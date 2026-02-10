Prev
કોંગ્રેસ સ્પીકર ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ આપી અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની નોટિસ, જાણો હવે શું થશે

No Confidence Motion Against Om Birla: કોંગ્રેસે પ્રસ્તાવની નોટિસ આપી દીધી છે. 118 સાંસદોએ તેના પર સહી કરી છે. પાર્ટી  નિયમ 94સી હેઠળ પ્રસ્તાવ લાગી છે. ભારતીય સંસદના ઈતિહાસમાં ત્રણ વખત એવું બન્યું છે, જ્યારે સ્પીકર વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવ્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 10, 2026, 02:58 PM IST

નવી દિલ્હીઃ કોંગ્રેસે લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની નોટિસ આપી છે. પાર્ટીઓ લોકસભા મહાસચિવને નોટિસ સોંપી છે. તેના પર 118 સાંસદોની સહી છે. નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીની સહી નથી. કોંગ્રેસ સૂત્રોનું કહેવું છે કે સંસદીય લોકશાહીમાં LoP માટે સ્પીકરને હટાવવાની પિટીશન પર સહી કરવી યોગ્ય નથી. નિયમ 94સી હેઠળ કોંગ્રેસ આ પ્રસ્તાવ લાવી છે. લોકસભા સચિવાલયના હવાલાથી સમાચાર છે કે અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની નોટિસ મળી ગઈ છે. નિયમો અનુસાર તેનો અભ્યાસ કરી આગળની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

લોકસભા સ્પીકર ઓમ બિરલા વિરુદ્ધ વિપક્ષી પાર્ટીઓ દ્વારા અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવા પર સંસદીય કાર્ય મંત્રી કિરણ રિજિજૂએ કહ્યુ- તેનાથી કોઈ ફર્ક પડતો નથી. તે પ્રસ્તાવ લાવી શકે છે, પરંતુ તેની પાસે સંખ્યા નથી. તેમણે સ્પીકરના પદનું અપમાન કર્યું અને અધિકારીઓના ટેબલ પર પહોંચી ગયા. અમે સ્પીકરને કાર્યવાહી કરવા માટે કહી શકતા હતા. હું સ્પીકરને કોઈ ખાસ કાર્યવાહી માટે કહી રહ્યો નથી.

કેમ વિપક્ષ લાવ્યું પ્રસ્તાવ?
લોકસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા દરમિયાન નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીને બોલવાની મંજૂરી ન આપી અને કોંગ્રેસના મહિલા સાંસદો વિરુદ્ધ ગૃહમાં અયોગ્ય સ્થિતિ ઉભી કરવાના આરોપો પર વિપક્ષ સ્પીકર વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવ લાગ્યા છે. વિપક્ષનો આરોપ છે કે લોકસભામાં વિપક્ષી નેતાને બોલવા દેવામાં આવતા નથી, જ્યારે સત્તા પક્ષના કેટલાક લોકોને બોલવાની છૂટ આપવામાં આવી છે.

આજે સવારે સંસદ પરિષદમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેના કક્ષમાં યોજાયેલી વિપક્ષી પાર્ટીઓની બેઠકમાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ લાવવા પર વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો. બેઠકમાં ટીએમસી, વામદળ, દ્રમુક, સમાજવાદી પાર્ટી, આરજેડી, શિવસેના (યુબીટી) અને એનસીપી (શરદ પવાર જૂથ) સહિત કેટલીક અન્ય પાર્ટીઓએ ભાગ લીધો હતો.

ક્યારે-ક્યારે લાવવામાં આવ્યો પ્રસ્તાવ?
ભારતીય ઈતિહાસમાં એવું ત્રણવાર બન્યું છે જ્યારે સ્પીકર વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવ્યો છે. સૌથી પહેલા 1954મા પ્રસ્તાવ લાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે સોશલિસ્ટ સાંસદ વિગ્નેશ્વર મિસિરે સ્પીકર જી. વી. માવલંકર વિરુદ્ધ પક્ષપાતનો આરોપ લગાવતા પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો. ચર્ચા બાદ તેને નકારી દેવામાં આવ્યો હતો.

1966મા મધુ લિયમેએ સ્પીકર હુકમ સિંહ પર નિશાન સાધ્યું, પરંતુ ઓછું સમર્તન (50થી ઓછા સભ્યો) ને કારણે પ્રસ્તાવ રદ્દ થઈ ગયો હતો. 1987મા સોમનાથ ચેટર્જીએ સ્પીકર બલરામ જાખડ વિરુદ્ધ પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો. ગૃહે તેને નકારી દીધો હતો. બંધારણના આર્ટિકલ 94 અનુસાર હટાવવા માટે 14 દિવસની નોટિસ બાદ બહુમતથી મતદાનની જરૂર પડે છે.
 

