/કોરોનાની ફરી દસ્તક? 4 વર્ષ બાદ પહેલીવાર 2 લોકોના મોત, આંધ્રપ્રદેશમાં નોંધાયા 8 નવા કેસ

Covid 19: આંધ્રપ્રદેશમાં છેલ્લા 4 વર્ષમાં (2022થી અત્યાર સુધી) પહેલીવાર કોવિડ-19 (Covid-19)ના કારણે બે લોકોના મોત થયા છે. આ અચાનક બનેલી ઘટના બાદ રાજ્યનું આરોગ્ય વિભાગ પૂરેપૂરું સતર્ક થઈ ગયું છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આ ઉપરાંત અન્ય 8 લોકો પણ કોરોના સંક્રમિત મળી આવ્યા છે, જેમની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. જો કે, સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, આ છૂટાછવાયા કેસો છે અને તેને કોઈ નવા પ્રકોપ કે લહેર તરીકે જોવામાં ન આવવા જોઈએ. આ બન્ને મોત અલગ-અલગ ગંભીર પરિસ્થિતિઓમાં થયા છે.
બન્ને દર્દીઓના મોત કઈ પરિસ્થિતિઓમાં થયા?
પહેલો કેસ: 60 વર્ષીય વૃદ્ધ (28 જૂને મોત)
પહેલો કેસ રાજમપેટ (કડપા જિલ્લો)ના રહેવાસી એક 60 વર્ષના વ્યક્તિનો હતો. તેમને પહેલા તિરુપતિની શ્રી વેંકટેશ્વર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (SVIMS)માં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં ગંભીર હાલતને જોતા તેમને પડોશી રાજ્ય તમિલનાડુના વેલ્લોર સ્થિત ક્રિશ્ચિયન મેડિકલ કોલેજ (CMC)માં રેફર કરવામાં આવ્યા હતા.
દર્દી પહેલાથી જ ઘણી ગંભીર બીમારીઓથી પીડાતા હતા, જેમાં અનિયંત્રિત ડાયાબિટીસ અને કિડનીની બીમારી સામેલ હતી. 28 જૂને સારવાર દરમિયાન તેમણે દમ તોડ્યો હતો. મોતના કન્ફર્મેશન માટે કરવામાં આવેલા આરટી-પીસીઆર (RT-PCR) ટેસ્ટમાં તેઓ કોરોના સંક્રમિત હોવાની પુષ્ટિ થઈ હતી.
બીજો કેસ: 46 વર્ષના વ્યક્તિ (7 જુલાઈએ મોત)
બીજો કેસ કડપા શહેરના રહેવાસી એક 46 વર્ષીય વ્યક્તિનો હતો. તેમને શ્વાસ લેવામાં ભારે તકલીફ અને સતત ઉધરસના કારણે કડપાની ગવર્નમેન્ટ જનરલ હોસ્પિટલ (RIMS)માં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન છાતીના સીટી સ્કેન પરથી ખબર પડી કે તેમના બન્ને ફેફસાંને ગંભીર નુકસાન પહોંચ્યું હતું અને તેમને ગંભીર ન્યુમોનિયા થઈ ગયો હતો, જે કોવિડ-19 ના ગંભીર લક્ષણો સાથે મેળ ખાતો હતો. સારવાર દરમિયાન 7 જુલાઈએ તેમણે દમ તોડ્યો હતો.
રાજ્ય સરકારે શું પગલાં લીધાં?
આ ક્લસ્ટર સામે આવતાની સાથે જ આંધ્રપ્રદેશના આરોગ્ય વિભાગે ઘણા ઝડપી પગલાં લીધાં છે. આરોગ્ય સચિવ એસ. સુરેશ કુમારે જણાવ્યું કે, કડપામાં પાંચ કેસો સામે આવ્યા હતા અને બાકીના ત્રણ સંક્રમિતો તેમના સંપર્કમાં આવેલા લોકો હતા. તમામ સંક્રમિતોને હોમ આઇસોલેશન અથવા સ્પેશિયલ કોવિડ વોર્ડમાં મોનિટર કરવામાં આવી રહ્યા છે.
