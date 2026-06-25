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કોફી, વાતચીત અને ષડયંત્ર... હત્યાના એક દિવસ પહેલા કેફેમાં મળ્યા હતા સિયા અને ચેતન, Exclusive CCTV આવ્યા સામે

Ketan Agarwal Murder Case: કેતન અગ્રવાલ હત્યાકાંડની તપાસમાં એક નવા CCTV વીડિયો સામે આવ્યા છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, હત્યાના એક દિવસ પહેલા સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી પુણેના 'થર્ડ વેવ કેફે'માં મળ્યા હતા. પોલીસનું કહેવું છે કે, આ વીડિયો કેતનની હત્યાના એક દિવસ પહેલાનો છે. જેમાં જોઈ શકાય છે કે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરી પુણેના એક કેફેમાં મળ્યા હતા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 25, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:02 PM IST
કોફી, વાતચીત અને ષડયંત્ર... હત્યાના એક દિવસ પહેલા કેફેમાં મળ્યા હતા સિયા અને ચેતન, Exclusive CCTV આવ્યા સામે
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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