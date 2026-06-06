/CJP Protest: જંતર મંતર પર ચાલું છે કોકરોચ જનતા પાર્ટીનું વિરોધ પ્રદર્શન, સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મળી છે મંજૂરી

દિલ્હી પોલીસે કોકરોચ જનતા પાર્ટીના ફાઉન્ડર અભિજીત દીપકેને શનિવારે 6 જૂનના રોજ દિલ્હીના જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે મંજૂરી આપી દીધી છે. દીપકે જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શનનું નેતૃત્વ કરવા માટે અમેરિકાથી દિલ્હી આવી પહોંચ્યા છે. દીપકેએ પ્રદર્શનકારીઓને અપીલ કરી છે કે તેઓ વિરોધ પ્રદર્શનવાળી જગ્યાએ પોતાની સાથે એક પુસ્તક અને તિરંગો લઈને આવે. પ્રદર્શનકારીઓએ શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને ટાર્ગેટ કર્યા છે. તેઓ તેમના રાજીનામાની માંગણી કરી રહ્યા છે.
બીજી બાજુ દિલ્હી પોલીસે શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન ઉપરાંત ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સહિત વીવીઆઈપી લોકોના ઘરોની બહાર પણ સુરક્ષા વધારી છે. સીજેપીના ઓફિશિયલ હેન્ડલે ફોટો શેર કરતા એક પોસ્ટમાં લખ્યું કે ભારતના બંધારણના પૂરા સમર્થન સાથે કોકરોચ સમૂહના સભ્યો સવારે 10 વાગ્યે જંતર મંતર પર ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કરશે.
Premission letter to protest at Jantar Mantar. pic.twitter.com/ky3399az69
— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) June 6, 2026
સવારે 10થી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી મળી મંજૂરી
કોકરોચ જનતા પાર્ટીને જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરવા માટે સવારે 10 વાગ્યાથી લઈને સાંજે 5 વાગ્યા સુધીની મંજૂરી મળી છે. આ વિરોધ પ્રદર્શન સૌથી પહેલા શિક્ષણમંત્રી વિરુદ્ધ કરવા પાછળનું કારણ નીટ-યુજી 2026 પેપર લીકનો મામલો અને સીબીએસઈના ઓન સ્ક્રીન માર્કિંગ (OSM) સિસ્ટમમાં કથિત ગડબડીઓ છે. જેને લઈને શિક્ષણમંત્રી અને શિક્ષણ વિભાગની ભારે આલોચના થઈ રહી છે.
Crowds gather at Jantar Mantar for Cockroach Janta Party protest against education minister.
Education minister Dharmendra Pradhan must resign! pic.twitter.com/skLGZfzCiT
— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) June 6, 2026
સોનમ વાંગચૂક થશે સામેલ
લદાખના 59 વર્ષના એક્ટિવિસ્ટ જેમને સપ્ટેમ્બરમાં આ વિસ્તાર માટે સ્વાયત્તતાની માંગણી અંગે થયેલા હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો સમયે ધરપકડ કરાયા હતા અને 6 મહિના સુધી કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવ્યા હતા તેમણે પહેલેથી જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ થશે. તેમણે એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને કહ્યું હતું કે જો અમે નહીં તો કોણ? અત્યાર નહીં તો ક્યારે? જો 5 જૂન સુધી કશું બદલાશે નહીં તો હું 6 જૂનના રોજ દિલ્હીમાં સીજેપીના સભ્યો સાથે સામેલ થઈશ. જો સ્થિતિ એટલી ખરાબ થઈ જાય તો કોઈ પણ સ્વાભિમાની મંત્રીએ રાજીનામું આપી દેવું જોઈએ. લાખો યુવાઓના જીવન અને અસલમાં ભારતના ભવિષ્ય પર પડનારી અસરની તો વાત જ શું છે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરાયેલા એક વીડિયોમાં તેમણે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી કરતા કહ્યું કે તેમની ચિંતાઓ નીટ પેપર લીક અને સીબીએસઈની મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા સંલગ્ન વિવાદથી ઘણી વધુ છે. તેમણે કહ્યું કે તમારા માટે નીટ અને સીબીએસઈ પરીક્ષાઓ છે પરંતુ મારા માટે આ એક મોટો મુદ્દો છે. છેલ્લા ચાર દાયકાઓથી મે આંતરિયાળ વિસ્તારોમાં સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષણને સારું બનાવવાની કોશિશ કરી છે. જ્યારે મને કશું પણ બદલાતું દેખાતું નથી ત્યારે મને નિરાશા થાય છે અને મને કઈક કરવાની જરૂરિયાત મહેસૂસ થાય છે.