આ સંક્રમણ ઓમિક્રોન (Omicron)ના કોઈ નવા અને વધુ આક્રમક સબ-વેરિઅન્ટના કારણે થયું છે કે કેમ તે જાણવા માટે બન્ને મૃતકો અને અન્ય દર્દીઓના ગળા તથા નાકના સેમ્પલ (Throat & Nasal Swab) પુણેની નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વાયરોલોજી (NIV)માં મોકલવામાં આવ્યા છે. તેના રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે. રાજ્યના આરોગ્ય સચિવના જણાવ્યા અનુસાર, પાંચ નિષ્ણાતોની એક સમિતિએ હાલમાં કોઈપણ નવા ઘાતક સબ-વેરિઅન્ટ ફેલાવાની આશંકાને નકારી કાઢી છે.
આસપાસના કયા રાજ્યમાં એલર્ટ?
આંધ્રપ્રદેશમાં આ કેસો સામે આવ્યા બાદ પડોશી રાજ્ય ઓડિશાએ પણ સાવચેતીના ભાગરૂપે પોતાના સરહદી જિલ્લાઓમાં દેખરેખ અને ટેસ્ટિંગ વધારવાના નિર્દેશ જાહેર કરી દીધા છે. બીજી તરફ તમિલનાડુ આરોગ્ય વિભાગનું કહેવું છે કે, રાજ્યમાં કોઈ ઘાતક સ્ટ્રેન ફેલાવાના પુરાવા નથી અને પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં છે.
ટોપના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, રાજ્ય સરકાર 'વેઇટ એન્ડ વોચ'ની સ્થિતિમાં છે. આ દરમિયાન પડોશી રાજ્ય તમિલનાડુ, જ્યાં આંધ્રપ્રદેશના પહેલા દર્દીનું મોત થયું હતું, તેમણે પણ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, "રાજ્યમાં ગંભીર સંક્રમણના કોઈપણ વેરિઅન્ટ ફેલાવાનો કોઈ પુરાવો નથી અને કેસોની સંખ્યા પાછલા વર્ષોની સરખામણીમાં ઓછી છે."
તમિલનાડુ સરકારે કહ્યું કે, તેઓ સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. NIVની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, હાલમાં ફેલાઈ રહેલો વાયરસ માત્ર હળવા લક્ષણોનું કારણ બને છે. જો કે, વૃદ્ધો, સગર્ભા મહિલાઓ, ગંભીર બીમારીઓથી પીડિત લોકો અને ઓછી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા લોકોને સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
શું ગભરાવાની જરૂર છે?
SARS-CoV-2નો ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટ અત્યંત ચેપી માનવામાં આવે છે અને તે ફેફસાંમાં પણ ઝડપથી ફેલાય છે. ઓમિક્રોન વેરિઅન્ટના ફેલાવાથી દેશની આરોગ્ય પ્રણાલીઓ શરૂઆતમાં ખરાબ રીતે પ્રભાવિત થઈ હતી. અગાઉની ડેલ્ટા લહેરથી વિપરીત, ઓમિક્રોન લહેરથી બાળકો પણ પ્રભાવિત થયા હતા. જો કે, વસ્તીમાં વધેલી રોગપ્રતિકારક શક્તિ (immunity)ના કારણે ઓમિક્રોન સંક્રમણથી સામાન્ય રીતે અગાઉના વેરિઅન્ટની તુલનામાં ઓછી ગંભીર બીમારી છે.
એક સરકારી ડોક્ટરે જણાવ્યું કે, "ચિંતાની વાત એ છે કે આ વેરિઅન્ટ ઝડપથી લોકોમાં ફેલાઈ શકે છે અને આરોગ્ય વ્યવસ્થા પર દબાણ લાવી શકે છે." જો કે, રાજ્યને આવી કોઈ આશંકા નથી. આરોગ્ય સચિવ કુમારે જણાવ્યું કે, "છેલ્લા છ દિવસમાં કોઈ નવો કેસ સામે આવ્યો નથી. તેથી અમારું માનવું છે કે આ માત્ર એક છૂટીછવાઈ ઘટના હતી."