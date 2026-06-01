Cockroach Janta Party: ઉપરાષ્ટ્રપતિએ કોને આપી 'કોકરોચ' ચેતવણી? કહ્યું- યોગ્ય જાણકારી નહીં પહોંચે તો...

ઉપરાષ્ટ્રપતિ સીપી રાધાકૃષ્ણને પત્રકારોને સાચી અને પોઝિટિવ ખબરો યુવાઓ સુધી પહોંચાડવાની શીખામણ આપી છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે જો તેમના સુધી યોગ્ય ખબરો નહીં પહોંચે તો દેશના યુવાઓ કોકરોચને ફોલો કરવા લાગશે. અત્રે જણાવવાનું કે અહીં કોકરોચનો અર્થ કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) સંલગ્ન છે.
શું કહ્યું ઉપરાષ્ટ્રપતિએ?
એક કાર્યક્રમ દરમિયાન ઉપરાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, પોઝિટિવ કામોને સારી રીતે દેખાડવા અને જણાવવા જોઈએ. તો જ યુવાઓ સુધી યોગ્ય જાણકારી પહોંચશે. નહીં તો તેઓ રસ ગુમાવશે અને કોકરોચ પાછળ ચાલવા માંડશે. જો કોઈ કામ ખરેખર સારું હોય તો લોકો તેનું મહત્વ એક અઠવાડિયા, 10 દિવસ કે એક મહિના બાદ પણ સમજશે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે જેમને પહેલા કોઈ જાણતું નથી, પરંતુ અચાનક તેઓ ચારેબાજુ દેખાવવા લાગે છે. આવી લોકપ્રિયતા વધુ સમય સુધી ટકતી નથી.
મીડિયા માટે શું કહ્યું?
ઉપરાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે પત્રકારત્વનું કામ સમાજમાં વિશ્વાસ વધારવાનું હોવું જોઈએ. અખબારોમાં સમાજમાં બદલાવવા લાવવાની તાકાત છે. સીપી રાધાકૃષ્ણને આ તમામ વાતો મલયાલમ અખબાર 'દીપિકા'ની 140મી વર્ષગાંઠના કાર્યક્રમમાં જણાવી. તેમણે કહ્યું કે યુવાઓ સુધી સાચી અને પોઝિટિવ વસ્તુઓ પહોંચવી જોઈએ. નહીં તો તેઓ કોકરોચને ફોલો કરવા લાગશે. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ બોલવાની આઝાદી વિરુદ્ધ નથી પરંતુ તેમનું કહેવું છે કે સમયની સાથે ખરા ન ઉતરી શકે એવી વાતો પર આપણા મુદ્દા ટકેલા હોવા જોઈએ નહીં. તેમનું માનવું છે કે સમાજ સાથે જોડાયેલી વિચારધારા કે મુદ્દા જ સમાજ સુધી પહોંચવા જોઈએ.
ક્યાંથી અસ્તિત્વમાં આવી કોકરોચ જનતા પાર્ટી?
અત્રે જણાવવાનું કે 15મી મેના રોજ એક વકીલની અરજી પર સુનાવણી ચાલુ હતી અને CJI સૂર્યકાંતે કહ્યું હતું કે કેટલાક બેરોજગાર યુવાઓ કોકરોચ જેવા હોય છે. તેમના આ નિવેદન બાદ વિવાદ શરૂ થઈ ગયો. વાત વધી ગઈ તો સીજેઆઈએ કહ્યું કે તેમના નિવેદનનું ખોટું તારણ કાઢવામાં આવ્યું છે. સીજેઆઈએ તેના પર સ્પષ્ટતા પણ આપી હતી. પરંતુ ત્યારે હાથ વાતમાંથી નીકળી ચૂકી હતી. સરકાર અને ન્યાયાલય પર વ્યંગ તરીકે કોકરોચ નામથી એક પાર્ટી પણ બની ગઈ. જેનું નામ રાખવામાં આવ્યું કોકરોચ જનતા પાર્ટી.
પરંતુ તમને જણાવી દઈએ કે આ કોઈ રાજકીય પાર્ટી નથી. ફક્ત વ્યંગાત્મક રીતે બનાવવામાં આવેલું સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ છે. જેને હવે અરવિંદ કેજરીવાલ, રાહુલ ગાંધી, અખિલેશ યાદવ, અને મનિષ સિસોદીયા જેવા વિપક્ષના મોટા મોટા નેતાઓ સપોર્ટ કરી રહ્યા છે.
કોણે બનાવી કોકરોચ જનતા પાર્ટી?
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સંસ્થાપક અને સંયોજક અભિજીત દીપકે છે. મૂળ મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજી નગરના છે. અમુક સમય સુધી આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાયા હતા. તેમની કોમ્યુનિકેશન ટીમમાં હતા. બે વર્ષથી અમેરિકા છે અને બોસ્ટન યુનિવર્સિટીથી ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યું છે.