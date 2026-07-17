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દેશભરમાં ફેલાવા લાગ્યો કોરોના વાયરસ, અત્યાર સુધીમાં 339 કેસ નોંધાયા, આંધ્રપ્રદેશમાં વધુ 2 સંક્રમિતોના મોત

Corona Virus Alert: દેશમાં કોરોના વાયરસ ફરી ફેલાતો જોવા મળ્યો છે. જુલાઈના માત્ર 17 દિવસમાં, દેશમાં કોરોના વાયરસના 339 કેસ મળી આવ્યા છે. ચાર દર્દીઓના મોત પણ થયા છે. કેરળમાં સૌથી વધુ 115 કેસ છે. કર્ણાટકમાં 64, મહારાષ્ટ્રમાં 43, દિલ્હીમાં 18, તમિલનાડુમાં 39, આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં 18, રાજસ્થાનમાં 12 અને આંધ્રપ્રદેશમાં 12 કેસ નોંધાયા છે. આંધ્રપ્રદેશમાં ચાર કોરોનાવાયરસ દર્દીઓના મોત થયા છે, અને રાજ્યનો કડપા જિલ્લો કોરોનાવાયરસથી સંક્રમિત છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 17, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:50 PM IST
દેશભરમાં ફેલાવા લાગ્યો કોરોના વાયરસ, અત્યાર સુધીમાં 339 કેસ નોંધાયા, આંધ્રપ્રદેશમાં વધુ 2 સંક્રમિતોના મોત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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