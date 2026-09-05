/કોંગ્રેસ સંગઠનમાં મોટો ફેરફાર, રણદીપ સિંહ સુરજેવાલા ગુજરાતના પ્રભારી, તો પંજાબમાં ભૂપેશ બઘેલના સ્થાને સચિન પાયલટને સોંપી જવાબદારી

કોંગ્રેસ સંગઠનમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ મોટા સંગઠનાત્મક ફેરબદલમાં કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે ભૂપેશ બઘેલને પંજાબ રાજ્યના પ્રભારી પદ પરથી હટાવ્યા છે અને તેમને આસામની જવાબદારી સોંપી છે. પંજાબ કોંગ્રેસમાં સતત આંતરિક ઝઘડા અને જૂથવાદ વચ્ચે સંગઠનને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે પાર્ટીએ આ નિર્ણય લીધો હોવાનું જાણવા મળે છે. આ સંગઠનાત્મક પરિવર્તનના ભાગરૂપે વરિષ્ઠ નેતા સચિન પાયલટને હવે પંજાબ કોંગ્રેસના નવા પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ સંગઠનાત્મક ફેરબદલના ભાગરૂપે રણદીપ સિંહ સુરજેવાલાને ગુજરાતના પ્રભારી ઉપરાંત કર્ણાટકની વધારાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરાયેલ સંગઠનાત્મક નિમણૂકોની યાદી અનુસાર, સુખદેવ ભગતને છત્તીસગઢના નવા પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, ડૉ. સિરીવેલ્લા પ્રસાદને મહારાષ્ટ્રના પ્રભારી અને પી.વી. મોહનને આંધ્રપ્રદેશના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ બધી નિમણૂકો પાર્ટી અધ્યક્ષની મંજૂરી બાદ તાત્કાલિક અમલમાં આવી છે.
રણદીપ સિંહ સુરજેવાલાનું વધ્યું કદ
રણદીપ સિંહ સુરજેવાલામાં વિશ્વાસ મૂકીને કોંગ્રેસે વરિષ્ઠ નેતા મુકુલ વાસનિકની જગ્યાએ તેમને ગુજરાતમાં પાર્ટીના પ્રભારી તરીકે નિયુક્ત કરીને એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. વાસનિક મહાસચિવ તરીકે ચાલુ રહેશે, પરંતુ હાલમાં તેમને કોઈ ચોક્કસ રાજ્યનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો નથી. વધુમાં સુરજેવાલાને કર્ણાટકના પ્રભારી મહાસચિવ તરીકે વધારાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.