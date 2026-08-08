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ફાઉન્ડેશનથી રિંગ સુધીની સફર : કોમનવેલ્થ ચેમ્પિયન અંકુશ પંઘાલે ડો. સુભાષ ચંદ્રાના લીધા આશીર્વાદ

Ankush Panghal Meet Dr Subhash Chandra : સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં આયોજિત કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભારત માટે મેડલ જીતનારા ખેલાડીઓમાં અંકુશ પંઘાલનો સમાવેશ થાય છે. ભારતે આ ગેમ્સમાં કુલ 39 મેડલ જીત્યા હતા, જેમાં 13 ગોલ્ડ, 17 સિલ્વર અને 9 બ્રોન્ઝનો સમાવેશ થાય છે. જેમાં અંકુશ પંઘાલે બોક્સિંગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. દેશને ગૌરવ અપાવનાર સ્ટાર બોક્સરે ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાના આશીર્વાદ લીધા હતા.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 08, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:29 PM IST
ફાઉન્ડેશનથી રિંગ સુધીની સફર : કોમનવેલ્થ ચેમ્પિયન અંકુશ પંઘાલે ડો. સુભાષ ચંદ્રાના લીધા આશીર્વાદ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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