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કોકરોચ જનતા પાર્ટી આવતીકાલથી શરૂ કરવા જઈ રહી છે આ અભિયાન, અભિજીત દીપકેના ગામથી થશે શરૂઆત

Cockroach Janata Party: અભિજીત દીપકેએ જણાવ્યું કે, અમે એવી ઘણી ટીમો બનાવી છે જે ગામડાઓમાં જશે અને ત્યાંના લોકો તથા સરપંચોને શાળાઓની સ્થિતિ સુધારવા માટે પગલાં ભરવા વિનંતી કરશે, કારણ કે અમે આ કામ સામૂહિક ભાગીદારી દ્વારા પૂરું કરવા માંગીએ છીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 14, 2026, 11:22 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:22 PM IST
કોકરોચ જનતા પાર્ટી આવતીકાલથી શરૂ કરવા જઈ રહી છે આ અભિયાન, અભિજીત દીપકેના ગામથી થશે શરૂઆત

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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