19 Minute Viral Video પછી હવે College MMS લીક થયો, જાણો કઈ રીતે મોબાઈલ ફોન ટાઈમ બોમ્બ બન્યો
MMS Leak: એક પ્રાઈવેટ વીડિયો લીક થયા બાદ એકવાર ફરીથી સોશિયલ મીડિયા પર 'MMS Leak' કલ્ચર પર ચર્ચા તેજ થઈ છે. આ ઘટના જણાવે છે કે ડિજિટલ ટેક્નોલોજી જ્યાં સુગમતા આપે છે ત્યાં બેદરકારી કે ખોટા ઉપયોગથી જિંદગી દોજખ પણ બની શકે છે.
કોલેજમાં સાથે ભણતા યુવક યુવતી વચ્ચેની અંગત પળો જાહેરમાં આવી અને હડકંપ મચી ગયો. આખા દેશ માટે હવે તે એક ચેતવણી બની ગઈ છે. બંને વચ્ચે બનેલો એક પ્રાઈવેટ વીડિયો લીક થયા બાદ એકવાર ફરીથી સોશિયલ મીડિયા પર 'MMS Leak' કલ્ચર પર ચર્ચા તેજ થઈ છે. આ ઘટના દર્શાવે છે કે ડિજિટલ ટેક્નોલોજી જેટલી સારી લાગે છે એટલી જ તેમાં જો એક ગફલત થાય તો જીંદગી ઝેર જેવી બનાવી શકે છે.
એવું કહેવાય છે કે આ મામલો ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે બંને યુવાઓ વચ્ચે એક પ્રાઈવેટ પળોને સ્માર્ટફોન પર રેકોર્ડ કરવામાં આવી. આ વીડિયો માત્ર તે પળોને સારી યાદ બનાવવા માટેનો હતો અને તેનો ઈરાદો કોઈની પણ સાથે શેર કરવાનો નહતો. પરંતુ યેનકેન રીતે આ વીડિયોનો સ્ક્રીનશોટ કોલેજના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં ફરવા લાગ્યો. અહીંથી જ પ્રાઈવેટ પળોની પ્રાઈવસી સંપૂર્ણ રીતે ભંગ થઈ ગઈ.
સોશિયલ મીડિયાએ નુકસાન વધાર્યું
ગણતરીના સમયમાં સ્થિતિ બદથી બદતર થઈ. જ્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓ કઈ સમજી શકે, વીડિયો પહેલેથી જ એક પ્લેટફોર્મ પર હાજર હતો. ત્યારબાદ એક અજાણ્યા એકાઉન્ટથી તેને એક્સ પર પોસ્ટ કરાયો. વીડિયોની સાથે લખવામાં આવેલી આપત્તિજનક કેપ્શને આગમાં ઘી હોમવાનું કામ કર્યું. ગણતરીના કલાકોમાં આ વીડિયો એક્સ પર લાખો વખત જોવાયો. ત્યારબાદ ઈન્સ્ટાગ્રામ રિલ્સ અને એન્ક્રિપ્ટેડ ટેલિગ્રામ જેવી એપ્સ ઉપર પણ ઝડપથી ફેલાયો.
આ વીડિયો લીક બાદ સૌથી વધુ નુકસાન એ બંને યુવાઓને થયું જેમની જિંદગી આ વીડિયો સાથે જોડાયેલી હતી. યુવતીને આ લીકની જાણકારી કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓની ગૂસપૂસ, હાસ્ય અને અજાણ્યા નંબરોથી આવતા ધમકીભર્યા મેસેજથી મળી. આ મેસેજમાં સમગ્ર વીડિયો મેળવવા કે ફેલાવવાની ધમકી આપવામાં આવી રહી હતી. આ અનુભવ કોઈ પણ યુવા માટે માનસિક રીતે તોડનારો હોઈ શકે છે.
ડિજિટલ એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે કેટલાક લોકો જાણી જોઈને સોશિયલ મીડિયા પર તસવીરો કે વીડિયો નાખે છે જેથી કરીને તેમને ઓળખ મળી શકે. પરંતુ બિન મંજૂરી લીક બિલકુલ અલગ મામલો છે. આવા મામલાઓમાં પીડિતની સહમતિ વગર કન્ટેન્ટ ફેલાય છે અને તેની અસર લાંબા સમય સુધી રહે છે. તે માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર ઊંડી અસર પાડી શકે છે. અનેકવાર ડિપ્રેશન અને ગંભીર તણાવ જેવી સમસ્યા પેદા કરી શકે છે.
ઈન્ટરનેટથી હટાવવું કેમ મુશ્કેલ
એકવાર જો કન્ટેન્ટ ઈન્ટરનેટ પર આવી જાય તો તેને સંપૂર્ણ રીતે હટાવવું ખુબ મુશ્કેલ છે. ટેલિગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ અને સોશિયલ મીડિયા પર રહેલા મિરર લિંક આ કન્ટેન્ટને વારંવાર ફરીથી અપલોડ કરે છે. પછી ગમે તેટલી કોશિશ કરો, પણ ડિજિટલ દુનિયામાં આવી ચીજો લાંબા સમય સુધી રહે છે અને પીડિતોને વારંવાર તે દર્દ ઝેલવું પડે છે.
'MMS Leak' નું વધતું ચલણ
આ મામલો કોઈ એકમાત્ર ઉદાહરણ નથી. દેશના અનેક મોટા એજ્યુકેશનલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટમાં આવા કથિત એમએમએસ લીક સામે આવી ચૂક્યા છે. વકીલોનું કહેવું છે કે કેટલાક લોકો તેને હળવાશમાં લે છે. પરંતુ મોબાઈલ ચોરી, ક્લાઉડ હેકિંગ કે બદલાની ભાવનાથી કન્ટેન્ટ ફેલાવાનું મોટું જોખમ રહે છે. એક નાની અમથી ભૂલ ભરેલો નિર્ણય સમગ્ર કરિયર અને પ્રાઈવેટ લાઈફને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
સબક અને જવાબદારીની જરૂર
આ ઘટના આપણને યાદ અપાવે છે કે એક લીક થયેલી મૂમેન્ટ કઈ રીતે કોઈના ભવિષ્ય, અભ્યાસ અને માનસિક શાંતિને તબાહ કરી શકે છે. આ સાથે જ મજબૂત ડિજિટલ પ્રાઈવસી કાયદા અને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સની વધુ જવાબદારીની જરૂરિયાતને પણ ઉજાગર કરી શકે છે. ડિજિટલ દુનિયામાં સુરક્ષિત રહેવા માટે સતર્કતા, સમજદારી, અને કાયદાનું કડકાઈથી પાલન ખુબ જરૂરી છે.
