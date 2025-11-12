બે વર્ષથી ભેગા કરી રહ્યા હતા વિસ્ફોટકો, અનેક શહેરો ઉડાવવાનો હતો પ્લાન, ડૉ. શાહીનના ચોકાવનારા ખુલાસા
Delhi Car Blast: મુઝમ્મિલ, અદીલ અને શાહીનને ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણા પોલીસ સાથે સંકલનમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે પહેલાથી જ ધરપકડ કરી હતી. જોકે, તે સમયે અલ-ફલાહ મેડિકલ કોલેજમાં ભણાવતો ડૉ. ઉમર ભાગી ગયો હતો.
Delhi Car Blast: સોમવારે દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા શંકાસ્પદ કાર બોમ્બ વિસ્ફોટના કેસમાં તપાસ એજન્સીઓએ એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો છે. સૂત્રો અનુસાર, ડૉ. ઉમર ઉન નબીને હુમલા પાછળ મુખ્ય કાવતરાખોર તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો છે. તે ફરીદાબાદ મોડ્યુલનો સૌથી કટ્ટરપંથી સભ્ય હોવાનું જાણવા મળે છે. ધરપકડ કરાયેલા ડૉક્ટરો, ડૉ. મુઝમ્મિલ અહેમદ ગનાઈ, ડૉ. અદીલ મજીદ રાથેર અને ડૉ. શાહીન શાહીદ પણ આ મોડ્યુલનો ભાગ હતા.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સોમવારે રાત્રે શ્રીનગરમાં પૂછપરછ દરમિયાન, શાહીન શાહીદે સ્વીકાર્યું હતું કે ઉમર વારંવાર દેશભરમાં અનેક આતંકવાદી હુમલાઓ કરવા વિશે વાત કરતો હતો. તે બધા ફરીદાબાદની અલ-ફલાહ મેડિકલ કોલેજમાં સાથે કામ કરતા હતા અને કામ પછી બેઠકોમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓની યોજનાઓની ચર્ચા કરતા હતા.
બે વર્ષથી વિસ્ફોટકોનો સંગ્રહ કર્યો
તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઉમર, મુઝમ્મિલ અને અદીલ લગભગ બે વર્ષથી એમોનિયમ નાઈટ્રેટ જેવા ખાતર આધારિત વિસ્ફોટકોનો સંગ્રહ કરી રહ્યો હતો. તેમનો ઉદ્દેશ્ય જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM)ના નિર્દેશ પર દેશભરમાં મોટા પાયે આતંકવાદી હુમલાઓ કરવાનો હતો.
ડૉ. મુઝમ્મિલ, અદીલ અને શાહીનની જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. જોકે, ડૉ. ઉમર, જે તે સમયે અલ-ફલાહ મેડિકલ કોલેજમાં ભણાવતો હતો, તે ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો હતો અને હવે લાલ કિલ્લા નજીક થયેલા શંકાસ્પદ કાર બોમ્બ વિસ્ફોટમાં સંડોવણીની શંકા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઉમરે એક i20 કારમાં એમોનિયમ નાઈટ્રેટ જેવા કોમર્શિયલ વિસ્ફોટકો અને ડેટોનેટર લોડ કર્યા હતા અને બોમ્બ વિસ્ફોટ કર્યો હતો.
JeM નેટવર્કનો ખુલાસો
ધરપકડ કરાયેલા ડૉક્ટરોની પૂછપરછમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદનું મોટું નેટવર્ક ખુલ્યું છે. શાહીનએ કહ્યું કે તેનો ભાઈ પરવેઝ સઈદ પણ મુઝમ્મિલ અને અદીલ જેવા જ ચેટ ગ્રુપનો સભ્ય હતો. મંગળવારે, જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસની એક ટીમ લખનૌ પહોંચી અને પરવેઝની અટકાયત કરી, જોકે કોઈ નોંધપાત્ર જપ્તી થઈ ન હતી.
એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, શક્ય છે કે તેણે ધરપકડના ડરથી વિસ્ફોટક સામગ્રીનો નાશ કર્યો હોય. આ દરમિયાન, ગુરુગ્રામ સ્થિત એક એમોનિયમ નાઈટ્રેટ સપ્લાયરની પણ ઓળખ થઈ છે, અને ટૂંક સમયમાં દરોડા અને ધરપકડની અપેક્ષા છે.
ડોકટરો મૌલવીઓના નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા હતા
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ફરીદાબાદ અને દિલ્હીમાં દરોડામાં ઘણા મૌલવીઓના નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે જે શિક્ષિત યુવાનો અને વ્યાવસાયિકોને કટ્ટરપંથી બનાવી રહ્યા હતા. આમાં શોપિયાના રહેવાસી મૌલવી ઇરફાન અહેમદ વાગેનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે પાકિસ્તાન સ્થિત જૈશ હેન્ડલર ઉમર બિન ખત્તાબ ઉર્ફે હરજુલ્લાહ સાથે સીધા સંપર્કમાં હતો.
મેવાત મૌલવી હાફિઝ મોહમ્મદ ઇશ્તિયાક આતંકવાદીઓને લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડી રહ્યો હતો. તે બધા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા ભારતમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ માટે ડોક્ટરો જેવા ઉચ્ચ શિક્ષિત વ્યાવસાયિકોનું બ્રેન વોશ કરવાનું કામ કરી રહ્યા હતા. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તબીબી વ્યવસાય આતંકવાદીઓ માટે એક આદર્શ ઢાલ હતો, જેનાથી તેઓ શંકા વિના તેમના કાવતરાઓને પાર પાડી શકતા હતા.
કાશ્મીરી ડોકટરો પહેલા પણ આતંકવાદીઓ સાથે સંબંધો ધરાવતા હોવાનું જાણવા મળ્યું
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે કોઈ કાશ્મીરી ડોકટર આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું હોય. નવેમ્બર 2023માં, જમ્મુ અને કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હાએ શ્રીનગરની SMHS હોસ્પિટલના મેડિસિનના સહાયક પ્રોફેસર ડૉ. નિસાર ઉલ હસનને આતંકવાદી સંગઠનો સાથેના સંબંધો બદલ બરતરફ કર્યો હતો.
ડૉ. હસન ડૉક્ટર્સ એસોસિએશન કાશ્મીર (DAK)ના સ્વ-ઘોષિત પ્રમુખ હતો, અને તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે તેઓ તબીબી વ્યાવસાયિકોને અલગતાવાદ તરફ ઉશ્કેરવા માટે આ સંગઠનનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા. એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તે તપાસનો વિષય છે કે ડૉ. નિસાર ઉલ હસનનો ફરીદાબાદ અથવા દિલ્હી વિસ્ફોટોમાં ધરપકડ કરાયેલા ડોકટરો સાથે કોઈ સીધો કે પરોક્ષ સંબંધ હતો કે નહીં.
