અમિત શાહ સામે ટિપ્પણી! રાહુલ ગાંધીએ કોર્ટમાં થવું પડ્યું હાજર, જાણી લો શું છે આ કેસ

Rahul Gandhi Defamation Case: લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીને ફરી એક વખત કોર્ટ સમક્ષ હાજર થવુ પડ્યું. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વિરૂદ્ધ કરેલી વિવાદીત ટિપ્પણી મામલે રાહુલ ગાંધી આજે સુલ્તાનપુર કોર્ટમાં હાજર રહ્યા અને પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:37 PM IST
અમિત શાહ સામે ટિપ્પણી! રાહુલ ગાંધીએ કોર્ટમાં થવું પડ્યું હાજર, જાણી લો શું છે આ કેસ

Rahul Gandhi Defamation Case: ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વિશે કરેલી ટિપ્પણીના સંદર્ભમાં કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી ઉત્તર પ્રદેશના સુલતાનપુરની કોર્ટમાં હાજર થયા હતા. રાહુલ ગાંધી લગભગ 20 મિનિટ સુધી કોર્ટમાં રહ્યા અને પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું. કોર્ટમાં રાહુલે તેમના પરના તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, આ કેસ રાજકીય દ્વેષથી કરવામાં આવ્યો છે. સુનાવણી દરમિયાન કોર્ટની બહાર કોંગ્રેસ કાર્યકરોની ભીડ એકત્રિત થઈ હતી. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અંગે કરેલી વિવાદિત ટિપ્પણીના કેસમાં રાહુલ ગાંધીને હાજર થવાનું હતું. 20 ફેબ્રુઆરી હાજર થવાની છેલ્લી તારીખ હતી. છેલ્લી તારીખે પહોંચેલા રાહુલ ગાંધી એ કોર્ટમાં પોતાનું નિવેદન નોંધાવ્યું.

8 વર્ષ પહેલા કર્ણાટકમાં રાહુલ ગાંધી દ્વારા કરાયેલી વિવાદિત ટિપ્પણી મામલે તેમના વિરુદ્ધ માનહાનિનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. રાહુલ ગાંધી વિરૂદ્ધ વિજય મિશ્રાએ આ કેસ નોંધાવ્યો હતો.

કાર્યકરોએ લગાવ્યા "રાહુલ ઝિંદાબાદ!"ના નારા 
રાહુલ સુલતાનપુર પહોંચતાની સાથે જ કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ "રાહુલ ઝિંદાબાદ!"ના નારા લગાવ્યા હતા, તેઓ માળા પહેરાવવા ગયા, પરંતુ રાહુલે ના પાડી હતી ત્યાર બાદ તેઓ હસતા હસતા કોર્ટમાં ગયા જો કે મીડિયા સાથે વાત કરી નહોતી. જ્યારે રાહુલ કોર્ટમાંથી બહાર નીકળ્યા, ત્યારે હજારો લોકોનું ટોળું ભેગું થઈ ગયું હતું, જેના કારણે સુરક્ષા કર્મચારીઓ તેમને બીજા દરવાજાથી બહાર લઈ ગયા હતા. હવે આ મામલે આગામી સુનાવણી 9 માર્ચે થશે. 

શું છે વિવાદ?
આ મામલો 2018નો છે, જ્યારે સ્થાનિક ભાજપ નેતા વિજય મિશ્રાએ ગાંધી વિરુદ્ધ માનહાનિની ​​ફરિયાદ દાખલ કરી હતી, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે, કોંગ્રેસના નેતાએ 2018ની કર્ણાટક ચૂંટણી દરમિયાન તત્કાલીન ભાજપ પ્રમુખ અને વર્તમાન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ વિરુદ્ધ વિવાદિત ટિપ્પણી કરી હતી. આ કેસ છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ચાલી રહ્યો છે. ડિસેમ્બર 2023માં કોર્ટમાં હાજર ન થવા બદલ ગાંધી વિરુદ્ધ વોરંટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે ફેબ્રુઆરી 2024માં આત્મસમર્પણ કર્યું, ત્યારબાદ એક ખાસ મેજિસ્ટ્રેટે તેમને 25,000 રૂપિયાના બે જામીન પર જામીન આપ્યા.

ત્યારબાદ 26 જુલાઈ 2024ના રોજ રાહુલ ગાંધીએ કોર્ટ સમક્ષ નિવેદન દાખલ કર્યું, જેમાં તેઓ નિર્દોષ હોવાનું અને આ કેસને રાજકીય કાવતરું ગણાવ્યું. ત્યારબાદ કોર્ટે ફરિયાદીને કેસમાં પુરાવા રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો.

