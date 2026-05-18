/કેરલમના નવા CM બન્યા વીડી સતીશન, શપથ ગ્રહણમાં રાહુલ-પ્રિયંકા ઉપરાંત ભાજપ નેતા પણ રહ્યા હાજર

Kerala CM VD Satheesan: કેરળમાં આખરે ડાબેરીઓની સત્તા ઉઘાડીને કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધને રાજ્યની કમાન પોતાના હાથમાં લીધી. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા વીડી સતીશને આજે કેરલમના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા. અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ આ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં હાજર રહ્યા.
Kerala CM VD Satheesan Oath Ceremony: કોંગ્રેસ જે પળની રાહ જોતી હતી આખરે તે પળ આવી ગઈ. કેરળમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા ગઠબંધનની સરકાર બની ગઈ. કેરળમાં કોંગ્રેસે પોતાના સીએમ બનાવ્યા. વીડી સતીશને તિરુવનંતપુરમના સેન્ટ્રલ સ્ટેડિયમમાં સીએમ પદના શપથ લીધા. રાજ્યપાલ રાજેન્દ્ર વિશ્વનાથ અર્લેકરે તેમને પદ અને ગોપનીયતાના શપથ લેવડાવ્યા. તેમના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જૂન ખડગે, રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી સહિત કોંગ્રેસના અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ હાજર રહ્યા. વર્ષ 2021માં વીડી સતીશન કેરળમાં વિપક્ષના નેતા બન્યા હતા. વિપક્ષમાં રહીને તેઓ સતત જનતાનો અવાજ ઉઠાવતા હતા. જેનું પરિણામ એ આવ્યું કે હવે કોંગ્રેસે તેમના પર ભરોસો જતાવીને તેમને મુખ્યમંત્રી બનાવ્યા છે.
#WATCH | Congress leader VD Satheesan takes oath as Chief Minister of Keralam at the Central Stadium in Thiruvananthapuram
(Source: PRD) pic.twitter.com/MKCPgnpO3F
— ANI (@ANI) May 18, 2026
દિગ્ગજ નેતાઓનો જમાવડો
કેરલમની નવી ચૂંટાઈ આવેલી સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જૂન ખડગે, રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા, તેલંગણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી, કોંગ્રેસ સાંસદ કે સી વેણુગોપાલ, અને કોંગ્રેસ નેતા દીપા દાસમુન્શી, કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રમેશ ચેન્નિથલા, હિમાચલ પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી સુખવિન્દર સિંહ સુક્ખુ સહિત અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ હાજર રહ્યા.
Thiruvananthapuram: PK Kunhalikutty, Sunny Joseph, K Muraleedharan and Mons Joseph take oath as cabinet ministers in the Keralam government led by VD Satheesan
(Source: PRD pic.twitter.com/PwgZ7VuNwO
— ANI (@ANI) May 18, 2026
સતીશનના નેતૃત્વવાળી કેરળ સરકારના શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં રાજ્ય ભાજપ અધ્યક્ષ રાજીવ ચંદ્રશેખર, સીપીઆઈ નેતા બિનોય વિશ્વમ પણ સામેલ થયા હતા. આ નેતાઓ શપથગ્રહણ સમારોહમાં સામેલ થતા ખુબ ચર્ચા જોવા મળી. વીડી સતીશનની સાથે તેમની સમગ્ર 20 સભ્યોવાળી કેબિનેટ પણ શપથ લઈ રહી છે. કેરળમાં લગભગ છ દાયકા બાદ પહેલીવાર એવું બન્યું કે જ્યારે મુખ્યમંત્રી સમગ્ર મંત્રીમંડળ સાથે શપથ લીધા.