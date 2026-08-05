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જંતર-મંતર પર હતું હુમલાનું કાવતરું? પંજાબ પોલીસ દ્વારા ISI સમર્થિત આતંકી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ, 9ની ધરપકડ

ISI Terror Module: પંજાબ પોલીસે પાકિસ્તાનની ISI સમર્થિત બે આતંકી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કરીને 4 સગીરો સહિત 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓ જંતર-મંતરની રેકી કરવા, પેટ્રોલ બોમ્બ બનાવવા, રેલવે ટ્રેક પર કેમેરા લગાવવા અને પાકિસ્તાન માટે જાસૂસી કરવામાં સામેલ હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 05, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:03 PM IST
જંતર-મંતર પર હતું હુમલાનું કાવતરું? પંજાબ પોલીસ દ્વારા ISI સમર્થિત આતંકી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ, 9ની ધરપકડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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