેવી પાયાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોય." તેમણે કહ્યું કે, "અમે આવી ઘણી ટીમો બનાવી છે જે ગામડાઓમાં જશે અને ત્યાંના લોકો તથા સરપંચોને શાળાઓની પરિસ્થિતિમાં સુધારો કરવા માટે પગલાં ભરવા વિનંતી કરશે, કારણ કે અમે સામૂહિક ભાગીદારી દ્વારા આ કાર્ય પૂર્ણ કરવા માંગીએ છીએ."
મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી તિરંગા યાત્રા રેલી વિશેના પ્રશ્ન પર દીપકેએ જણાવ્યું કે, "આવી રેલીઓ આપણા સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર પર યોજાવવી જોઈએ, પરંતુ તેની સાથે શિક્ષણ પર પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ. કારણ કે અમારી પાસે એવા વીડિયો આવી રહ્યા છે જેમાં છોકરીઓ એ ફરિયાદ કરી રહી છે કે તેમને પોતાની શાળાઓ સુધી પહોંચવા માટે સાત કિલોમીટર ચાલીને જવું પડે છે અને ત્યાં જવા માટે કોઈ રસ્તો નથી."
'જો કોઈ સુવિધાનો અભાવ હોય તો CJPને જાણ કરો'
આ પહેલા અભિયાનની જાહેરાત કરતા દીપકેએ સંબંધિત ગામોના સરપંચોને તેમના વિસ્તારોમાં સરકારી શાળાઓનું સમારકામ કરવા માટે પહેલ કરવા અપીલ કરી હતી જેથી એ સુનિશ્ચિત થઈ શકે કે આ સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓ માટે પાયાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોય. તેમણે ગ્રામજનોને પોતાના બાળકોની શાળાઓની મુલાકાત લેવા અને ત્યાં કોઈ સુવિધાનો અભાવ હોય તો CJPને જાણ કરવા પણ અપીલ કરી હતી.
આ અગાઉ દીપકેએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, "આઝાદીના 80 વર્ષ પછી પણ ગામડાઓના બાળકોને શાળાઓમાં પાયાની સુવિધાઓ માટે આજીજી ન કરવી જોઈએ. એક દેશ તરીકે, આપણે ગામડાઓના બાળકોને ખૂબ જ નિરાશ કર્યા છે. આ સ્વતંત્રતા દિવસે, CJP ગામડાઓમાં સરકારી શાળાઓને વધુ સારી બનાવવા માટે 'સ્કૂલ ઠીક કરો' અભિયાન શરૂ કરશે."