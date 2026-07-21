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PM આવાસ પાસે રાહુલ અને પ્રિયંકા ધરણા પર બેઠા: સાંકેતિક હાથકડી પહેરી કોંગ્રેસ નેતાઓનો વિરોધ, પીએમના રાજીનામાની માંગ!

Congress Protest: રાહુલ ગાંધી, પ્રિયંકા ગાંધી, કેસી વેણુગોપાલ, કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી ડીકે શિવકુમાર સહિત મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના નેતા પીએમ નરેન્દ્ર મોદી રાજીનામું આપોના નારા લગાવી રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 21, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:26 PM IST
PM આવાસ પાસે રાહુલ અને પ્રિયંકા ધરણા પર બેઠા: સાંકેતિક હાથકડી પહેરી કોંગ્રેસ નેતાઓનો વિરોધ, પીએમના રાજીનામાની માંગ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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