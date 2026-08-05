/જંતર-મંતર પર હતું હુમલાનું કાવતરું? પંજાબ પોલીસ દ્વારા ISI સમર્થિત આતંકી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ, 9ની ધરપકડ

Jantar Mantar Recce Terror Suspects: સ્વાતંત્ર્ય દિન પહેલા સુરક્ષા એજન્સીઓને એક મોટી સફળતા મળી છે. પંજાબ પોલીસે પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી આઈએસઆઈ (ISI) દ્વારા સંચાલિત બે સરહદ પારના આતંકી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે આ મોડ્યુલ સાથે જોડાયેલા 4 સગીરો સહિત કુલ 9 લોકોની ધરપકડ કરી છે. તપાસમાં જે સૌથી ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે તે એ છે કે આ મોડ્યુલના તાર દેશની રાજધાની દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે થયેલા આંદોલન સાથે પણ જોડાયેલા હતા.
દિલ્હીના જંતર-મંતર પર મોકલવામાં આવી હતી ટીમ
અમૃતસરના પોલીસ કમિશનર ગુરપ્રીત સિંહ ભુલ્લરે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે બીજા આતંકી મોડ્યુલને પેટ્રોલ બોમ્બ (પેટ્રોલ બોટલ બોમ્બ) વડે હુમલો કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. હેરાન કરનારી વાત એ છે કે આ મોડ્યુલના લગભગ તમામ સભ્યો સગીર છે. પાકિસ્તાનમાં બેઠેલા ISI ઓપરેટિવ્સે આ નાની ઉંમરના છોકરાઓને વિડીયો કોલ અને ટ્યુટોરીયલ દ્વારા પેટ્રોલ બોમ્બ બનાવવાની અને તેનો ઉપયોગ કરવાની ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ આપી હતી.
પૂછપરછ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આ મોડ્યુલના 8 સભ્યોને ટ્રેન મારફતે દિલ્હી સ્થિત જંતર-મંતર મોકલવામાં આવ્યા હતા. આ આરોપીઓએ જંતર-મંતર પહોંચીને રેકી કરી અને પરત ફર્યા હતા. જોકે, પોલીસની તકેદારી અને ચાલી રહેલી તપાસના કારણે તેઓ કોઈ મોટી અપ્રિય ઘટનાને અંજામ આપે તે પહેલા જ ઝડપાઈ ગયા હતા.
#WATCH | Amritsar, Punjab | Amritsar Police Commissioner Gurpreet Singh Bhullar says, "...We have busted two ISI-backed terror modules and arrested nine accused individuals. The recoveries include four petrol bombs, three pistols, a motorcycle, a lighter, and live cartridges. We… pic.twitter.com/sNaeEXaG4R
— ANI (@ANI) August 5, 2026
રેલવે ટ્રેક પર લગાવ્યા CCTV કેમેરા, સુરક્ષા પ્રતિષ્ઠાનોની કરી રહ્યા હતા રેકી
પોલીસ કમિશનરના જણાવ્યા અનુસાર, પહેલા મોડ્યુલનો મુખ્ય હેતુ પંજાબમાં કોમી સૌહાર્દ બગાડવાનો અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાને નુકસાન પહોંચાડવાનો હતો. આ મોડ્યુલના સભ્યોએ અમૃતસર-જલંધર રેલવે ટ્રેક નજીક સીસીટીવી (CCTV) કેમેરા લગાવ્યા હતા. આ કેમેરા દ્વારા તેઓ રેલવેની અવરજવર અને સંવેદનશીલ સુરક્ષા પ્રતિષ્ઠાનોના લાઈવ ફૂટેજ સરહદ પાર બેઠેલા આકાઓને મોકલી રહ્યા હતા.
આરોપીઓ પાસેથી 3 પિસ્તોલ, 9 જીવંત કારતૂસ, 4 પેટ્રોલ બોમ્બ, એક મોટરસાયકલ અને કેમેરા કબ્જે કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પકડાયેલા મોટાભાગના આરોપીઓ તરનતારન અને અમૃતસરના ગ્રામીણ વિસ્તારના રહેવાસી છે.
તમને જણાવી દઈએ કે ISI હેન્ડલર્સ પંજાબના બેરોજગાર અને ગુમરાહ થયેલા યુવાનોને નિશાન બનાવી રહ્યા હતા. ડિજિટલ વોલેટ અને હવાલા ચેનલો દ્વારા તેઓને ફંડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતું હતું. આ મામલે પોલીસે સુખદેવ અને અનમોલ નામના બે એવા વ્યક્તિઓની પણ ધરપકડ કરી છે જે હવાલા દ્વારા આ શંકાસ્પદો સુધી આર્થિક મદદ પહોંચાડી રહ્યા હતા.
પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ એક અત્યંત ગંભીર વલણ છે જ્યાં પાકિસ્તાની હેન્ડલર્સ પૈસાની લાલચ આપીને નાની ઉંમરના છોકરાઓનો જઘન્ય અપ્રાધો માટે ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. હાલ તમામ આરોપીઓની સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને જંતર-મંતર પર તેમના નિશાના પર કોણ હતું તે શોધવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.