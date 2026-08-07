/કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સંગઠનની જાહેરાત, 12 લોકોને ટીમમાં મળ્યું સ્થાન, કયું પદ સંભાળશે અભિજીત દીપકે?

Cockroach Janata Party: કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ની રાષ્ટ્રીય કારોબારી સમિતિની રચના થઈ ગઈ છે, જેમાં અભિજીત દીપકે સહિત 12 લોકોને સ્થાન મળ્યું છે. અભિજીત દીપકેના છત્રપતિ સંભાજી નગર સ્થિત ઘરે 2 દિવસ ચાલેલી બેઠકમાં કારોબારી સમિતિની રચના કરીને તેના સભ્યોના નામો અને તેમની જવાબદારીઓની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને જણાવવામાં આવ્યું કે પાર્ટીના સ્થાપક અભિજીત દીપકે પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક એટલે કે નેશનલ કન્વીનર હશે. જ્યારે CJPના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરવ દાસ અને પ્રવક્તા આશુતોષ રાંકા પાર્ટી સંગઠનના સહ-સંયોજક હશે.
6 મહિનામાં સ્ટેટ કો-ઓર્ડિનેશન કમિટી બનાવશે
કારોબારી સમિતિની રચના થયા બાદ અભિજીત દીપકેએ જાહેરાત કરી કે કોકરોચ જનતા પાર્ટીને હાલમાં રાજકીય પક્ષ બનાવવામાં આવશે નહીં, પરંતુ તેના દ્વારા ગ્રાઉન્ડ લેવલ (તળિયાના સ્તરે) કામ કરવામાં આવશે. આગામી 6 મહિનામાં સમગ્ર ભારતમાં સ્ટેટ કો-ઓર્ડિનેશન કમિટી બનાવવામાં આવશે. વેબસાઇટ દ્વારા સભ્યપદ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવશે. વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો, પ્રોફેશનલ્સ અને વર્કર્સને એકજૂથ કરીને પાર્ટી સાથે જોડવામાં આવશે. પાર્ટી વર્કર્સ પાર્ટીને રાજકીય પક્ષ બનતી જોવા માંગે છે, પરંતુ હાલમાં માત્ર ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર જ કામ કરશે, જેથી જનમત્ સંગ્રહ થાય અને ત્યારબાદ રાજકારણમાં પ્રવેશ કરશે.
રાષ્ટ્રીય કારોબારી સમિતિમાં આ 12 સભ્યો કામ કરશે
જણાવી દઈએ કે કોકરોચ જનતા પાર્ટીમાં અભિજીત દીપકે, સૌરવ દાસ અને આશુતોષ રાંકા બાદ અજિંક્ય શિંદે (35)ને રાષ્ટ્રીય સંગઠન પ્રભારી અને દીપક બાલિયાન (26)ને સંગઠનના સહ-પ્રભારી નીમવામાં આવ્યા. અન્ય હોદ્દેદારોમાં આફરીન નવાઝ (34) રાષ્ટ્રીય સચિવ, વિજય રેડ્ડી મલ્લાંગી (30) મીડિયા પ્રમુખ, રત્ના સિંહ (31) કાનૂની બાબતોના પ્રમુખ, વૈષ્ણવી ગૌડ (29) રિસર્ચ એન્ડ પોલિસી ચીફ, રોહન દેશપાંડે (31) ટેકનોલોજી ચીફ અને યોગેશ ઈંગલે (33) ફાઈનાન્સ ચીફ છે. CJPની યોજના પાર્ટીને દેશના ચારેય ખૂણે ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ સુધી પહોંચાડવાની છે.
NEET પેપર લીક સામે વિદ્યાર્થી આંદોલન કર્યું
જણાવી દઈએ કે સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતના એક નિવેદનના વિરોધમાં અભિજીત દીપકેએ કોકરોચ જનતા પાર્ટી બનાવી હતી. જૂનમાં અમેરિકાથી પાછા ફરીને અભિજીત દીપકેએ દેશભરના યુવાનોને પોતાની સાથે જોડ્યા અને 23 જૂનથી દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે NEET પેપર લીક સામે આંદોલન શરૂ કર્યું હતું. અભિજીત દીપકેના આંદોલનમાં જ સોનમ વાંગચુક ભૂખ હડતાળ પર બેઠા હતા, પરંતુ 22 જુલાઈએ હડતાળ સમાપ્ત કરાવવામાં આવી હતી. પોતાની માંગણીઓ મંજૂર કરાવવા માટે CJPએ સાંસદ માર્ચ કાઢી હતી, જેમાં પ્રદર્શનકારીઓ પર પોલીસ લાઠીચાર્જ અને હિંસક કાર્યવાહી થઈ હતી.
વિપક્ષે CJPના વિદ્યાર્થી આંદોલનને ટેકો આપ્યો અને વિદ્યાર્થીઓ પર લાઠીચાર્જનો મુદ્દો જોરશોરથી ઉઠાવ્યો. દબાણમાં આવીને કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપી દીધું અને કોકરોચ જનતા પાર્ટીની જીત થઈ.