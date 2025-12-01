મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણીમાં મૂંઝવણ! કોઈને ખબર નથી કે કોણ કોની સાથે અને કોણ કોની વિરુદ્ધ ! જાણો
Maharashtra Elections: મહારાષ્ટ્ર મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ અને નગર પંચાયતની ચૂંટણીમાં મહાયુતિ અને મહા વિકાસ આઘાડી સંપૂર્ણપણે વિખેરાઈ ગયા છે. કોણ કોની સાથે છે અને કોણ કોની વિરુદ્ધ છે તે અંગે મૂંઝવણ પ્રવર્તે છે. નાગરિક ચૂંટણીઓમાં કોણ તાજ વગરનો રાજા તરીકે ઉભરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
Maharashtra Elections: મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં ભાજપની આગેવાની હેઠળની મહાયુતિ અને કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળની મહા વિકાસ આઘાડી એકબીજાની વિરુદ્ધ છે. જોકે, નાગરિક ચૂંટણીઓમાં, મિત્રતા અને દુશ્મનીની વ્યાખ્યા જ બદલાઈ નથી, પરંતુ જોડાણનું સ્વરૂપ પણ બદલાયું હોય તેવું લાગે છે. નાગરિક ચૂંટણીઓ મૂંઝવણથી ભરેલી છે, દરેક વ્યક્તિ મૂંઝવણમાં છે કે કોણ મિત્ર છે અને કોણ દુશ્મન.
મહારાષ્ટ્રમાં મંગળવારે 246 મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ અને 42 નગર પંચાયત બેઠકો માટે મતદાન થવાનું છે. આ ચૂંટણીમાં પોતાનું રાજકીય વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરવા માટે મહાયુતિ અને મહા વિકાસ આઘાડી બંને અલગ થઈ ગયા છે. શિવસેના બે જૂથોમાં વિભાજીત થયા પછી, તેઓ એકબીજા સામે શાબ્દિક યુદ્ધમાં રોકાયેલા હતા, હવે, ઘણી જગ્યાએ, તેઓ સાથે મળીને લડી રહ્યા છે.
કોંગ્રેસે એકનાથ શિંદેની શિવસેના સાથે ઘણી બેઠકો પર જોડાણ કર્યું છે. શિંદેએ ઘણી બેઠકો પર ભાજપ સામે ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા છે અને અજિત પવારનો ટેકો મેળવ્યો છે. વધુમાં, શરદ પવાર અને અજિત પવાર પણ ઘણી બેઠકો પર ભાજપ સામે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. આમ, મહારાષ્ટ્રની નાગરિક ચૂંટણીઓમાં આખું જોડાણ ખુલ્લું પડી ગયું છે.
શિંદે અને ઉદ્ધવ ઠાકરે ફરી એકઠા થયા
ઉદ્ધવ ઠાકરેના જમણા હાથ ગણાતા એકનાથ શિંદેએ 2022માં તેમને ઉથલાવી દીધા હતા. શિવસેના બે જૂથોમાં વિભાજીત થઈ ગઈ હતી અને ઉદ્ધવ ઠાકરેની સરકાર પડી ગઈ હતી. ભાજપ સાથે આ યોજના બનાવનારા એકનાથ શિંદે હવે નાગરિક ચૂંટણીઓમાં શિંદે અને ઉદ્ધવ ઠાકરે છાવણીઓ સાથે જોડાણ કર્યું છે.
પુણે જિલ્લાની ચાકન મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં, શિંદેની શિવસેનાના ઉમેદવાર, મનીષા સુરેશ ગોર, પ્રમુખ પદ માટે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તેમને શિંદે સેનાના ધારાસભ્ય શરદ સોનાવણે અને શિવસેના (UBT)ના ધારાસભ્ય બાબાજી કાલેનો ટેકો છે. આ પાછળનું કારણ એ છે કે ભાજપ ચાકણ નગરપાલિકા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડી રહ્યું છે. ભાજપને હરાવવા માટે શિવસેનાના બંને કેમ્પ ભેગા થયા છે.
