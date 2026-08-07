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કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સંગઠનની જાહેરાત, 12 લોકોને ટીમમાં મળ્યું સ્થાન, કયું પદ સંભાળશે અભિજીત દીપકે?

Cockroach Janata Party: કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ પોતાનો વિસ્તાર કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. વીતેલા દિવસે પાર્ટીએ પોતાની કારોબારી સમિતિની જાહેરાત કરી, જેમાં સૌથી મહત્ત્વની જવાબદારી અભિજીત દીપકેને સોંપવામાં આવી છે. તો બીજી તરફ કારોબારી સમિતિમાં કુલ 12 સભ્યો છે, જેમાં પાર્ટીના બંને પ્રવક્તા પણ સામેલ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 07, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:40 PM IST
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સંગઠનની જાહેરાત, 12 લોકોને ટીમમાં મળ્યું સ્થાન, કયું પદ સંભાળશે અભિજીત દીપકે?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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