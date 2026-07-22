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'વિદ્યાર્થીઓ આતંકવાદી નથી; 10 વર્ષમાં 152 પેપર લીક' - રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સમક્ષ ત્રણ માંગણીઓ મૂકી

લોકસભામાં વિપક્ષ નેતા રાહુલ ગાંધીએ પેપર લીક મુદ્દે પત્રકાર પરિષદ યોજી છે. રાહુલ ગાંધીએ આ સાથે કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યાં છે. તેમણે વિવિધ મુદ્દા ઉઠાવી શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામાની પણ માગ કરી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 22, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:08 PM IST
'વિદ્યાર્થીઓ આતંકવાદી નથી; 10 વર્ષમાં 152 પેપર લીક' - રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્ર સમક્ષ ત્રણ માંગણીઓ મૂકી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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