ચાકણ બેઠક પર જ, એકનાથ શિંદેની શિવસેના અને ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના સિંધુદુર્ગ જિલ્લાની કનકાવલી મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ બેઠક માટે એકતા કરી છે. ઉદ્ધવ ઠાકરેની શિવસેના (UBT)ના સંદેશ પારકર કનકાવલી મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ બેઠક પર પ્રમુખ પદ માટે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. શિવસેના (UBT) ભાજપ સામે ચૂંટણી લડી રહી છે. શિંદે અને ઉદ્ધવ ઠાકરેના નેતાઓ ભાજપને હરાવવા માટે એકતા કરી રહ્યા છે.
શિંદેની શિવસેનાની કોંગ્રેસ સાથે મિત્રતા
શિંદે અને ઉદ્ધવ ઠાકરેને ફક્ત મિત્રો તરીકે જ નહીં, પરંતુ કોંગ્રેસ સાથેના ગઠબંધન તરીકે જોવામાં આવે છે. ધારાશિવ જિલ્લાની ઓમેગા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં, શિંદેની શિવસેના કોંગ્રેસ સાથે જોડાઈ છે. શિવસેનાના ભૂતપૂર્વ સાંસદ રવિન્દ્ર ગાયકવાડે કોંગ્રેસ સાથે નવું જોડાણ બનાવ્યું છે. તેઓ ઓમેગા બેઠક પર ભાજપના હર્ષવર્ધન ચાલુક્ય સામે પ્રમુખ પદ માટે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
જલગાંવના ચોપડામાં, એકનાથ શિંદેના શિવસેનાના ધારાસભ્ય ચંદ્રકાંત સોનાવણેએ રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે નજીકના સહયોગીને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે, પરંતુ ભાજપ મેદાનમાં હોવાથી, તેમણે કોંગ્રેસ સાથે જોડાણ કર્યું છે. શિંદેનો ફોટો સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી સાથે છે. આ સૂચવે છે કે ભાજપે ઘણી બેઠકો પર એકનાથ શિંદેના નેતાઓને પોતાના ઉમેદવારો તરીકે નામાંકિત કર્યા છે, અને તેઓએ હરીફ છાવણી સાથે જોડાણ કર્યું છે જેથી તેઓ હિસાબ મેળવી શકે.
બંને NCP સાથે શિંદેની મિત્રતા
નાસિક જિલ્લાની યેઓલા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ બેઠક પર, એકનાથ શિંદેની શિવસેનાના રૂપેશ દરાડે, NCP (SP) ના માણિકરાવ શિંદે સાથે, BJP-NCP (અજીત પવાર) જોડાણને પડકાર આપી રહ્યા છે. તેવી જ રીતે, પાલઘરમાં દહાણુ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ બેઠક પર, જ્યાં શિંદેની શિવસેનાએ અજિત પવાર અને શરદ પવારની NCP બંને સાથે જોડાણ કર્યું છે, તેઓ BJP સામે ટકરાઈ રહ્યા છે.
આ દરમિયાન, કોલ્હાપુર જિલ્લાની કાગલ બેઠક પર, બંને NCP શિંદેની શિવસેના સામે ટકરાઈ રહ્યા છે. કોલ્હાપુરમાં જયસિંગપુર મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલમાં, ભાજપ, કોંગ્રેસ અને ખેડૂત-કેન્દ્રિત સ્વાભિમાની શેતકરી સંગઠન (એસએસએસ) શિંદેની શિવસેના સમર્થિત રાજર્ષિ શાહુ આઘાડી સામે સાથે મળીને ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
શિંદે સામે બધા પક્ષો એક થયા
નાસિકમાં ભાગુર મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ બેઠક પર, બધા પક્ષો શિંદે સામે એક થયા છે. શિંદેની શિવસેના ઉમેદવાર અનિતા વિજય કરંજકરને હરાવવા માટે ભાજપ, બંને એનસીપી, શિવસેના (યુબીટી), કોંગ્રેસ અને મનસે એક થયા છે. વધુમાં, કલ્યાણ-ડોંબિવલીમાં, ફડણવીસે શિંદેના પુત્ર શ્રીકાંતના નજીકના નેતાને ભાજપમાં સામેલ કર્યા. જવાબમાં, શિંદેએ પોતાના સહિત અનેક ભાજપ કાઉન્સિલરોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે.
