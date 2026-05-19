/Cockroach Janta Party: આ વળી કઈ નવી પાર્ટી આવી, જેણે 72 કલાકમાં બનાવ્યા 70000 સભ્ય, મહુઆ મોઈત્રા પણ જોડાયા?

Cockroach Janta Party: ઈન્ટરનેટની દુનિયામાં હાલ કોકરોચ જનતા પાર્ટી ખુબ ચર્ચામાં છે. ઈન્ટરનેટ પર તેનું ઘોષણાપત્ર પણ હાલ ખુબ વાયરલ છે. આખરે આ પાર્ટી શું છે તેને કોણે બનાવી તે પણ ખુબ રસપ્રદ છે. ખાસ જાણો.
હાલ સોશિયલ મીડિયા પર એક નવી પાર્ટી ખુબ ચર્ચામાં છે અને તેનું નામ છે કોકરોચ જનતા પાર્ટી. આ પાર્ટીની શરૂઆત મજાક અને વ્યંગથી થઈ હતી પરંતુ હવે ઈન્ટરનેટ પર તે ખુબ મોટા ટ્રેન્ડમાં ફેરવાતી જોવા મળી રહી છે. એવો દાવો થઈ રહ્યો છે કે આ પાર્ટી લોન્ચ થયાના ગણતરીના દિવસોમાં હજારો લોકો તેની સાથે જોડાયા છે. દેશના રાજકારણમાં નવી પાર્ટીઓ બનવી એક કોઈ નવી વાત નથી. પરંતુ આ વખતે તેની પાછળની કહાની કઈક અલગ છે. અહીં કોઈ મોટી રેલી થઈ નથી કે ન તો મંચ સજ્યો, કે ન તો ભીડ દેખાઈ. આ આખી કહાની સોશિયલ મીડિયાથી શરૂ થઈ અને જોત જોતામાં તો ઈન્ટરનેટ પર છવાઈ ગઈ.
CJP ટોક ઓફ ધ ટાઉન બની
કોકરોચજનતા પાર્ટીનું નામ સાંભળતા જ પહેલા તો લોકોને એવું લાગ્યું કે આ કોઈ મજાક હશે. પરંતુ જ્યારે લોકોએ તેની પોસ્ટ, ઘોષણાપત્ર અને સદસ્યતા અભિયાન જોયું તો મામલો ચર્ચાનો વિષય બની ગયો. સોશિયલ મીડિયા પર લોકો તેને મજાક કરતા વધુ એક પ્રતિક તરીકે જોવા લાગ્યા. CJPનું નામ હાલ ઈન્ટરનેટની દુનિયામાં ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યું છે.
એક ટિપ્પણીથી શરૂ થયો મામલો
એવું કહેવાય છે કે આ આખા વિવાદની શરૂઆત બેરોજગાર યુવાઓ વિશે કરાયેલી એક ટિપ્પણી બાદ થઈ. તે નિવેદન અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ ચર્ચા છેડાઈ. અનેક લોકોએ નારાજગી જાહેર કરી. તો કેટલાકે પોતાના અંદાજમાં વિરોધ શરૂ કર્યો. આ બધા વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ સોશિયલ મીડિયા કાર્યકર અભિજીત દિપકેના મગજમાં એક નવો વિચાર આવ્યો અને તેમણે આ સમગ્ર મુદ્દાને એક વ્યંગ તરીકે લઈને કોકરોચ જનતા પાર્ટીની શરૂઆત કરી. શરૂઆતમાં લોકોએ તેને મજાક સમજી પરંતુ ધીરે ધીરે તે ઈન્ટરનેટ પર ટ્રેન્ડ થવા લાગી. જોત જોતામાં તો હજારો લોકો તેની સાથે જોડાવા લાગ્યા અને સોશિયલ મીડિયા પર તેની પોસ્ટ ઝડપથી વાયરલ થવા લાગી. રિપોર્ટ્સ મુજબ આ પાર્ટીના લોન્ચ થયાના માત્ર 3 દિવસમાં 70,000થી વધુ લોકો તેની સાથે જોડાયા છે. હાલ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર તેના 353000થી વધુ ફોલોઅર્સ છે.
શું છે આ કોકરોચ જનતા પાર્ટી?
