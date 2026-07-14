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કોરોનાની ફરી દસ્તક? 4 વર્ષ બાદ પહેલીવાર 2 લોકોના મોત, આંધ્રપ્રદેશમાં નોંધાયા 8 નવા કેસ

Covid 19: આરોગ્ય સચિવ એસ. સુરેશ કુમારે જણાવ્યું કે, કડપામાં 5 કેસો સામે આવ્યા હતા અને બાકીના ત્રણ સંક્રમિતો તેમના સંપર્કમાં આવેલા લોકો હતા. તમામ સંક્રમિતોને હોમ આઇસોલેશન અથવા સ્પેશિયલ કોવિડ વોર્ડમાં મોનિટર કરવામાં આવી રહ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 14, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:35 PM IST
કોરોનાની ફરી દસ્તક? 4 વર્ષ બાદ પહેલીવાર 2 લોકોના મોત, આંધ્રપ્રદેશમાં નોંધાયા 8 નવા કેસ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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