ઈરાન યુદ્ધના કારણે ભારતીય બજારમાંથી ગાયબ થઈ શકે છે કોન્ડોમ! મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં મોટું સંકટ, જાણો શું છે કારણ

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaઈરાન યુદ્ધના કારણે ભારતીય બજારમાંથી ગાયબ થઈ શકે છે કોન્ડોમ! મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં મોટું સંકટ, જાણો શું છે કારણ

Iran War Effect on Condom Price: ઇરાન યુદ્ધની અસર હવે કોન્ડોમની કિંમતો પર પણ પડી શકે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, કોન્ડોમ બનાવવા માટે જરૂરી વસ્તુઓની અછતને કારણે તેના ઉત્પાદન ખર્ચમાં વધારો થયો છે, જેનાથી ભારતમાં તેની કિંમતો 40-50% સુધી વધવાનો ખતરો ઊભો થયો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:33 PM IST
  • મિસાઇલો ખાડી દેશોમાં પડી અને ભારતમાં કોન્ડોમ મોંઘા થયા!
  • સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ થતા કોન્ડોમ બનાવવાના કાચા માલની ભારે અછત
  • કોન્ડોમના ભાવમાં 50%ના વધારા સાથે માર્કેટમાંથી ગાયબ થવાનો ડર!

Trending Photos

Iran War Effect on Condom: ઇરાન યુદ્ધની અસર હવે કોન્ડોમ પર પણ પડી શકે છે. દેશમાં કોન્ડોમની કિંમતો 50% સુધી વધી શકે છે અને આગામી દિવસોમાં માર્કેટમાંથી તમારી મનપસંદ બ્રાન્ડ્સ ગાયબ પણ થઈ શકે છે. તમે વિચારતા હશો કે મિસાઇલો ખાડી દેશોમાં પડી રહી છે, તો ભારતમાં કોન્ડોમ મોંઘા થવાનું જોખમ કેમ છે? હકીકતમાં આ બધો ખેલ સપ્લાય ચેઈનનો છે. કોન્ડોમ બનાવવા માટે જે ખાસ વસ્તુઓની જરૂર હોય છે, તેમાંથી મોટાભાગની વસ્તુઓ ભારત બહારથી મંગાવે છે. 

Mintના રિપોર્ટ અનુસાર, કોન્ડોમ બનાવવામાં મુખ્યત્વે 6 વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે. યુદ્ધના કારણે આમાંની લગભગ દરેક વસ્તુની સપ્લાય ચેઈન ખોરવાઈ ગઈ છે. આ જ કારણસર કોન્ડોમ બનાવતી મોટી કંપનીઓ જેવી કે મેનકાઈન્ડ ફાર્મા (Manforce), HLL લાઈફકેર અને ક્યુપિડ લિમિટેડ કાચા માલની ભારે અછતનો સામનો કરી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

યુદ્ધની અસર અને સપ્લાય ચેઈન
ઈરાને યુદ્ધના કારણે જહાજો માટેનો મહત્વનો માર્ગ 'સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ' બંધ કરી દીધો છે. આ રસ્તો બંધ થવાને કારણે માલવાહક જહાજો ભારત આવી શકતા નથી, પરિણામે કાચો માલ મળવો મુશ્કેલ બન્યો છે અથવા અત્યંત મોંઘો થઈ ગયો છે.

કોન્ડોમ બનાવવા માટે જરૂરી મુખ્ય 6 વસ્તુઓ
કોન્ડોમ બનાવવા માટે મુખ્યત્વે છ વસ્તુઓની જરૂર પડે છે, જેમાંથી મોટાભાગની વસ્તુઓ ભારત બહારથી આયાત કરે છે.

  • નેચરલ લેટેક્સ: આ કોન્ડોમનો મુખ્ય આધાર છે, જે રબરના ઝાડમાંથી મેળવવામાં આવે છે.
  • એમોનિયા: લેટેક્સને સ્થિર રાખવા માટે જરૂરી છે. ભારત તેની જરૂરિયાતના લગભગ 86% એમોનિયા સાઉદી અરેબિયા, કતાર અને ઓમાન જેવા દેશોમાંથી મંગાવે છે. યુદ્ધના કારણે સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ રૂટ પ્રભાવિત થવાથી તેની ભારે અછત સર્જાઈ છે. જેના કારણે એમોનિયાની ભારે અછત સર્જાઈ છે. આ સંકટનું મુખ્ય કારણ માનવામાં આવે છે.
  • સિલિકોન ઓઈલ: કોન્ડોમને લુબ્રિકેશન પૂરું પાડે છે. તે મુખ્યત્વે ચીનથી આવે છે અને તેના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે.
  • સલ્ફર અને ઝિંક ઓક્સાઈડ: કોન્ડોમને મજબૂતી આપતા આ રસાયણો પણ મોંઘા થયા છે.
  • પેકેજિંગ મટિરિયલ: એલ્યુમિનિયમ અને PVC ફોઈલની કિંમતો અસ્થિર બની છે.
  • ફ્લેવર અને કલર્સ: ગ્લોબલ લોજિસ્ટિક્સમાં અવરોધ આવતા આના સપ્લાય પર પણ અસર પડી છે.

આ બધી વસ્તુઓ માટે સપ્લાય ચેઇનના વિક્ષેપ અથવા તેમની વધતી કિંમતોથી કંપનીઓ પરેશાન છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, મોટી કંપનીઓ કાચા માલની અછતનો સામનો કરી રહી છે. સપ્લાયર્સ દ્વારા સંગ્રહખોરીના અહેવાલો પણ છે, જે પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે.

કન્ડોમની કિંમતો વધી, તો શું થશે તેની અસર?
હેલ્થ એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યા અનુસાર, કન્ડોમની કિંમતોમાં થોડો પણ વધારો ખૂબ મોટી અસર કરે છે. જો કિંમતોમાં 50%નો વધારો થાય, તો આર્થિક રીતે નબળો વર્ગ તેનો ઉપયોગ ઘટાડી શકે છે, જેના કારણે અનિચ્છનીય ગર્ભધારણના કિસ્સાઓ વધી શકે છે. કન્ડોમનો ઓછો ઉપયોગ થવાથી જાતીય સંક્રમિત રોગો (STIs)નું જોખમ પણ વધી શકે છે. આ ઉપરાત, ભારત સરકારનું લક્ષ્ય 2030 સુધીમાં ગર્ભનિરોધકની માંગને 75% સુધી પૂર્ણ કરવાનું છે, પરંતુ આ અછતને કારણે 'નેશનલ ફેમિલી પ્લાનિંગ પ્રોગ્રામ'ને મોટો ઝટકો લાગી શકે છે.

કંડોમ બનાવતી કંપનીઓ કેમ મૌન છે?
જ્યારે મેનફોર્સ, ડ્યુરેક્સ અને કામસૂત્ર જેવી મોટી બ્રાન્ડ્સ આ બાબતે કંઈપણ કહેવાનો ઇનકાર કરી રહી છે. જો કે, મીડિયા રિપોર્ટ્સ અને ઈન્ડસ્ટ્રીના સૂત્રોનું માનીએ તો, સપ્લાયરોએ કાચા માલનો સંગ્રહખોરી કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે, જેના કારણે કિંમતો વધુ વધી રહી છે. જો ટૂંક સમયમાં પરિસ્થિતિ નહીં સુધરે, તો બજારમાંથી કેટલીક મોટી બ્રાન્ડ્સના પેકેટ ગાયબ થઈ શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Trending news