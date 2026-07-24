Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /26મીએ 12 વાગ્યે આવીએ છીએ: જંતર-મંતર પર પ્રદર્શનકારીઓને મારવાની ધમકી, જાણો પૂરો મામલો

26મીએ 12 વાગ્યે આવીએ છીએ: જંતર-મંતર પર પ્રદર્શનકારીઓને મારવાની ધમકી, જાણો પૂરો મામલો

CJP Movement: એક સંગઠને CJP સમર્થકો પર હુમલાની જાહેરાત કરી છે. હિન્દુત્વ સંગઠન હિન્દુ રક્ષા દળે જંતર-મંતર પર હુમલો કરવાની ધમકી આપી છે. તેમણે 26 તારીખે બપોરે 12 વાગ્યે હુમલો કરવાનું કહ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 24, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:53 PM IST
26મીએ 12 વાગ્યે આવીએ છીએ: જંતર-મંતર પર પ્રદર્શનકારીઓને મારવાની ધમકી, જાણો પૂરો મામલો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સ્વતંત્રતા દિવસ પહેલા Jio નો મોટો ધમાકો: લોન્ચ કર્યો 'ફ્રીડમ પેક', જાણો વિગત
Jio Freedom Pack42 min ago
2
Diabetes1 hr ago
3
Asian Games 20261 hr ago
4
stock market crash today1 hr ago
5
Narayani Shastri1 hr ago