પાર્ટી સાથે જોડાયેલા લોકોનું કહેવું છે કે આ એવા લોકોનો અવાજ છે જેમને સિસ્ટમે નજરઅંદાજ કર્યા છે. આ પાર્ટીની વેબસાઈટ ઉપર પણ તેને એક મંચ તરીકે રજૂ કરાઈ છે. જે બેરોજગાર અને ઉપેક્ષિત લોકોની વાત કરે છે. પાર્ટીની ટેગલાઈન પણ લોકોનું ધ્યાન ખેંચી રહી છે. તેમાં લખવામાં આવ્યું છે કે આ એવા લોકોનો અવાજ છે જે લાંબા સમયથી વ્યવસ્થાથી બહાર મહેસૂસ કરી રહ્યા છે. જો કે તેને હજુ પણ એક વ્યંગાત્મક પહેલ જ ગણવામાં આવી રહી છે. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર તેને લઈને જે પ્રકારે પ્રતિક્રિયા મળી રહી છે તેણે બધાને ચોંકાવી દીધા છે.
ઘોષણાપત્ર ચર્ચાનું કારણ બન્યું
જે વસ્તુએ સૌથી વધુ બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું તે છે તેનું ઘોષણાપત્ર. અન્ય રાજનીતિક પક્ષોની જેમ કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ પણ પોતાના વચનોની યાદી બહાર પાડી. ઘોષણાપત્રમાં મહિલાઓ માટે 50 ટકા અનામતની વાત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત મીડિયાની નિષ્પક્ષતા, રાજકીય પક્ષ પલટા પર કડક પગલાં, અને અન્ય મુદ્દાઓને પણ સામેલ કરાયા. સૌથી વધુ રસપ્રદ વાત એ છે કે ઘોષણાપત્રના અંતમાં લોકોને વારંવાર વાંચવાની અને બીજા સુધી પહોંચાડવાની પણ અપીલ કરાઈ છે. આ જ કરાણે તેનો સ્ક્રીનશોટ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી ફેલાવા લાગ્યો છે.
CJP’s Five-Point Agenda for 2029
We call upon leaders of all opposition parties, their supporters, and social activists to stand behind our Five-Point Agenda.
It doesn’t matter to us which party you belong to (except for BJP), if you want to save democracy, support #CJP2029 pic.twitter.com/RHOkjZ0wOk
— Cockroach Janta Party (@CJP_2029) May 17, 2026
મહુઆ મોઈત્રાનું નામ પણ ચર્ચામાં
આ સમગ્ર મામલે રાજકીય વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે કેટલાક નેતાઓ પણ તેની સાથે જોડાવા લાગ્યા. સોશિયલ મીડિયા પર એવી ચર્ચાઓ સામે આવી છે કે કેટલાક નેતાઓએ પણ મજાકિયા અંદાજમાં આ પાર્ટીમાં રસ દાખવ્યો છે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ મહુઆ મોઈત્રા અને કીર્તિ આઝાદે માત્ર પ્રતિક્રિયા આપી એવું નહીં પરંતુ તેમાં સામેલ થવામાં રસ પણ દાખવ્યો. ત્યારબાદ લોકોએ મીમ્સ બનાવવાના શરૂ કરી દીધા. કોઈએ તેને દેશની સૌથી ઈમાનદાર પાર્ટી ગણાવી તો કોઈએ લખ્યું કે અહીં વચનો ઓછા અને વ્યંગ્ય વધુ છે.
લોકો બોલ્યા મજાક છે કે નવું આંદોલન?
સોશિયલ મીડિયામાં તેને લઈને લોકોમાં અલગ અલગ અભિપ્રાયો જોવા મળી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો તેને ફક્ત મનોરંજન માને છે જ્યારે કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે આ યુવાઓની નારાજગી દેખાડવાની નવી રીત છે. એક યૂઝરે લખ્યું કે ક્યારેક ક્યારેક મજાકમાં કહેલી વાતો પણ મોટી ચર્ચામાં ફેરવાઈ જાય છે. જ્યારે બીજાએ કહ્યું કે ઈન્ટરનેટના દોરમાં ગમે તે રાતોરાત આંદોલનમાં ફેરવાઈ શકે છે. હાલ કોકરોચ જનતા પાર્ટી ઈન્ટરનેટની દુનિયામાં ખુબ ચર્ચામાં છે. હવે તે ફક્ત એક મજાક બનીને રહી જાય છે કે કોઈ નવો વળાંક લાવે છે તેના પર બધાની નજર છે.