PM મોદીને માત્ર 2 મિનિટમાં કરો સંપર્ક, આ રીતે ફરિયાદ કે કોઈ આઈડિયા પહોંચાડી શકો છો, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સમજો
How To Contact PM Office : શું તમે પીએમ મોદી સુધી સીધી ફરિયાદ કે વિચાર પહોંચાડવા માંગો છો? આ સરકારી પોર્ટલ ફક્ત 2 મિનિટમાં કામ પૂર્ણ કરી દેશે. બધા પગલાં વિગતવાર સમજો.
PM Modi Complaint Portal : શું તમે પણ માનો છો કે સામાન્ય માણસ માટે વડાપ્રધાન સુધી પહોંચવું અશક્ય છે? ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે આવું નથી. હકીકતમાં, પીએમઓના સત્તાવાર પોર્ટલ દ્વારા વડા પ્રધાન સુધી તમારી ફરિયાદ કે વિચાર પહોંચાડવાનું ખૂબ જ સરળ છે. ચાલો આપણે બધા પગલાં વિગતવાર સમજાવીએ, એક પછી એક, જેથી તમે પણ વડાપ્રધાન મોદી સુધી પહોંચી શકો.
શું તમારી ફરિયાદ લાંબા સમયથી સરકારી ફાઇલોમાં ધૂળ ખાઈ રહી છે, અથવા તમારી પાસે કોઈ વિચાર છે જે દેશના વિકાસમાં મદદરૂપ થઈ શકે? તમે તમારી ફરિયાદ સીધી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સુધી પહોંચાડી શકો છો. આવું કરવું ખૂબ જ સરળ છે.
મોટાભાગના લોકો માને છે કે સરકાર સુધી તેમની ચિંતાઓ પહોંચાડવી સામાન્ય માણસની પહોંચની બહાર છે, પરંતુ આજના ડિજિટલ યુગમાં, તમે સીધા વડા પ્રધાન સુધી પહોંચી શકો છો. સરકારે પોતે આ માટે pmindia.gov.in પોર્ટલ પૂરું પાડ્યું છે. તમને સજાવીએ કે પીએમ મોદી સુધી પહોંચવું કેટલું સરળ છે.
તમારા વિચારને પ્રધાનમંત્રી સુધી કેવી રીતે પહોંચાડવો?
- આ કરવા માટે, પહેલા pmindia.gov.in પર જાઓ અને ડાબી બાજુના મેનૂ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
- આ પછી, Interact With PM વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
- ત્યારબાદ, હોમ પેજ પર "Share your idea insights and thoughts" વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
- વેબસાઇટ ખૂલે એટલે તેના પર એક એકાઉન્ટ બનાવો અને લોગ ઇન કરો.
- લોગ ઇન કર્યા પછી, "Discus" વિકલ્પ પર ક્લિક કરો અને પ્રધાનમંત્રી સાથે તમારા વિચાર શેર કરો.
- શક્ય છે કે પ્રધાનમંત્રી તેમના મન કી બાત કાર્યક્રમમાં તમારા વિચારની ચર્ચા કરી શકે.
pmindia.gov.in પોર્ટલ શું છે?
તમે તમારી ફરિયાદ અથવા વિચાર સરકાર સુધી કેવી રીતે પહોંચાડી શકો છો તે સમજીએ તે પહેલાં, ચાલો સમજીએ કે pmindia.gov.in પોર્ટલ શું છે. તે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO) ની સત્તાવાર વેબસાઇટ છે. તેને ભારત સરકારના ઓનલાઈન પોર્ટલ તરીકે વિચારો, જ્યાં લોકો સીધા તેમના પ્રધાનમંત્રીનો સંપર્ક કરી શકે છે.
pmindia.gov.in પોર્ટલ પર તમે શું કરી શકો છો?
આ સરકારી પોર્ટલનો ઉપયોગ વિવિધ કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તમે તમારી ફરિયાદ અથવા વિચાર સરકારને સબમિટ કરી શકો છો. વધુમાં, તમે વડાપ્રધાનને પત્ર પણ લખી શકો છો. આ પોર્ટલ વડાપ્રધાનની પ્રવૃત્તિઓ, ભાષણો અને સરકારી યોજનાઓ વિશે પણ માહિતી પ્રદાન કરે છે.
વડાપ્રધાન સુધી કેવી રીતે પહોંચવું?
હવે ચાલો શીખીએ કે તમારી ફરિયાદ સાથે વડા પ્રધાન સુધી કેવી રીતે પહોંચવું. સૌપ્રથમ, તમારે આ કરવાની જરૂર છે:
pmindia.gov.in પર જાઓ
- પોર્ટલના હોમ પેજની ડાબી બાજુએ મેનુ વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
- તે પછી, Interact With PM વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
- અહીં, હોમ સ્ક્રીન પર Write To The Prime Minister વિકલ્પ પર ક્લિક કરો, જે તમને એક અલગ વેબપેજ પર લઈ જશે.
- નવા વેબપેજ પર, તમારે એક એકાઉન્ટ બનાવવાની જરૂર પડશે. તમને તમારું નામ, સરનામું અને મોબાઇલ નંબર જેવી માહિતી માટે પૂછવામાં આવશે.
ફરિયાદ નોંધાવવા માટેના વધુ પગલાં
- એકાઉન્ટ બનાવ્યા પછી, તમારા મોબાઇલ નંબર અથવા ઇમેઇલ ID વડે લોગ ઇન કરો.
- આગળ, Lodge Public Grievance પર ક્લિક કરો.
- તમને જે વિભાગ વિશે ફરિયાદ કરવા માંગો છો તે પસંદ કરવાનું કહેવામાં આવશે.
- આ પછી, તમારી ફરિયાદ સ્પષ્ટ રીતે જણાવો. જો ઇચ્છિત હોય, તો તમે તમારી ફરિયાદ સંબંધિત દસ્તાવેજ પણ જોડી શકો છો.
- તમારી ફરિયાદ સબમિટ કર્યા પછી, તમે તે જ પોર્ટલના અપીલ ડેશબોર્ડ વિભાગમાં તેની સ્થિતિ ચકાસી શકો છો.
