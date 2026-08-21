/પેલેટ ગન પીડિત વિદ્યાર્થીને લઈને સંસદ માર્ગ પોલીસ મથક પહોંચ્યા રાહુલ ગાંધી, પછી ધરણા પર બેસી ગયા

લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધી શુક્રવારે નવી દિલ્હીના સંસદ માર્ગ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી ગયા. આ દરમિયાન રાહુલ ગાંધી સાથે પેલેટ ગનથી પીડિત વિદ્યાર્થી સાહિલ લોચવ પણ હાજર રહ્યા. એવું કહેવાય છે કે રાહુલ ગાંધી જંતર મંતર પર વિદ્યાર્થીઓના આંદોલન દરમિયાન પેલેટ ગનના ઉપયોગના મામલે ચાલી રહેલી તપાસની જાણકારી લેવા માટે ડીસીપી ઓફિસ પહોંચ્યા. આ દરમિયાન તેમણે એફઆઈઆર નોંધવાની પણ માંગણી કરી.
Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi at the DCP Office at Parliament Street Police Station.
He is here with Sahil Lochav, who suffered pellet gun injuries during the Jantar Mantar students' protest last month. Rahul Gandhi is insisting that an FIR be registered on Lochav's… pic.twitter.com/9ZCRtYCvUG
— ANI (@ANI) August 21, 2026
શું છે મામલો
વાત જાણે એમ છે કે કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધી એવું જાણવા માંગે છે કે પેલેટ ગન કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસ ક્યાં સુધી પહોંચી છે. તેમણે ડીસીપી સાથે પણ મુલાકાત કરી. ત્યારબાદ તેઓ પોલીસ સ્ટેશનથી બહાર નીકળ્યા અને ડીસીપી ઓફિસ બહાર જ ધરણા પર બેસી ગયા. તેમણે કહ્યું કે જ્યાં સુધી એફઆઈઆર ન નોંધાય ત્યાં સુધી તેઓ જશે નહીં. જો કે પોલીસે વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન કથિત રીતે પેલેટ લાગેલી વ્યક્તિના કેસમાં એફઆઈઆર નોંધવાની ના પાડી દીધી.
Delhi Police sources say - "New Delhi DCP Sachin Sharma is in continuous contact with Rahul Gandhi. The complaint was filed by the victim. Delhi Police Crime Branch is already investigating all the cases registered on 20th July. The complainant has been told that his complaint… https://t.co/UpNmZWJ2zO
— ANI (@ANI) August 21, 2026
સમાચાર એજન્સી એએનઆઈ મુજબ કોંગ્રેસ સૂત્રોનું કહેવું છે કે 14 તારીખના રોજ સાહિલ લોચવ (જંતર મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન ઘાયલ થયા હતા) પોતાના વકીલો સાથે દિલ્હી પોલીસ પાસે ગયા હતા અને લેખિત ફરિયાદ આપી. આમ છતાં કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહીં. ત્યારબાદ 17 તારીખે ઈમેઈલ અને ફોન દ્વારા ફરીથી કોશિશ કરાઈ. આમ છતાં આ ફરિયાદના મામલે I/O નંબર ન અપાયો. એટલું જ નહીં આ દરમિયાન કોઈ એક્નોલોજમેન્ટ પણ ન અપાયું. ત્યારબાદ હવે રાહુલ ગાંધી સમગ્ર મામલે જાણકારી લેવા માટે પોતે સંસદ માર્ગ પોલીસ મથક પહોંચ્યા.
ઘરણા પર બેસી ગયા
સંસદ માર્ગ પોલીસ મથકમાં ડીસીપી સાથે મુલાકાત બાદ રાહુલ ગાંધી ડીસીપી ઓફિસ બહાર જ ધરણા પર બેસી ગયા. તેમની સાથે કથિત પેલેટગનથી ઘાયલ વિદ્યાર્થી સાહિલ લોચવ પણ છે. અત્રે જણાવવાનું કે રાહુલ ગાંધી પેલેટ ગન ઉપયોગ મામલે લેખિત પોલીસ ફરિયાદ પર એફઆઈઆર નોંધવાની માંગણી કરી રહ્યા છે. રાહુલ ગાંધી સાથે કોંગ્રેસ સાંસદ શૈલજા કુમારી પણ છે.
#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi present at the DCP Office at Parliament Street Police Station.
Congress Sources say - "On the 14th, Sahil Lochav (injured during Jantar Mantar protest) went with his lawyers to Delhi Police and gave a written complaint. They refused to… pic.twitter.com/AUbzi2s2pM
— ANI (@ANI) August 21, 2026
ધરણા પર બેઠેલા રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે તમે કહો છો કે પ્રદર્શનકારીઓને પેલેટ ગન વાગી છે. હું જણાવવામાં માંગુ છું કે પેલેટ ગન ક્યારે ચલાવવામાં આવી હતી. મારા ભાઈને પેલેટ ગન ત્યારે લાગી જ્યારે તે હાથમાં તિરંગો લઈને શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન રાહુલ ગાંધીએ મીડિયાને યુવકની ઈજાના નિશાન દેખાડવા માટે તેની ટીશર્ટ પણ ઉપર ઉઠાવી.
અત્રે નોંધનીય છે કે આ અગાઉ કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને પત્ર લખીને જવાબ આપ્યો હતો. પોતાના પત્રમાં રાહુલ ગાંધીએ લખ્યું હતું કે આખરે શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન કરતા વિદ્યાર્થીઓ પર કોના આદેશ બાદ પેલેટ ગન ચલાવવામાં આવી હતી?