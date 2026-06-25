/કોફી, વાતચીત અને ષડયંત્ર... હત્યાના એક દિવસ પહેલા કેફેમાં મળ્યા હતા સિયા અને ચેતન, Exclusive CCTV આવ્યા સામે

Ketan Agarwal Murder Case: પુણેના ચર્ચિત કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડની તપાસમાં હવે એક કેફેનું ટેબલ સૌથી મહત્વનું પાત્ર બનીને સામે આવ્યું છે. પોલીસના હાથમાં એક એક્સક્લુઝિવ CCTV ફૂટેજ લાગ્યા છે, જેણે તપાસને એક નવી દિશા આપી દીધી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, હત્યાના એક દિવસ પહેલા મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી પુણેના એક કેફેમાં મળ્યા હતા અને અહીં જ બેસીને આખા ષડયંત્ર પર ચર્ચા કરી હતી.
સિયા અને ચેતનની મુલાકાતના CCTV આવ્યા સામે
પોલીસ તપાસ અનુસાર, 17 જૂનની સાંજે બન્ને પુણેના થર્ડ વેવ કેફે પહોંચ્યા હતા. CCTV ફૂટેજમાં સિયા અને ચેતનને સાંજે આશરે 4:35 વાગ્યે કેફેમાં એન્ટ્રી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. બન્ને લગભગ એક કલાક સુધી ત્યાં રહ્યા અને પછી સાંજે આશરે 5:30 વાગ્યે બહાર નીકળી ગયા. હવે સવાલ એ છે કે તે એક કલાકમાં એવું તો શું થયું?
અહીં રચવામાં આવ્યું ષડયંત્ર!
તપાસ એજન્સીઓનો દાવો છે કે, આ એ જ મુલાકાત હતી, જ્યાં કેતન અગ્રવાલની હત્યાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું. પોલીસને મળેલા ડિજિટલ પુરાવા અને પૂછપરછમાં જે માહિતી સામે આવી છે, તેના આધારે અધિકારીઓનું માનવું છે કે, બન્નેએ કેફેમાં બેસીને આગળનું પ્લાનિંગ કર્યું હતું.
આ કહાનીમાં એક બીજો એન્ગલ પણ સામે આવ્યો છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, સિયા ગોયલે આ ઘટના પહેલા યૂટ્યૂબ પર લોહગઢ કિલ્લાના વીડિયો સર્ચ કર્યા હતા. પોલીસનો દાવો છે કે, તેણે આ લોકેશન સાથે જોડાયેલી માહિતી ચેતન ચૌધરી સાથે શેર કરી હતી. તપાસકર્તાઓને શંકા છે કે, આ માહિતી પણ ષડયંત્રનો જ એક ભાગ હોઈ શકે છે.
પોલીસે હવે ચેટ અને ફોનની પણ તપાસ હાથ ધરી
એટલે કે હવે તપાસ માત્ર CCTV ફૂટેજ સુધી સીમિત નથી. પોલીસ મોબાઈલ ફોન, ચેટ રેકોર્ડ, ઈન્ટરનેટ સર્ચ હિસ્ટ્રી અને બન્ને આરોપીઓ વચ્ચે થયેલી વાતચીતની પણ તપાસ કરી રહી છે. અધિકારીઓનું માનવું છે કે, ડિજિટલ ટ્રેલ આ કેસની મહત્વની કડી સાબિત થઈ શકે છે.
સિયાના બર્થડે માટે કેતને બુક કર્યો હતો રિસોર્ટ
20 વર્ષની જે સિયા ગોયલ પર 26 વર્ષના કેતન અગ્રવાલની હત્યાનું ષડયંત્ર રચવાનો આરોપ છે, તેના જ જન્મદિવસને ખાસ બનાવવા માટે કેતન મોટા પાયે તૈયારીઓ કરી રહ્યો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, 19 જૂને સિયાના બર્થડે સેલિબ્રેશન માટે તેણે મહાબળેશ્વરના એક લક્ઝરી રિસોર્ટમાં 40 થી 50 રૂમ બુક કરાવ્યા હતા. બીજી તરફ તપાસ એજન્સીઓનો દાવો છે કે, આ જ સમય દરમિયાન સિયા પોતાના કથિત બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને કેતનને રસ્તામાંથી હટાવવાની યોજના બનાવી રહી હતી.
