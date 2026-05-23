/Cockroach Janta Party: કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું X એકાઉન્ટ ભારતમાં બ્લોક, ઈન્સ્ટાગ્રામ પેજ પણ હેક થઈ ગયું

Cockroach Janta Party: રાતોરાત સોશિયલ મીડિયા પર ખુલ લોકપ્રિયતા મેળવી ચૂકેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટી હવે મુશ્કેલીઓ ફેસ કરતી જોવા મળી રહી છે. તેના ફાઉન્ડર અભીજિત દીપકેએ એક ચોંકાવનારો દાવો કર્યો છે. જાણો શું કહ્યું?
ઈન્ટરનેટ પર હાલ કોકરોચ જનતા પાર્ટી ખુબ ધમાલ મચાવી રહી છે. ભારતના ચીફ જસ્ટિસ સૂર્યકાંતની એક ટિપ્પણી બાદ સોશિયલ મીડિયામાં શરૂ થયેલો વિવાદ હવે એક નવા વળાંક પર પહોંચ્યો છે. થોડા દિવસ પહેલા વરિષ્ઠ વકીલનો દરજ્જો મેળવવાની માંગણી કરતા એક વકીલને ફટકાર લગાવતા પેરાસાઈટ્સ અને કોકરોચ જેવા શબ્દોના ઉપયોગના સમાચાર સામે આવ્યા હતા. જો કે બાદમાં સીજેઆઈએ સ્પષ્ટતા પણ કરી હતી કે તેમના નિવેદનને ખોટી રીતે રજૂ કરાયું અને તેમની ટિપ્પણી ફક્ત એવા લોકો માટે હતી જે ફેક ડિગ્રીઓના સહારે કાનૂની વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કરવાની કોશિશ કરે છે. જો કે આ કોકરોચ શબ્દ પછી તો ખુબ ચર્ચામાં આવી ગયો અને રાતો રાત તેના નામ પર એક પાર્ટી પણ બની ગઈ.
કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું અસ્તિત્વ
આ વિવાદ બાદ સોશિયલ મીડિયા પર કોકરોચ જનતા પાર્ટી નામનું એક વ્યંગ્યાત્મક રાજકીય અભિયાન શરૂ થઈ ગયું. જેને જોત જોતામાં તો ઈન્સ્ટાગ્રામ પર 2 કરોડથી વધુ ફોલોઅર્સ રાતોરાત મેળવી લીધા. હવે આ પાર્ટીના ફાઉન્ડર અભીજિત દીપકેએ દાવો કર્યો છે કે તેમની પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થઈ રહી છે.
લાગ્યો મોટો આરોપ
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સંસ્થાપક અભીજિત દીપકેએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરતા લખ્યું કે તેમની પાર્ટીના ઓનલાઈન અસ્તિત્વ પર ક્રેકડાઉન ચાલી રહ્યું છે. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે પાર્ટીના અનેક સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ કા તો હેક કરાયા છે અથવા તો તેમને પ્લેટફોર્મ પરથી હટાવી દેવાયા છે.
Crackdown on Cockroach Janta Party.
- Instagram page hacked.
- My personal Instagram hacked.
- Twitter account withheld
- Back up account also taken down.
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) May 23, 2026
દીપકેના જણાવ્યાં મુજબ પાર્ટીનું અધિકૃત ઈન્સ્ટાગ્રામ પેજ પણ હેક થયું છે. આ ઉપરાંત તેમનું ખાનગી ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પણ કથિત રીતે હેક કરાયું છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો કે પાર્ટીનું એક્સ એકાઉન્ટ ભારતમાં રોકવામાં આવ્યું છે અને તેમનું બેકઅપ એકાઉન્ટ પણ પ્લેટફોર્મ પરથી હટાવી દેવાયું છે.
સમર્થકોને આપી ચેતવણી
અભીજિત દીપકેએ પોતાના સમર્થકો અને ફોલોઅર્સને ચેતવણી આપતા કહ્યું કે હાલ તેમની ટીમ પાસે કોઈ પણ અધિકૃત સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનું એક્સેસ નથી. તેમણે લોકોને અપીલ કરી કે આ જાહેરાત બાદ કોઈ પણ એકાઉન્ટથી કોઈ પોસ્ટ જોવા મળે તો તેને કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું અધિકૃત નિવેદન ન ગણવામાં આવે. દીપકેનું કહેવું છે કે જ્યાં સુધી તેમની ટીમ ફરીથી એકાઉન્ટ્સ પર નિયંત્રણ ન મળેવી લે ત્યાં સુધી કોઈ પણ નવી પોસ્ટની સત્યતા પર ભરોસો ન કરવો.
એક્સ હેન્ડલ બંધ થયા બાદ નવું હેન્ડલ
ગુરુવારે પાર્ટીનું એક્સ એકાઉન્ટ ભારતમાં બંધ જોવા મળ્યું. ત્યારબાદ થોડા સમયમાં જ “Cockroach is Back” નામનું નવું હેન્ડલ ઓનલાઈન સામે આવ્યું. આ નવા એકાઉન્ટની ટેગલાઈન “Cockroaches Don’t Die” રાખવામાં આવી. જેણે સોશિયલ મીડિયા યૂઝર્સનું ધ્યાન ફરીથી પોતાના તરફ ખેંચ્યું. જો કે હજુ એ સ્પષ્ટ નથી કે આ નવું હેન્ડલ અધિકૃત રીતે કોકરોચ જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલું છે કે નહીં. આમ છતાં આ એકાઉન્ટ સામે આવ્યા બાદ ફરીથી તે ચર્ચામાં છે.
ધડાધડ કઈ રીતે વાયરલ થઈ કોકરોચ જનતા પાર્ટી
કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ સીજેઆઈની ટિપ્પણીના બીજા જ દિવસે એટલે કે 15મી મેના રોજ બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ એક મજાકીયા રાજકીય પહેલ તરીકે શરૂ થયું. પરંતુ ગણતરીના દિવસમાં ઈન્ટરનેટ પર ઝડપથી લોકપ્રિય બની ગયું. આ અભિયાનને રાજનેતાઓ, સામાજિક કાર્યકરો, કલાકારો અને મોટી સંખ્યામાં સામાન્ય યૂઝર્સનું સમર્થન મળ્યું.
પાર્ટીની લોકપ્રિયતાનું કારણ તેનો મજાકીયો અંદાજ અને વિવાદિત કાનૂની ચર્ચાસાથે જોડાણ ગણવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર કથિત કાર્યવાહીના દાવાઓએ આ સમગ્ર મામલાને ફરી ચર્ચામાં લાવી દીધો છે. જો કે ઈન્સ્ટાગ્રામ અને એક્સ તરફથી આ આરોપો પર કોઈ અધિકૃત પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી.