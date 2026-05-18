  • /કેરલમના નવા CM બન્યા વીડી સતીશન, શપથ ગ્રહણમાં રાહુલ-પ્રિયંકા ઉપરાંત ભાજપ નેતા પણ રહ્યા હાજર

કેરલમના નવા CM બન્યા વીડી સતીશન, શપથ ગ્રહણમાં રાહુલ-પ્રિયંકા ઉપરાંત ભાજપ નેતા પણ રહ્યા હાજર

Kerala CM VD Satheesan: કેરળમાં આખરે ડાબેરીઓની સત્તા ઉઘાડીને કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધને રાજ્યની કમાન પોતાના હાથમાં લીધી. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા વીડી સતીશને આજે કેરલમના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. અનેક  દિગ્ગજ નેતાઓ આ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં  હાજર રહ્યા. 

Written ByViral Raval Updated byViral Raval
Published: May 18, 2026, 10:38 AM IST|Updated: May 18, 2026, 11:15 AM IST
About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