પોલીસનું કહેવું છે કે, લોહગઢ કિલ્લાની રેકી કર્યા બાદ અને મુલાકાત લીધા બાદ 18 જૂને આ કથિત ષડયંત્રને અંજામ આપવામાં આવ્યું. બીજી તરફ પુત્રના અવસાનથી તૂટી ગયેલા કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે કહ્યું કે, જે દીકરાને તેમણે પોતાના ઘડપણનો સહારો અને પરિવારનું ભવિષ્ય માન્યો હતો, તેને ભરોસા અને સંબંધના નામે દગો મળ્યો છે.
FAQ
પ્રશ્ન ૧: કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસની તપાસમાં કયું કેફે સૌથી મહત્વનું પાત્ર બનીને સામે આવ્યું છે?
જવાબ: પુનાનું 'થર્ડ વેવ કેફે' (Third Wave Cafe) સૌથી મહત્વનું પાત્ર બન્યું છે, જ્યાં હત્યાનું આખું ષડયંત્ર રચાયું હોવાનો દાવો છે.
પ્રશ્ન ૨: સીસીટીવી (CCTV) ફૂટેજ અનુસાર ૧૭ જૂને સિયા અને ચેતન કેટલો સમય કેફેમાં રોકાયા હતા?
જવાબ: બંને ૧૭ જૂનની સાંજે ૪:૩૫ વાગ્યે કેફેમાં આવ્યા હતા અને લગભગ એક કલાક રોકાઈને ૫:૩૦ વાગ્યે બહાર નીકળ્યા હતા.
પ્રશ્ન ૩: પોલીસ તપાસમાં સિયા ગોયલની યુટ્યૂબ (YouTube) સર્ચ હિસ્ટ્રીમાંથી શું ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો?
જવાબ: સિયાએ ઘટના પહેલા યુટ્યૂબ પર લોહગઢ કિલ્લાના વીડિયો અને લોકેશન સર્ચ કરીને તેની માહિતી ચેતન સાથે શેર કરી હતી.
પ્રશ્ન ૪: સીસીટીવી સિવાય પોલીસ કયા ડિજિટલ પુરાવાઓની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે?
જવાબ: પોલીસ બંને આરોપીઓના મોબાઈલ ફોન, ચેટ રેકોર્ડ્સ, ઈન્ટરનેટ સર્ચ હિસ્ટ્રી અને ડિજિટલ ટ્રેલની તપાસ કરી રહી છે.
પ્રશ્ન ૫: સિયાના ૨૦મા જન્મદિવસે કેતને કઈ જગ્યાએ અને કેટલી મોટી તૈયારી કરી હતી?
જવાબ: કેતને ૧૯ જૂને સિયાના બર્થડે માટે મહાબળેશ્વરના એક લક્ઝરી રિસોર્ટમાં ૪૦ થી ૫૦ રૂમ બુક કરાવ્યા હતા.
પ્રશ્ન ૬: પોલીસના જણાવ્યા મુજબ લોહગઢ કિલ્લાની રેકી કર્યા બાદ હત્યાના પ્લાનને કઈ તારીખે અંજામ અપાયો?
જવાબ: ૧૭ જૂને કેફેમાં ફાઈનલ પ્લાનિંગ કર્યા બાદ, બીજા જ દિવસે એટલે કે ૧૮ જૂને આ કથિત ષડયંત્રને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો.
પ્રશ્ન ૭: કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે પુત્રના મોત બાદ પોતાના નિવેદનમાં શું કહ્યું?
જવાબ: તેમણે ભારે હૈયે કહ્યું કે, જે દીકરાને તેમણે ઘડપણનો સહારો માન્યો હતો તેને ભરોસા અને સંબંધના નામે દગો મળ્યો છે.