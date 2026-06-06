Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /CJP Protest: જંતર મંતર પર ચાલું છે કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું વિરોધ પ્રદર્શન, સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મળી છે મંજૂરી

CJP Protest: જંતર મંતર પર ચાલું છે કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું વિરોધ પ્રદર્શન, સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મળી છે મંજૂરી

Cocroach Janta Party Protest: આખરે કોકરોચ જનતા પાર્ટીને પ્રદર્શન કરવા માટે મંજૂરી મળી. આ વિરોધ પ્રદર્શન માટે પાર્ટીના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકે અમેરિકાથી દિલ્હી આવી પહોંચ્યા છે. જાણો આજે ક્યાં સુધી ચાલશે આ વિરોધ પ્રદર્શન. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 06, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:53 AM IST
CJP Protest: જંતર મંતર પર ચાલું છે કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું વિરોધ પ્રદર્શન, સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મળી છે મંજૂરી

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રિષભ પંતે રચ્યો ઈતિહાસ, એમએસ ધોનીના મહાન રેકોર્ડની કરી બરોબરી
Rishabh Pant13 min ago
2
Budget Honeymoon Destinations India36 min ago
3
Cocroach Janta Party55 min ago
4
2026 Tata Tiago vs Maruti Celeri1 hr ago
5
Relationship Tips1 hr ago