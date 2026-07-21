/PM આવાસ પાસે રાહુલ અને પ્રિયંકા ધરણા પર બેઠા: સાંકેતિક હાથકડી પહેરી કોંગ્રેસ નેતાઓનો વિરોધ, પીએમના રાજીનામાની માંગ!

Congress Protest Against Lathi Charge: નીટ પરીક્ષા પેપર લીક વિરુદ્ધ સોમવાર (20 જુલાઈ 2026) ના કોકરોચ જનતા પાર્ટીની સંસદ માર્ચ દરમિયાન દિલ્હી પોલીસ તરફથી છાત્રો પર કરવામાં આવેલા લાઠીચાર્જના વિરોધમાં લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી અને પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાની સાથે કોંગ્રેસ નેતાઓએ પ્રધાનમંત્રી મોદીના આવાસ સુધી વિરોધ માર્ચ કાઢી છે. આ દરમિયાન કોંગ્રેસ પાર્ટી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહી છે.
કોંગ્રેસ નેતા પીએમ આવાસની બહાર બેસી જોરશોરથી પ્રધાનમંત્રી રાજીનામું આપો, નરેન્દ્ર મોદી ડાઉન-ડાઉન અને જ્યારે-જ્યારે મોદી ડરે છે, પોલીસને આગળ કરે છે, ના નારા લગાવી રહ્યાં છે. તો કોંગ્રેસના સંગઠન મહાસચિવ કેસી વેણુગોપાલ લોક કલ્યાણ માર્ગ પર પ્રધાનમંત્રી આવાસની બહાર વિરોધ નોંધાવી રહ્યાં છે.
#WATCH | Delhi: Congress leaders including party president Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, KC Venugopal, Pawan Khera and others hold a protest at Lok Kalyan Marg, demanding the resignations of Prime Minister and Education Minister Dharmendra… pic.twitter.com/6YOl99JZ6l
— ANI (@ANI) July 21, 2026
પ્રદર્શનમાં ક્યા-ક્યા નેતાઓ થયા સામેલ?
ધરણા પ્રદર્શન કરનાર નેતાઓમાં લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી, કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને રાજ્યસભામાં નેતા વિપક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે, સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધી, કોંગ્રેસના સંગઠન મહાસચિવ વેણુગોપાલ રાવ, કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમાર, ચરણજીત સિંહ ચન્ની, રણદીપ સુરજેવાલા, પવન ખેડા ઘણા અન્ય કોંગ્રેસ સાંસદ અને મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તા સામેલ છે.
#WATCH | Delhi: Congress leaders including party president Mallikarjun Kharge, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, KC Venugopal, Pawan Khera and others are holding a protest demanding the resignations of Prime Minister and Education Minister Dharmendra Pradhan. pic.twitter.com/bmWWpPNpOc
— ANI (@ANI) July 21, 2026
પ્રધાનમંત્રીના આવાસની બહાર સુરક્ષા વધારવામાં આવી
કોંગ્રેસ નેતા અને કાર્યકર્તાઓના વિરોધ પ્રદર્શન અને ધરણા બાદ પ્રધાનમંત્રી આવાસની બહાર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. હકીકતમાં કોંગ્રેસ નેતાઓ વચ્ચે બપોરે ચર્ચા કરવામાં આવી કે સંસદ ભવનથી એક રેલી કાઢી પ્રધાનમંત્રી આવાસ તરફ જઈશું, પરંતુ જ્યારે દિલ્હી પોલીસને આ વાતની જાણકારી મળી તો આ રણનીતિમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો હતો.
કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહે કરી મુલાકાત
લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી પ્રધાનમંત્રી આવાસ 7 લોક કલ્યાણ માર્ગની બહાર ધરણા પર બેઠા છે. તેમની સાથે મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના નેતા અને કાર્યકર્તાઓ બેઠા છે. આ વચ્ચે કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંહ રાહુલ ગાંધી સાથે વાત કરતા પહોંચ્યા હતા. તેમની સાથે ગૃહ સચિવ ગોવિંદ મોહન પણ હતા. પરંતુ હવે બંને ત્યાંથી નીકળી ગયા છે. કોંગ્રેસ મહાસચિવ જયરામ રમેશે દાવો કર્યો કે રાહુલ ગાંધી આખી રાત પીએમ આવાસની બહાર બેઠા રહેશે.
કોંગ્રેસે સરકાર પાસે રાખી પાંચ માગ
1. શિક્ષણમંત્રીનું રાજીનામુ
2. ગૃહમંત્રીનું બંને ગૃહમાં નિવેદન
3. ગૃહમાં આ મામલાની વિસ્તૃત ચર્ચા
4. વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાને સાંભળવામાં આવે
5. પ્રદર્શન દરમિયાન હિંસાની નિષ્પક્ષ તપાસ