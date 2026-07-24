/26મીએ 12 વાગ્યે આવીએ છીએ: જંતર-મંતર પર પ્રદર્શનકારીઓને મારવાની ધમકી, જાણો પૂરો મામલો

CJP Movement: એક હિન્દુત્વ સંગઠને જાહેરાત કરી છે કે તે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)ના સમર્થકો પર હુમલો કરશે, જે એક મહિનાથી વધુ સમયથી જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ગાઝિયાબાદમાં હિન્દુ રક્ષા દળ નામનું સંગઠન ચલાવતા પિંકી ચૌધરીએ જંતર-મંતર પર CJP સમર્થકો પર હુમલો કરવાની ધમકી આપી છે. પિંકી ચૌધરીએ 26 જુલાઈના રોજ બપોરે 12 વાગ્યે પ્રદર્શનકારીઓ પર ભારતને બદનામ કરવાનો, સનાતન ધર્મ અને સેના વિરુદ્ધ ખોટા નિવેદનો આપવાનો અને અશ્લીલતા ફેલાવવાનો આરોપ લગાવીને હુમલો કરવાની ધમકી આપી છે.
પિંકી ચૌધરીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો અપલોડ કરીને આ ધમકી આપી છે. વીડિયોમાં તે કહે છે કે જંતર-મંતર પરના બધા લોકો સનાતન ધર્મ વિરોધી છે, જેઓ આપણા દેશનું વાતાવરણ બગાડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમને એક એવા મુદ્દાની જરૂર હતી જે ભારતને કોઈપણ રીતે નુકસાન પહોંચાડે, તેઓ વિશ્વભરમાં આપણા દેશને બદનામ કરવા માટે કંઈ પણ કરશે, કારણ કે આ સનાતનવાદીઓનો દેશ છે. આજે ત્યાં છોકરીઓ જે રીતે અશ્લીલતા ફેલાવી રહી છે, હું તમને કહી પણ શકતી નથી કે તેમણે કેવા પ્રકારની ભાષાનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેમણે આપણા દેશની સેના વિશે ખૂબ કઠોરતાથી વાત કરી છે.
પિંકી ચૌધરીએ કહ્યું કે દેશને તોડવા માંગતા શરજીલ ઇમામ અને ઉમર ખાલિદ જેવા લોકો જંતર-મંતર પર છે. આંદોલનને ટેકો આપનારા પક્ષો, સમાજવાદી પાર્ટી, કોંગ્રેસ અને આઝાદ સમાજ પાર્ટીના ચંદ્રશેખર આઝાદનો ઉલ્લેખ કરતાં, તેણીએ સાંસદને પણ ધમકી આપી છે. પિંકીએ કહ્યું કે, ચંદ્રશેખર રાવણ, જે એક છોડ છે અને પોતાને એક વૃક્ષ માને છે, તે પણ તેના મગજને ઠીક કરશે. અમે દુનિયામાં ભારતનું નામ ખરાબ થવા દઈશું નહીં. અમે અમારી બધી શક્તિથી તેનો વિરોધ કરીશું.
સૌરભ ભારદ્વાજે કહ્યું, "જલ્દી આવો."
વિડીયો પર પ્રતિક્રિયા આપતા, આમ આદમી પાર્ટીના દિલ્હી પ્રદેશ પ્રમુખ સૌરભ ભારદ્વાજે કહ્યું કે, 26 જુલાઈ હજુ ઘણી દૂર છે, તેથી જલ્દી આવો. તેમણે આ ટિપ્પણી કરી, દેખીતી રીતે આખો વીડિયો જોયા વિના, અને તારીખ અને સમય માંગ્યો. ભારદ્વાજે લખ્યું કે, 26 જુલાઈ ખૂબ મોડું થઈ ગયું છે. જંતર-મંતર પર જલ્દી આવો. તારીખ અને સમય જણાવો, અમે તમારું સ્વાગત કરીશું.
દીપક પર શાહી ફેંકવામાં આવી
અગાઉ, 18 જુલાઈના રોજ, અભિજીત દીપક પર શાહી ફેંકવામાં આવી હતી. એક મહિલાએ તેમના ચહેરા પર વાદળી શાહી ફેંકી હતી. મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સીજેપીના મંચ પરથી ભગવાન રામનો ઉલ્લેખ કરીને મંચ પર મજાક કહેવામાં આવી હતી, જ્યારે અભિજીત દીપક હસતો અને તાળીઓ પાડતો હતો.