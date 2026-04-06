તમારૂ બ્લાઉઝ ફાડી નાખો... કોંગ્રેસના નેતાના અપશબ્દોથી હોબાળો, ચૂંટણી જીતવા માટે મહિલાઓનો ઉપયોગ કરવાનો દાવો
Congress Leader Abusive Words: વીડિયોમાં મેથ્યુની વાંધાજનક ટિપ્પણીઓ સાંભળીને ઘણા નેતાઓ હસતા દેખાયા. કોંગ્રેસ નેતૃત્વએ હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. કેરળમાં 9 એપ્રિલે મતદાન થવાનું છે.
- વીડિયોમાં મેથ્યુની વાંધાજનક ટિપ્પણીઓ સાંભળીને ઘણા નેતાઓ હસતા દેખાયા.
- કોંગ્રેસ નેતૃત્વએ હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી.
- કેરળમાં 9 એપ્રિલે મતદાન થવાનું છે.
Trending Photos
Congress Leader Abusive Words: આગામી કેરળ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા, એક કોંગ્રેસ નેતા પોતાની વાંધાજનક ટિપ્પણીઓ માટે વિવાદમાં ફસાયેલા જોવા મળ્યા છે. કેરળના પહાડી જિલ્લામાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, ઇડુક્કી જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિના વડા સી.પી. મેથ્યુએ કથિત રીતે એક મહિલા પાર્ટી કાર્યકર વિશે વાંધાજનક ટિપ્પણી કરી હતી. આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે મેથ્યુ ઇડુક્કી મતવિસ્તારના યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF) ઉમેદવાર રોય કે. પૌલોસ માટે તાજેતરમાં યોજાયેલી ચૂંટણી રેલીને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા.
કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા મેથ્યુએ તેમના ભાષણ દરમિયાન એક જૂના વિરોધનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને દાવો કર્યો હતો કે તેમણે રાજકીય હરીફોને પરેશાન કરવા માટે વિરોધના ભાગ રૂપે એક ગ્રામ પંચાયતના ભૂતપૂર્વ મહિલા નાયબ વડાને તેણીનો બ્લાઉઝ ફાડવાની સૂચના આપી હતી.
વિડિઓ સામે આવ્યો
સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવેલા એક વીડિયોમાં, મેથ્યુને કથિત રીતે એમ કહેતા પણ સાંભળી શકાય છે કે મહિલા નેતાઓ લડાઈ દરમિયાન પોતાના કપડાં ફાડી શકે છે અને ફરિયાદો નોંધાવી શકે છે. તેમના મતે, આવી યુક્તિઓ રાજકીય હરીફો સામે કેસ મજબૂત બનાવશે.
"ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടായാൽ വനിത പ്രവർത്തകർ സ്വയം ബ്ളൗസ് വലിച്ച് കീറണം" എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പബ്ലിക്കായി പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രം വല്യ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് എന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാത്യു ധരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.... 🤷🏽♂️
സ്വന്തം… pic.twitter.com/VijqFEePY6
— RINCE KURIAN (@rinse_kurian) April 5, 2026
કોંગ્રેસ નેતૃત્વએ કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી
મેથ્યુએ પોતાના ભાષણમાં એમ પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે મહિલા કથિત રીતે આદિવાસી સમુદાયની હતી અને તેથી, જો જરૂરી હોય તો અન્ય ધારા લાગુ કરવાની શક્યતા હતી. વીડિયો ફૂટેજમાં મેથ્યુની વાંધાજનક ટિપ્પણીઓ સાંભળીને ઘણા નેતાઓ હસતા દેખાયા હતા. કેરળ કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ જેસન જોસેફ સહિત ઘણા વરિષ્ઠ નેતાઓ આ ટિપ્પણીઓ કરતી વખતે મંચ પર હાજર હતા. કોંગ્રેસ નેતૃત્વએ હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી.
સીપીઆઈ(એમ)એ સખત નિંદા કરી
સીપીઆઈ(એમ)એ આ નિવેદનોની સખત નિંદા કરતા કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ ચૂંટણી દરમિયાન હિંસા ભડકાવવા અને કાનૂની જોગવાઈઓનો દુરુપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ વિરોધીઓને ફસાવવા અને ચૂંટણી પરિણામોને પ્રભાવિત કરવા માટે એક ઇરાદાપૂર્વકની રણનીતિ છે.
