/ફાઉન્ડેશનથી રિંગ સુધીની સફર : કોમનવેલ્થ ચેમ્પિયન અંકુશ પંઘાલે ડો. સુભાષ ચંદ્રાના લીધા આશીર્વાદ

Ankush Panghal Meet Dr Subhash Chandra : હિસારના વતની અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર બોક્સર અંકુશ પંઘાલે ભૂતપૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાને મળ્યા હતા અને તેમના આશીર્વાદ લીધા હતા. મુલાકાત દરમિયાન અંકુશે ડૉ. ચંદ્રાના ચરણ સ્પર્શ કર્યા હતા, તો ડૉ. ચંદ્રાએ તેમને આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ બદલ અભિનંદન આપ્યા અને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી. અંકુશ પંઘાલના કોચ પ્રદીપ સાવંત પણ આ પ્રસંગે ખાસ હાજર રહ્યા હતા.
ડો. સુભાષ ચંદ્રાના લીધા આશીર્વાદ
ઉલ્લેખનીય છે કે દેશને ગૌરવ અપાવનાર સ્ટાર બોક્સર અંકુશ પંઘાલે ડૉ. સુભાષ ચંદ્ર ફાઉન્ડેશન દ્વારા બોક્સિંગની તાલીમ મેળવી હતી. ફાઉન્ડેશન દ્વારા આપવામાં આવેલા માર્ગદર્શન અને પોતાની મહેનતને કારણે તેમણે રિંગમાં આ સિદ્ધિ મેળવી. ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું કે, અંકુશની સફળતા પ્રદેશ અને દેશના યુવા રમતવીરો માટે પ્રેરણારૂપ છે અને તેમનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે અંકુશ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ત્રિરંગો લહેરાવતો રહેશે.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ
હરિયાણાના હિસારના ભેરિયાન ગામના રહેવાસી સ્ટાર બોક્સર અંકુશ પંઘાલે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પુરુષોની 80 કિગ્રા કેટેગરીમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. તેણે ફાઈનલ મુકાબલામાં ઇંગ્લેન્ડના ડેમેજી શિટ્ટીને હરાવીને ભારત માટે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. આ સાથે તેણે હરિયાણાસહિત દેશનું નામ રોશન કર્યું છે.
Ankush Panghal wins the Round of 16 bout 5-0 and advances to the Men's Heavyweight Boxing Quarter-Finals!
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— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2026
અંકુશે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્કોટલેન્ડના ડેનિયલ નેલ્સનને હરાવીને તેણે અંતિમ ચારમાં સ્થાન મેળવ્યું. ત્યારબાદ તે સેમિફાઇનલમાં કેનેડાના જોશુઆ ઓફોરીને 5-0ના પ્રભાવશાળી માર્જિનથી હરાવીને ફાઇનલમાં પહોંચ્યો. ફાઇનલમાં પણ તેણે ઇંગ્લેન્ડના ડેમેજી શિટ્ટીને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો.