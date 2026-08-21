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પેલેટ ગન પીડિત વિદ્યાર્થીને લઈને સંસદ માર્ગ પોલીસ મથક પહોંચ્યા રાહુલ ગાંધી, પછી ધરણા પર બેસી ગયા

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી આજે અચાનક સંસદ માર્ગ પોલીસ મથક પહોંચ્યા. તેઓ જંતર મંતર પર વિદ્યાર્થી પ્રદર્શન દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાયેલી પેલેટ ગનના ઉપયોગ સંબંધિત તપાસની જાણકારી માટે ડીસીપી ઓફિસ પહોંચ્યા હતા. ડીસીપીને મળ્યા બાદ તેઓ ધરણા ઉપર પણ બેસી ગયા. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 21, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:57 PM IST
પેલેટ ગન પીડિત વિદ્યાર્થીને લઈને સંસદ માર્ગ પોલીસ મથક પહોંચ્યા રાહુલ ગાંધી, પછી ધરણા પર બેસી ગયા

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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