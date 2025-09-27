Prev
પાકિસ્તાની અધિકારીઓ સાથે સંપર્ક, બાંગ્લાદેશ પણ ગયા...' સોનમ વાંગચુકની ધરપકડ પર લદ્દાખના DGPનો ચોંકાવનારો ખુલાસો

Ladakh DGP Shocking Revelation: ડીજીપીના જણાવ્યા મુજબ, 6 ઓક્ટોબરે કેન્દ્ર સરકાર સાથે ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની બેઠક અને 25 અને 26 સપ્ટેમ્બરે પ્રારંભિક બેઠકોની તારીખો નક્કી થઈ ગઈ હતી. જોકે, 10 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયેલી ભૂખ હડતાળનો ઉપયોગ આવા તત્વો દ્વારા એક પ્લેટફોર્મ તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:37 PM IST

પાકિસ્તાની અધિકારીઓ સાથે સંપર્ક, બાંગ્લાદેશ પણ ગયા...' સોનમ વાંગચુકની ધરપકડ પર લદ્દાખના DGPનો ચોંકાવનારો ખુલાસો

Ladakh DGP Shocking Revelation: લદ્દાખના ડીજીપી એસડી સિંહ જામવાલે સોનમ વાંગચુકની ધરપકડનો બચાવ કરતા એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે વાંગચુક વિશે ચોંકાવનારા દાવા કર્યા છે. એક પ્રેસ બ્રીફિંગ દરમિયાન, જામવાલે જણાવ્યું હતું કે 24 સપ્ટેમ્બરે કેન્દ્ર સરકાર સાથેની વાતચીત પહેલાં કહેવાતા પર્યાવરણીય કાર્યકરો દ્વારા ભડકાઉ ભાષણોથી હિંસા ભડકી હતી.

તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે વાતચીત પ્રક્રિયાને પાટા પરથી ઉતારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ડીજીપીએ જણાવ્યું હતું કે હિંસા દરમિયાન આશરે પાંચથી છ હજાર લોકોએ સરકારી ઇમારતો અને રાજકીય પક્ષના કાર્યાલયો પર હુમલો કર્યો હતો. ચાર લોકો માર્યા ગયા હતા અને મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો, પોલીસ અને અર્ધલશ્કરી કર્મચારીઓ ઘાયલ થયા હતા.

વાટાઘાટોમાં ખલેલ પહોંચાડવાના આરોપો

ડીજીપી જામવાલે કહ્યું કે 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઘટના બની. 4 લોકોના મોત થયા અને મોટી સંખ્યામાં લોકો ઘાયલ થયા. કેટલાક કહેવાતા પર્યાવરણ કાર્યકરોએ પ્રક્રિયામાં ખલેલ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો. સૌથી અગ્રણી નામ સોનમ વાંગચુકનું છે, જેમણે અગાઉ સમાન નિવેદનો આપીને પ્રક્રિયાને પાટા પરથી ઉતારવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

વિદેશી લિંક્સની તપાસ

વિદેશી હસ્તક્ષેપ વિશે પૂછવામાં આવતા, તેમણે કહ્યું કે તપાસમાં વધુ બે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તે કહેવું મુશ્કેલ છે કે તેઓ કોઈ ષડયંત્રનો ભાગ છે કે નહીં. નેપાળી મજૂરો અહીં કામ કરી રહ્યા છે, તેથી તપાસ જરૂરી છે. ડીજીપીએ જણાવ્યું હતું કે કર્ફ્યુમાં બે તબક્કામાં છૂટછાટ આપવાની યોજના છે.

જામવાલે કહ્યું કે તપાસકર્તાઓ સંભવિત પાકિસ્તાની લિંક્સની તપાસ કરી રહ્યા છે, વાંગચુકની સરહદ પારની અગાઉની યાત્રાઓ અને ઇસ્લામાબાદમાં અધિકારીઓ સાથેની કથિત વાતચીત તરફ ધ્યાન દોર્યું હતું. ડીજીપીએ દાવો કર્યો હતો કે, યોજના અને સંકલન પહેલાથી જ થઈ ગયું હતું, અને ભાર મૂક્યો હતો કે તણાવ વધુ વધતો અટકાવવા માટે ધરપકડો જરૂરી છે.

સોનમ વાંગચુકની NSA હેઠળ ધરપકડ

પર્યાવરણ કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા કાયદા (NSA) હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને જોધપુર સેન્ટ્રલ જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે લદ્દાખમાં ધરપકડ કર્યા પછી તેમને ગઈકાલે રાત્રે જોધપુર જેલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. લેહમાં તાજેતરના વિરોધ પ્રદર્શનો બાદ વાંગચુકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
 

